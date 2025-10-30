Postać Sanae Takaichi, nowej premier Japonii i zarazem pierwszej w historii tego kraju kobiety na tym stanowisku, nie schodzi z pierwszych stron lokalnych i zagranicznych mediów. Uwagę Japończyków skupiają nie tylko jej działania i ciekawa osobowość (była perkusistką w zespole heavymetalowym i do dziś lubi mocne brzmienia, jeździ też na motocyklu), ale również ubiór.

Nic dziwnego, że internauci błyskawicznie zaczęli analizować poszczególne elementy służbowej garderoby 64-letniej polityczki. Szczególną uwagę przykuła jej czarna minimalistyczna torebka w stylu „tote”.

Bardzo szybko ustalono, że torebka, o którą chodzi, to model o nazwie „Grace Delight Tote” liczącej 145 lat historii japońskiej marki Hamano. Marka szczyci się tym, że jej klientkami już od kilku pokoleń są członkinie japońskiej rodziny cesarskiej.

Za torebkę, która z powodzeniem pomieści laptopa, portfel, kosmetyczkę, teczkę z dokumentami w formacie A4, a do tego książkę i masę innych drobiazgów, trzeba zapłacić 136 tysięcy jenów, czyli w przeliczeniu – ponad 3250 złotych. Pomimo wysokiej ceny japońskie i zagraniczne klientki oszalały na punkcie „Grace Delight Tote”.