Mogłoby się wydawać, że dwudziestokilkulatkowie to grupa, której członkowie prowadzą bujne życie towarzyskie, nie mogą narzekać na brak przyjaciół i samotność nie powinna ich dotyczyć. Tymczasem rośnie liczba badań, które udowadniają, że pokolenie Z to obecnie najbardziej samotna grupa wiekowa.

Reklama Reklama

Nowe badanie ujawnia epidemię samotności wśród młodych kobiet z dyplomem

Poczucie samotności wcale nie musi wynikać z braku przyjaciół, a cały problem w szczególności dotyka kobiet. Takie między innymi wnioski płyną z najnowszego badania, którego autorami są naukowcy z Wydziału Komunikacji Społecznej Uniwersytetu w Kansas. Badacze chcieli sprawdzić, jak respondenci z poszczególnych kohort wiekowych postrzegają swoje relacje z innymi ludźmi w zależności od wieku.

W ramach badania przepytano 4812 mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wieku od 18 do 95 lat. Ponad połowę z nich (57,4 proc.) stanowiły kobiety. Także w większości były osoby młode, jednak zdaniem badaczy jest to atut badania, ponieważ to właśnie ta grupa wiekowa interesowała ich najbardziej. Pełny raport z badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Plos One”.

Dlaczego samotność najbardziej dotyka młode wykształcone kobiety?

Posiadanie grona znajomych i przyjaciół może iść w parze z poczuciem samotności – tak brzmi główny wniosek z badania. Dotyczy to zwłaszcza młodych dorosłych, którzy znajdują się w specyficznym momencie życia.