Reklama

Nowa lista 100 najbardziej wpływowych kobiet świata. W których sferach panie zyskują władzę?

„Forbes” opublikował najnowszą edycję swojego dorocznego zestawienia 100 najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Z tegorocznej listy „Forbes Power Women” wynika, że kobiet przybywa na wielu kluczowych stanowiskach w branży technologicznej, polityce i kulturze, jednak najwyższe szczeble władzy wciąż w dużej mierze pozostają poza ich zasięgiem.

Publikacja: 12.12.2025 16:39

Lisa Su – prezeska koncernu AMD – jest liderką w gronie wpływowych kobiet w branży technologicznej.

Lisa Su – prezeska koncernu AMD – jest liderką w gronie wpływowych kobiet w branży technologicznej.

Foto: PAP/EPA

Izabela Popko

Kobiety mają największą władzę w takich sferach jak rozwój sztucznej inteligencji, edukacja, handel i polityka – takie wnioski płyną z najnowszego rankingu „Forbes Power Women”. Tegoroczna edycja zestawienia pokazuje też, w których obszarach kobiety wciąż są niedoreprezentowane.

Ranking „Forbes Power Women” – 100 najpotężniejszych kobiet na świecie

Twórcy rankingu zauważają, że w branży technologicznej kobiety odgrywają kluczowe role w niezwykle dynamicznej sferze rozwoju sztucznej inteligencji, na którą największe firmy w tym sektorze wydają rocznie 400 miliardów dol. Liderką w tym gronie jest prezeska koncernu AMD Lisa Su (numer 10 na liście „Forbesa”), mająca ogromny wpływ na rynek półprzewodników, który decyduje o postępie w rozwoju AI.

Czytaj więcej

Zdaniem ekspertów kluczowe z punktu widzenia motywacji i pięcia się po szczeblach kariery jest posia
Biznes i prawo
Luka motywacyjna w raporcie „Kobiety w miejscu pracy”. Pierwszy taki przypadek

Inne najpotężniejsze kobiety w branży technologicznej to prezeska i dyrektorka finansowa i inwestycyjna firmy Alphabet Ruth Porat oraz Colette Kress, Susan Li, Amy Hood – dyrektorki finansowe odpowiednio Nvidii, Mety i Microsoftu. Trzy ostatnie kontrolują rynek wart ponad 8 bilionów dol. i decydują o kierunku, tempie rozwoju i stabilności technologii bazujących na sztucznej inteligencji.

Najważniejsze kobiety w polityce, finansach, przemyśle i kulturze

Jeżeli chodzi o politykę, bilans jest ujemny: sfera ta utraciła w ostatnim czasie więcej kobiet niż zyskała. Na czele państw stoi zaledwie 29 kobiet – znacznie mniej niż w 2023 r., kiedy było ich 38. Kobiety kierują jedynie trzema z 25 największych gospodarek świata. Jak jednak zauważa „Forbes”, ta garstka ma decydujący głos w kluczowych kwestiach, wpływających na kształt obecnej i przyszłej geopolityki.

Reklama
Reklama

Pierwsza w historii premier Japonii, Sanae Takaichi, zadebiutowała na liście „Forbesa” ze względu na newralgiczny moment, w jakim znajduje się jej kraj. Decyzje Takaichi, która kieruje gospodarką wartą 4,2 biliona dol., wpłyną na rynek półprzewodników, międzynarodowy układ sił w Azji Wschodniej i w reszcie świata – i na demografię Japonii.

Czytaj więcej

Premier Sanae Takaichi właściwie zawsze pokazuje się publicznie w ubraniach i akcesoriach o japoński
Moda
„Efekt Sanae”: Świat oszalał na punkcie torebki premier Japonii. Co to za model?

Dwie pierwsze pozycje na podium już czwarty rok z rzędu zajmują przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen (numer jeden w zestawieniu) i prezeska Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde (numer dwa). To właśnie one odgrywają kluczową rolę w polityce Unii Europejskiej w okresie, który jest dla Wspólnoty szczególnie trudny.

W branży finansów najbardziej wpływowe kobiety działają w innych częściach świata, jednak ich decyzje mają globalny zasięg. Są to: zajmująca ósme miejsce w rankingu prezeska banku Citi Jane Fraser, debiutująca na miejscu 29. Tan Su Shan – nowa prezeska DBS, czyli największego banku Azji Południowo-Wschodniej, oraz prezeska Banco do Brasil Tarciana Medeiros, która zajmuje pozycję 18.

Przemysł to branża, w której nie brakuje kobiet na wysokich stanowiskach, jednak te najwyższe zajmują one wyjątkowo rzadko. Najbardziej wyrazistą postacią w tym gronie jest Gwynne Shotwell, prezeska i dyrektorka zarządzająca firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk.

Eksperci z „Forbesa” zwracają uwagę na sferę popkultury, która coraz skuteczniej gromadzi ogromne rzesze fanów i staje się przez to jednym z najważniejszych motorów wzrostu finansowego. Liderkami w tej sferze są: Kim Kardashian, celebrytka i właścicielka wartej 5 miliardów dol. marki bieliźniarskiej Skims, która podpisała niedawno intratny kontrakt z marką Nike, oraz zamykające tegoroczne zestawienie autorki globalnego komercyjnego sukcesu filmu „K-popowe łowczynie demonów” produkcji Netflixa.

Reklama
Reklama

Źródło:
www.forbes.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca kobiety biznes
Zdaniem ekspertów kluczowe z punktu widzenia motywacji i pięcia się po szczeblach kariery jest posia
Biznes i prawo
Luka motywacyjna w raporcie „Kobiety w miejscu pracy”. Pierwszy taki przypadek
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Sukces nie jest różowy. Olga Kozierowska o sile kobiet, uprzedzeniach i rewolucji w biznesie
Paula Rejmer: W erze AI lepiej odnajdują się również osoby, które rozwijają swoje kompetencje miękki
Biznes i prawo
Ciemna strona ery AI. „Wprowadza do środowiska pracy nową grupę stresorów”
Najwięcej kobiecych biznesów jest w województwie mazowieckim – 153,6 tys. firm.
Biznes i prawo
W Polsce przybywa członkiń zarządów firm i prezesek. Nowe dane
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
AI zmienia sytuację zawodową ludzi działających w różnych branżach.
Biznes i prawo
Zawód okołoprawniczy na liście zagrożonych przez AI. Kto powinien myśleć o zmianie fachu?
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama