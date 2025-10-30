Aktualizacja: 30.10.2025 20:30 Publikacja: 30.10.2025 11:45
Premier Sanae Takaichi właściwie zawsze pokazuje się publicznie w ubraniach i akcesoriach o japońskim rodowodzie.
Foto: PAP/EPA
Postać Sanae Takaichi, nowej premier Japonii i zarazem pierwszej w historii tego kraju kobiety na tym stanowisku, nie schodzi z pierwszych stron lokalnych i zagranicznych mediów. Uwagę Japończyków skupiają nie tylko jej działania i ciekawa osobowość (była perkusistką w zespole heavymetalowym i do dziś lubi mocne brzmienia, jeździ też na motocyklu), ale również ubiór.
Nic dziwnego, że internauci błyskawicznie zaczęli analizować poszczególne elementy służbowej garderoby 64-letniej polityczki. Szczególną uwagę przykuła jej czarna minimalistyczna torebka w stylu „tote”.
Bardzo szybko ustalono, że torebka, o którą chodzi, to model o nazwie „Grace Delight Tote” liczącej 145 lat historii japońskiej marki Hamano. Marka szczyci się tym, że jej klientkami już od kilku pokoleń są członkinie japońskiej rodziny cesarskiej.
Za torebkę, która z powodzeniem pomieści laptopa, portfel, kosmetyczkę, teczkę z dokumentami w formacie A4, a do tego książkę i masę innych drobiazgów, trzeba zapłacić 136 tysięcy jenów, czyli w przeliczeniu – ponad 3250 złotych. Pomimo wysokiej ceny japońskie i zagraniczne klientki oszalały na punkcie „Grace Delight Tote”.
Nie tylko cena świadczy o luksusowym charakterze ulubionej torebki premier Japonii. Jak informuje marka Hamano, waga torebki wynosi zaledwie 700 gramów, co czyni ją bardzo wygodnym codziennym akcesorium.
Furorę, jaką robi właśnie czarna torebka premier Takaichi, japońskie media nazwały „efektem Sanae”. W ciągu zaledwie kilku dni marka Hamano otrzymała tyle zamówień z kraju i z zagranicy, ile zwykle spływa w ciągu miesiąca. Producent poinformował na swoich oficjalnych kanałach, że ze względu na ogromną liczbę zamówień i ograniczoną dostępność materiałów i możliwości produkcyjne wysyłki bieżących zamówień nastąpią dopiero na wiosnę przyszłego roku.
Marka Hamano powstała w 1880 r. w mieście Miyota w prefekturze Nagano. Do dziś działa tam manufaktura producenta. Powstanie marki nastąpiło u zarania ery Meiji, kiedy Japonia zerwała z polityką izolacji i weszła w okres dynamicznej modernizacji.
Japonki szybko podchwyciły zachodnie trendy w modzie, przez co również marka Hamano zaczęła podążać z duchem czasu. Zarząd firmy wysłał swoich rzemieślników do Francji, aby nauczyli się tam nowoczesnych metod produkcji galanterii skórzanej. W pierwszej połowie XX wieku eleganckie torebki Hamano, łączące zachodni design z japońskim rzemiosłem, przypadły do gustu członkiniom japońskiej rodziny cesarskiej, co umocniło pozycję marki na rodzimym rynku.
Fakt, że Sanae Takaichi właściwie zawsze pokazuje się publicznie w ubraniach i akcesoriach o japońskim rodowodzie, wpisuje się w zwyczaj, który praktykuje wielu przedstawicieli polityki z całego świata. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Najbardziej znane przykłady to nieżyjąca już premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher (którą Sanae Takaichi uważa zresztą za swój wzór do naśladowania) i królowa Elżbieta I, które nie rozstawały się z torebkami rodzimej marki Launer. Prezydent Emmanuel Macron i jego żona stawiają z kolei na francuskie marki z górnej półki, z Diorem i Louis Vuitton na czele.
Źródła:
www.bloomberg.com
www.mk.co.kr
Źródło: rp.pl
