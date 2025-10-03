Aktualizacja: 03.10.2025 15:35 Publikacja: 03.10.2025 13:22
W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę. Dziś taki dyskomfort deklaruje już 16 proc. pracowników.
Autorką badania, o którym mowa, jest Alicja Kotłowska z Uniwersytetu SWPS. Wyniki ankiet przeprowadzonych na próbie 1000 pracowników porównała ona z badaniami prof. Anny Lewickiej-Strzałeckiej z 1999 r. Wynika z nich m.in., że odsetek osób, które zetknęły się z molestowaniem seksualnym w pracy, uległ istotnemu zmniejszeniu – z 33 proc. w 1999 r. do 11 proc. w 2025 r. (z 5 proc. częstych przypadków w 1999 r. do 2 proc. w 2025 r.).
Jeszcze około 30 lat temu co czwarty pracownik uważał, że wieszanie w biurze roznegliżowanych zdjęć jest niedopuszczalne. Dziś aż połowa pracowników postrzega to jednoznacznie jako niestosowne.
W 1999 r. 6 proc. osób czuło się skrępowanych, gdy przełożony komentował ich wygląd, strój czy fryzurę. Dziś taki dyskomfort deklaruje już 16 proc. pracowników. Podobnie zmieniła się ocena zapraszania podwładnych przez szefów do restauracji – w 1999 r. za niestosowne uznawało to 7 proc. ankietowanych, obecnie już 20 proc.
Zmiany są widoczne także w kwestii akceptacji dla opowiadania nieprzyzwoitych żartów. Około 30 lat temu 18 proc. pracowników uważało opowiadanie ich za formę molestowania seksualnego. Dziś odsetek ten wzrósł do 43 proc. Co ciekawe, z badania wynika, że starsi pracownicy są bardziej skłonni do pobłażliwego traktowania tego rodzaju zachowań.
O tym, na co jeszcze warto zwrócić uwagę w kontekście badania, rozmawiamy z jego autorką.
Alicja Kotłowska: Porównanie standardów etyki pracy w Polsce w perspektywie ostatnich trzech dekad dostarcza cennego materiału do oceny kierunku rozwoju kultury organizacyjnej. Dane jednoznacznie wskazują, że rynek pracy zmierza w dobrym kierunku: obserwujemy spadek praktyk łapownictwa (z 25 proc. w 1999 r. do 4 proc. w 2025 r.), ograniczenie wykorzystywania luk prawnych (z 31 proc. do 14 proc.), redukcję częstych przypadków molestowania seksualnego (z 5 proc. do 2,5 proc.), a także znaczący wzrost liczby pracowników uczestniczących w szkoleniach etycznych (z 3 proc. do 20 proc. w programach obowiązkowych i 10 proc. w dobrowolnych). Równolegle odsetek firm mających kodeksy etyczne wzrósł z 25 proc. do 54 proc. Te dane potwierdzają pozytywną tendencję wzmacniania etyki pracy i rosnącą dojrzałość polskich organizacji.
Analiza obecnej sytuacji pozwala wskazać trzy kluczowe braki, które ograniczają dalszy rozwój etycznych standardów. Są to:
Podsumowując, ewolucja etyki pracy w Polsce w latach 1999–2025 dowodzi istotnego postępu i wskazuje, że kierunek zmian jest pozytywny. Jednakże aby w pełni zbudować przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, konieczne jest: instytucjonalne umocowanie funkcji odpowiedzialnych za etykę, powszechne wprowadzenie kodeksów etycznych oraz systematyczne szkolenia obejmujące kluczowe ryzyka etyczne. Dopiero te działania mogą w pełni przełożyć się na trwałą kulturę uczciwości i odpowiedzialności w polskich organizacjach.
Kodeks etyki zawodowej czy też kodeks etyczny obowiązujący w miejscu pracy powinien być tworzony przez interdyscyplinarne zespoły, które łączą wiedzę praktyczną, teoretyczną i normatywną. Optymalny kodeks etyki w organizacji nie jest tworzony jednostronnie przez prawników czy zarząd, ale powstaje w drodze współpracy wielu interesariuszy (pracownicy, zarząd, psycholog, etyk, ekspert z HR). Tylko taki dokument ma realne szanse na funkcję edukacyjną – kształtującą kulturę organizacyjną i wyznaczającą standardy zachowania akceptowane przez całą wspólnotę zawodową.
Dla przykładu: Kodeks Etyki Lekarskiej został opracowany i uchwalony przez Naczelną Radę Lekarską oraz przyjęty przez Krajowy Zjazd Lekarzy. Autorami są więc sami przedstawiciele zawodu medycznego, reprezentujący samorząd zawodowy lekarzy. Kodeks Etyki Bankowej opracowany został przez Związek Banków Polskich (ZBP), czyli organizację branżową skupiającą instytucje finansowe w Polsce. W procesie uczestniczyli zarówno prawnicy, eksperci ds. compliance, jak i praktycy bankowości.
Najważniejsze to napisać kodeks tak, aby nie był suchym dokumentem w szufladzie, tylko żeby był na co dzień wykorzystywany w praktyce
Liczne badania w literaturze zarządzania potwierdzają, że praca w przyjaznym środowisku wpływa korzystnie na efektywność pracowników. Przykładowo, w modelach „społecznej wymiany” pracownicy odwzajemniają się pozytywnymi postawami (wydajnością w pracy), jeśli czują, że organizacja ich wspiera.
Badania wykazują, że przyjazne środowisko wzmacnia poczucie bezpieczeństwa psychicznego, autonomii i znaczenia pracy, co z kolei sprzyja wyższemu poziomowi zaangażowania i motywacji. Krótko mówiąc: tworzenie przyjaznego środowiska pracy się opłaca.
Analiza trendów społecznych, a także obserwacje młodego pokolenia pracowników – w tym moich studentów Uniwersytetu SWPS – pozwalają sformułować następujące prognozy: wzmocnienie kultury różnorodności i równości, odrzucenie praktyk związanych z niepłatnymi nadgodzinami oraz rosnące znaczenie etyki ekologicznej. Wskazałabym tutaj 3 kluczowe punkty.
Wszystkie te tendencje prowadzą do kształtowania środowiska pracy, które będzie bardziej sprawiedliwe i bezpieczne społecznie, a także odpowiedzialne wobec przyszłych pokoleń.
Alicja Kotłowska
Ekspertka ds. zarządzania. Prowadzi badania m.in. w zakresie trendów na rynku pracy oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań nowej modalności pracy. Absolwentka Uniwersytetu Oksfordzkiego (Master of Science in Research Methodology). Uzyskała też tytuł Master of Business Administration (MBA) w Business School, Oxford Brookes University. Jest akredytowaną wykładowczynią w szkolnictwie wyższym Wielkiej Brytanii (Certificate in Teaching in Higher Education) oraz certyfikowanym mediatorem.
