Kobiety mają największą władzę w takich sferach jak rozwój sztucznej inteligencji, edukacja, handel i polityka – takie wnioski płyną z najnowszego rankingu „Forbes Power Women”. Tegoroczna edycja zestawienia pokazuje też, w których obszarach kobiety wciąż są niedoreprezentowane.

Ranking „Forbes Power Women” – 100 najpotężniejszych kobiet na świecie

Twórcy rankingu zauważają, że w branży technologicznej kobiety odgrywają kluczowe role w niezwykle dynamicznej sferze rozwoju sztucznej inteligencji, na którą największe firmy w tym sektorze wydają rocznie 400 miliardów dol. Liderką w tym gronie jest prezeska koncernu AMD Lisa Su (numer 10 na liście „Forbesa”), mająca ogromny wpływ na rynek półprzewodników, który decyduje o postępie w rozwoju AI.

Inne najpotężniejsze kobiety w branży technologicznej to prezeska i dyrektorka finansowa i inwestycyjna firmy Alphabet Ruth Porat oraz Colette Kress, Susan Li, Amy Hood – dyrektorki finansowe odpowiednio Nvidii, Mety i Microsoftu. Trzy ostatnie kontrolują rynek wart ponad 8 bilionów dol. i decydują o kierunku, tempie rozwoju i stabilności technologii bazujących na sztucznej inteligencji.

Najważniejsze kobiety w polityce, finansach, przemyśle i kulturze

Jeżeli chodzi o politykę, bilans jest ujemny: sfera ta utraciła w ostatnim czasie więcej kobiet niż zyskała. Na czele państw stoi zaledwie 29 kobiet – znacznie mniej niż w 2023 r., kiedy było ich 38. Kobiety kierują jedynie trzema z 25 największych gospodarek świata. Jak jednak zauważa „Forbes”, ta garstka ma decydujący głos w kluczowych kwestiach, wpływających na kształt obecnej i przyszłej geopolityki.