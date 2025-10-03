Reklama

Zmieniło się polskie podejście do etyki w pracy. Oto nowe granice tego, co i komu wolno

W ostatnich trzech dekadach zmieniło się rozumienie molestowania oraz tego, co w miejscu pracy uznajemy za dopuszczalne. Z badania „Etyczne standardy firm i pracowników 1999-2025”, wynika, że granice „dobrego smaku” i przyzwoitości przesuwają się w kierunku większej wrażliwości na prawa i komfort pracowników. Co konkretnie się zmienia?

Publikacja: 03.10.2025 13:22

W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzu

W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę. Dziś taki dyskomfort deklaruje już 16 proc. pracowników.

Foto: Adobe Stock

Marta Jarosz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie zmiany zaszły w rozumieniu molestowania w miejscu pracy w ostatnich 30 latach.
  • Jakie działania mogą przyczynić się do zbudowania przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy.
  • Kto powinien uczestniczyć w tworzeniu kodeksów etyki zawodowej w organizacjach.
  • Jak praca w przyjaznym środowisku wpływa na efektywność pracowników.

Autorką badania, o którym mowa, jest Alicja Kotłowska z Uniwersytetu SWPS. Wyniki ankiet przeprowadzonych na próbie 1000 pracowników porównała ona z badaniami prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej z 1999 r. Wynika z nich m.in., że odsetek osób, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym w pracy, uległ istotnemu zmniejszeniu – z 33 proc. w 1999 r. do 11 proc. w 2025 r. (z 5 proc. częstych przypadków w 1999 r. do 2 proc. w 2025 r.).

Co przekracza granice dobrego smaku i przyzwoitości w pracy?

Jeszcze około 30 lat temu co czwarty pracownik uważał, że wieszanie w biurze roznegliżowanych zdjęć jest niedopuszczalne. Dziś aż połowa pracowników postrzega to jednoznacznie jako niestosowne.

W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę. Dziś taki dyskomfort deklaruje już 16 proc. pracowników. Podobnie zmieniła się ocena zapraszania podwładnych przez szefów do restauracji – w 1999 r. za niestosowne uznawało to 7 proc. ankietowanych, obecnie już 20 proc. 

Czytaj więcej

Aż 35 proc. pracodawców w Polsce przyznało, że w ich organizacjach wciąż występują różnice w wynagro
Biznes i prawo
Badanie pokazało, jak teraz wygląda transparentność i równość płac w polskich firmach
Zmiany są widoczne także w kwestii akceptacji dla opowiadania nieprzyzwoitych żartów. Około 30 lat temu 18 proc. pracowników uważało opowiadanie ich za formę molestowania seksualnego. Dziś odsetek ten wzrósł do 43 proc. Co ciekawe, z badania wynika, że starsi pracownicy są bardziej skłonni do pobłażliwego traktowania tego rodzaju zachowań.

O tym, na co jeszcze warto zwrócić uwagę w kontekście badania, rozmawiamy z jego autorką.

Które z wniosków płynących z badania uważa pani za najważniejsze w kontekście dbałości firm o tworzenie przyjaznego środowiska pracy? 

Alicja Kotłowska: Porównanie standardów etyki pracy w Polsce w perspektywie ostatnich trzech dekad dostarcza cennego materiału do oceny kierunku rozwoju kultury organizacyjnej. Dane jednoznacznie wskazują, że rynek pracy zmierza w dobrym kierunku: obserwujemy spadek praktyk łapownictwa (z 25 proc. w 1999 r. do 4 proc. w 2025 r.), ograniczenie wykorzystywania luk prawnych (z 31 proc. do 14 proc.), redukcję częstych przypadków molestowania seksualnego (z 5 proc. do 2,5 proc.), a także znaczący wzrost liczby pracowników uczestniczących w szkoleniach etycznych (z 3 proc. do 20 proc. w programach obowiązkowych i 10 proc. w dobrowolnych). Równolegle odsetek firm mających kodeksy etyczne wzrósł z 25 proc. do 54 proc. Te dane potwierdzają pozytywną tendencję wzmacniania etyki pracy i rosnącą dojrzałość polskich organizacji.

Co można zaczerpnąć z tych ustaleń, aby zwiększyć efektywność działań podejmowanych na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy?

Analiza obecnej sytuacji pozwala wskazać trzy kluczowe braki, które ograniczają dalszy rozwój etycznych standardów. Są to:

  • Brak instytucjonalizacji odpowiedzialności za etykę – jedynie 28 proc. pracowników deklaruje dostęp do osoby funkcyjnej lub działu odpowiedzialnego za kwestie etyczne. Brak wyznaczonego adresata zgłoszeń sprawia, że wiele nieprawidłowości pozostaje nierozwiązanych, a sama kultura zgłaszania nadużyć jest słabo zakorzeniona.
  • Niepełne upowszechnienie kodeksów etycznych – mimo wzrostu odsetka firm posiadających kodeksy (z 25 proc. do 54 proc.), oznacza to, że niemal połowa pracowników funkcjonuje w organizacjach pozbawionych formalnych regulacji. Kodeks etyczny stanowi przy tym nie tylko narzędzie normatywne, ale także sygnał strategicznego podejścia do kultury organizacyjnej.
  • Niewystarczający zakres szkoleń etycznych – aż 31 proc. pracowników deklaruje, że nigdy nie uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym etyki. Tymczasem zagadnienia takie jak mobbing, molestowanie czy dyskryminacja wymagają systematycznej komunikacji i kształtowania kompetencji etycznych.

Podsumowując, ewolucja etyki pracy w Polsce w latach 1999–2025 dowodzi istotnego postępu i wskazuje, że kierunek zmian jest pozytywny. Jednakże aby w pełni zbudować przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, konieczne jest: instytucjonalne umocowanie funkcji odpowiedzialnych za etykę, powszechne wprowadzenie kodeksów etycznych oraz systematyczne szkolenia obejmujące kluczowe ryzyka etyczne. Dopiero te działania mogą w pełni przełożyć się na trwałą kulturę uczciwości i odpowiedzialności w polskich organizacjach.

Jacy specjaliści pani zdaniem powinni tworzyć kodeksy etyki obowiązujące w miejscach pracy?

Kodeks etyki zawodowej czy też kodeks etyczny obowiązujący w miejscu pracy powinien być tworzony przez interdyscyplinarne zespoły, które łączą wiedzę praktyczną, teoretyczną i normatywną. Optymalny kodeks etyki w organizacji nie jest tworzony jednostronnie przez prawników czy zarząd, ale powstaje w drodze współpracy wielu interesariuszy (pracownicy, zarząd, psycholog, etyk, ekspert z HR).  Tylko taki dokument ma realne szanse na funkcję edukacyjną – kształtującą kulturę organizacyjną i wyznaczającą standardy zachowania akceptowane przez całą wspólnotę zawodową.

Czytaj więcej

Tylko 9 proc. uczestników badania „Sukces na wagę złota” uznało, że na poczucie osiągnięcia sukcesu
Rozwój
Awans i pieniądze nie wystarczają. Badanie pokazało, jak Polacy definiują dziś sukces zawodowy

Dla przykładu: Kodeks Etyki Lekarskiej został opracowany i uchwalony przez Naczelną Radę Lekarską oraz przyjęty przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Autorami są więc sami przedstawiciele zawodu medycznego, reprezentujący samorząd zawodowy lekarzy.  Kodeks Etyki Bankowej opracowany został przez Związek Banków Polskich (ZBP), czyli organizację branżową skupiającą instytucje finansowe w Polsce. W procesie uczestniczyli zarówno prawnicy, eksperci ds. compliance, jak i praktycy bankowości.

Najważniejsze to napisać kodeks tak, aby nie był suchym dokumentem w szufladzie, tylko żeby był na co dzień wykorzystywany w praktyce

Czy i jak poczucie, że pracuje się w przyjaznym środowisku, wpływa na efektywność? Są na ten temat jakieś badania?

Liczne badania w literaturze zarządzania potwierdzają, że praca w przyjaznym środowisku wpływa korzystnie na efektywność pracowników. Przykładowo, w modelach „społecznej wymiany” pracownicy odwzajemniają się pozytywnymi postawami (wydajnością w pracy), jeśli czują, że organizacja ich wspiera.

Badania wykazują, że przyjazne środowisko wzmacnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego, autonomii i znaczenia pracy, co z kolei sprzyja wyższemu poziomowi zaangażowania i motywacji. Krótko mówiąc: tworzenie przyjaznego środowiska pracy się opłaca.

Czy można przewidywać, w jakim kierunku będą szły zmiany, które pani badała, w kolejnych latach?

Analiza trendów społecznych, a także obserwacje młodego pokolenia pracowników – w tym moich studentów Uniwersytetu SWPS – pozwalają sformułować następujące prognozy: wzmocnienie kultury różnorodności i równości, odrzucenie praktyk związanych z niepłatnymi nadgodzinami oraz rosnące znaczenie etyki ekologicznej. Wskazałabym tutaj 3 kluczowe punkty.

  • Wzrost znaczenia poszanowania różnorodności i równouprawnienia – młodsze pokolenia w większym stopniu oczekują równości i inkluzywności. Oznacza to większą presję na organizacje, by nie tylko deklarowały, ale także realnie wdrażały polityki przeciwdziałania dyskryminacji, tworzyły miejsca pracy przyjazne dla osób o różnych tożsamościach i wrażliwe kulturowo.
  • Malejąca akceptacja dla nieodpłatnej pracy – wyniki moich badań wskazują, że aż 36 proc. pracowników zetknęło się z praktyką niepłatnych nadgodzin. Jest to zjawisko jednoznacznie nieetyczne, podważające zasadę uczciwej wymiany pracy na wynagrodzenie. Można jednak prognozować, że w kolejnych latach akceptacja dla takich praktyk będzie stopniowo malała. Młodzi pracownicy coraz częściej egzekwują swoje prawa, skrupulatnie rozliczając pracodawców za każdą przepracowaną godzinę i wyraźnie odrzucając pracę „za darmo”.
  • Rozszerzenie etyki organizacyjnej o odpowiedzialność za środowisko naturalne – Coraz większa część społeczeństwa dostrzega, że działania przedsiębiorstw mają bezpośrednie konsekwencje klimatyczne. Już dziś presję wywierają instytucje nadzorujące (np. raportowanie ESG), lecz w kolejnych latach równie ważni będą sami pracownicy, którzy będą rozliczać swoich pracodawców z wpływu na planetę.

Wszystkie te tendencje prowadzą do kształtowania środowiska pracy, które będzie bardziej sprawiedliwe i bezpieczne społecznie, a także odpowiedzialne wobec przyszłych pokoleń.

Alicja Kotłowska

Ekspertka ds. zarządzania. Prowadzi badania m.in. w zakresie trendów na rynku pracy oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań nowej modalności pracy. Absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (Master of Science in Research Methodology). Uzyskała też tytuł Master of Business Administration (MBA) w Business School, Oxford Brookes University. Jest akredytowaną wykładowczynią w szkolnictwie wyższym Wielkiej Brytanii (Certificate in Teaching in Higher Education) oraz certyfikowanym mediatorem.

Praca Psychologia

Marta Jarosz

