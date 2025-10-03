Z tego artykułu dowiesz się: Jakie zmiany zaszły w rozumieniu molestowania w miejscu pracy w ostatnich 30 latach.

Jakie działania mogą przyczynić się do zbudowania przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy.

Kto powinien uczestniczyć w tworzeniu kodeksów etyki zawodowej w organizacjach.

Jak praca w przyjaznym środowisku wpływa na efektywność pracowników.

Autorką badania, o którym mowa, jest Alicja Kotłowska z Uniwersytetu SWPS. Wyniki ankiet przeprowadzonych na próbie 1000 pracowników porównała ona z badaniami prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej z 1999 r. Wynika z nich m.in., że odsetek osób, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym w pracy, uległ istotnemu zmniejszeniu – z 33 proc. w 1999 r. do 11 proc. w 2025 r. (z 5 proc. częstych przypadków w 1999 r. do 2 proc. w 2025 r.).

Co przekracza granice dobrego smaku i przyzwoitości w pracy?

Jeszcze około 30 lat temu co czwarty pracownik uważał, że wieszanie w biurze roznegliżowanych zdjęć jest niedopuszczalne. Dziś aż połowa pracowników postrzega to jednoznacznie jako niestosowne.

W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę. Dziś taki dyskomfort deklaruje już 16 proc. pracowników. Podobnie zmieniła się ocena zapraszania podwładnych przez szefów do restauracji – w 1999 r. za niestosowne uznawało to 7 proc. ankietowanych, obecnie już 20 proc.