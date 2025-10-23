Reklama

Osobista torebka Jane Birkin marki Hermès idzie pod młotek. „Moja towarzyszka podróży”

Już niebawem w Abu Zabi odbędzie się wyjątkowa licytacja, na której wystawiona zostanie unikatowa torebka Hermèsa. Jej właścicielką była legendarna brytyjska aktorka i piosenkarka Jane Birkin. Na całym świecie istnieją jedynie cztery takie torebki.

Publikacja: 23.10.2025 10:23

Jane Birkin sprzedawała swoje torebki Hermèsa na aukcjach, aby zbierać pieniądze na cele charytatywne.

Foto: PAP/PA

Izabela Popko

Nieżyjąca już aktorka i piosenkarka Jane Birkin uchodzi za pierwszą współczesną influencerkę i „it girl”. Ikona mody lat 60. i 70. do dziś inspiruje kolejne pokolenie miłośniczek eleganckiej nonszalancji we francuskim stylu, która była znakiem rozpoznawczym gwiazdy.

To właśnie jej nazwiskiem słynny francuski dom mody ochrzcił swój flagowy produkt – luksusową skórzaną torebkę „Birkin”. Model ten należy do najbardziej poszukiwanych akcesoriów na naszym globie. Ceny torebki sięgają kilkudziesięciu tysięcy dol., które na rynku wtórnym są niekiedy wielokrotnie wyższe.

Jedna z czterech torebek marki Hermès należących do Jane Birkin idzie pod młotek

Szczególnie duże emocje wśród kolekcjonerów wzbudzają najrzadsze egzemplarze, których używała sama Jane Birkin. Na całym świecie istnieją jedynie cztery takie torebki, wszystkie otrzymała w prezencie od domu mody Hermès.

Birkin sprzedawała swoje torebki Hermèsa na aukcjach, aby zbierać pieniądze na cele charytatywne. Francuska marka za każdym razem podarowywała artystce kolejny egzemplarz, którego używała na co dzień. Tak powstała kolekcja czterech osobistych torebek „Birkin”.

Grace Wales Boner swoją pierwszą kolekcję dla Hermèsa zaprezentuje w styczniu 2027 r.
Moda
Gigant branży mody ma nową dyrektorkę kreatywną. Kto będzie projektować męską linię Hermèsa?
Jedna z nich już niebawem trafi na licytację, której organizatorem jest dom aukcyjny Sotheby’s. Licytacja odbędzie się 5 grudnia 2025 r. w hotelu St. Regis na wyspie Saadiyat w Abu Zabi.

Aukcję poprzedzi trwająca od 2 do 5 grudnia wystawa w ramach ekskluzywnego wydarzenia o nazwie Abu Dhabi Collectors Week. Będzie można wtedy obejrzeć zarówno torebkę, jak i inne cenne przedmioty, które trafią pod młotek, w tym unikatowe zegarki, biżuterię czy samochody.

„Le Birkin Voyageur” – jedyna torebka z odręcznymi zapiskami Jane Birkin

Torebka Jane Birkin, która zapewne zyska w grudniu nowego właściciela lub właścicielkę, jest o tyle wyjątkowa, że po swojej wewnętrznej stronie posiada poetyckie zapiski w języku francuskim, które własnoręcznie wykonała flamastrami sama Jane Birkin. Nie ma ich żadna z trzech pozostałych torebek Brytyjki.

Jeden z zapisków brzmi: „Mon Birkin bag qui m’a accompagné dans le monde entier”, czyli: „Moja torebka Birkin, moja towarzyszka podróży”. To właśnie z tego powodu do wyjątkowej torebki przylgnęła nazwa „Le Birkin Voyageur”. Oprócz tego w jej wnętrzu widnieje odręczny podpis „Jane B” i inne inskrypcje.

Gwiazda używała „Le Birkin Voyageur” w latach 2003-2007. Nie rozstawała się z nią w trakcie podróży samolotem i podczas licznych oficjalnych wydarzeń.

Odejście Véronique Nichanian z domu mody Hermès to kolejna znacząca zmiana na czołowym stanowisku w
Moda
Słynny dom mody po 37 latach żegna się z dyrektor kreatywną. Koniec pewnej ery
„To nie jest jedynie element historii mody. To również nośnik osobistej historii. To najbardziej intymny sposób na wejście w buty Jane Birkin” – mówi Morgane Halimi, dyrektorka globalna ds. torebek i mody domu aukcyjnego Sotheby’s.

Pomimo swojej wyjątkowości organizatorzy aukcji nie spodziewają się, że „Le Birkin Voyageur” zdoła w grudniu pobić rekord, który należy do pierwszego, prototypowego modelu, którego używała Jane Birkin. Na aukcji, która odbyła się w lipcu tego roku w paryskiej siedzibie Sotheby’s torebkę sprzedano za 8,6 miliona euro.

Prototyp modelu „Birkin” i zarazem pierwszy egzemplarz, który gwiazda otrzymała w prezencie od marki Hermès, to jak dotąd najdroższa torebka, jaką kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Tymczasem estymacja „Le Birkin Voyageur” oscyluje w przedziale 240 a 440 tysięcy dol.

