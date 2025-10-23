Osobista torebka Jane Birkin marki Hermès idzie pod młotek. „Moja towarzyszka podróży”

Nieżyjąca już aktorka i piosenkarka Jane Birkin uchodzi za pierwszą współczesną influencerkę i „it girl”. Ikona mody lat 60. i 70. do dziś inspiruje kolejne pokolenie miłośniczek eleganckiej nonszalancji we francuskim stylu, która była znakiem rozpoznawczym gwiazdy.

To właśnie jej nazwiskiem słynny francuski dom mody ochrzcił swój flagowy produkt – luksusową skórzaną torebkę „Birkin”. Model ten należy do najbardziej poszukiwanych akcesoriów na naszym globie. Ceny torebki sięgają kilkudziesięciu tysięcy dol., które na rynku wtórnym są niekiedy wielokrotnie wyższe.

Jedna z czterech torebek marki Hermès należących do Jane Birkin idzie pod młotek

Szczególnie duże emocje wśród kolekcjonerów wzbudzają najrzadsze egzemplarze, których używała sama Jane Birkin. Na całym świecie istnieją jedynie cztery takie torebki, wszystkie otrzymała w prezencie od domu mody Hermès.

Birkin sprzedawała swoje torebki Hermèsa na aukcjach, aby zbierać pieniądze na cele charytatywne. Francuska marka za każdym razem podarowywała artystce kolejny egzemplarz, którego używała na co dzień. Tak powstała kolekcja czterech osobistych torebek „Birkin”.