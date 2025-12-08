Reklama

Nowe badanie ujawniło smutny fakt na temat pokolenia Z. Dotyczy szczególnie kobiet

Młodzi ludzie, którzy wchodzą właśnie w dorosłość i rozpoczynają karierę, to najbardziej samotna grupa wiekowa – ustalili badacze z Uniwersytetu w Kansas. Dojmujące poczucie samotności dotyka zwłaszcza młode, wykształcone kobiety. Dlaczego?

Publikacja: 08.12.2025 12:51

Młode kobiety szczególnie cierpią z powodu samotności.

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Mogłoby się wydawać, że dwudziestokilkulatkowie to grupa, której członkowie prowadzą bujne życie towarzyskie, nie mogą narzekać na brak przyjaciół i samotność nie powinna ich dotyczyć. Tymczasem rośnie liczba badań, które udowadniają, że pokolenie Z to obecnie najbardziej samotna grupa wiekowa.

Nowe badanie ujawnia epidemię samotności wśród młodych kobiet z dyplomem

Poczucie samotności wcale nie musi wynikać z braku przyjaciół, a cały problem w szczególności dotyka kobiet. Takie między innymi wnioski płyną z najnowszego badania, którego autorami są naukowcy z Wydziału Komunikacji Społecznej Uniwersytetu w Kansas. Badacze chcieli sprawdzić, jak respondenci z poszczególnych kohort wiekowych postrzegają swoje relacje z innymi ludźmi w zależności od wieku.

Według wyników ankiety przeprowadzonej w 2024 roku przez Society for Human Resource Management (SHRM
Styl życia
Pokolenie Z nie szuka romansów w aplikacjach randkowych. Woli inną przestrzeń

W ramach badania przepytano 4812 mieszkańców Stanów Zjednoczonych w wieku od 18 do 95 lat. Ponad połowę z nich (57,4 proc.) stanowiły kobiety. Także w większości były osoby młode, jednak zdaniem badaczy jest to atut badania, ponieważ to właśnie ta grupa wiekowa interesowała ich najbardziej. Pełny raport z badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Plos One”.

Dlaczego samotność najbardziej dotyka młode wykształcone kobiety?

Posiadanie grona znajomych i przyjaciół może iść w parze z poczuciem samotności – tak brzmi główny wniosek z badania. Dotyczy to zwłaszcza młodych dorosłych, którzy znajdują się w specyficznym momencie życia.

Ludzie ci doświadczają w tym okresie wielu zmian: zaczynają studia, często zmieniają pracę, zrywają związki z dotychczasowymi partnerami. Nierzadko to wszystko wiąże się z przeprowadzką do innego miasta.

W takiej sytuacji bardzo trudno o zakorzenienie się w jednym miejscu i scementowanie relacji z innymi ludźmi. Zdaniem autorów badania to wszystko przyczynia się do narastającego poczucia braku „swojego miejsca” – i samotności.

,,Fałszywe" wesela cieszą się w Indiach coraz większą popularnością.
Styl życia
Pokolenie Z ma nowy trend imprezowy. O co chodzi w fałszywych weselach?

Dla kontrastu, respondenci, którzy zadeklarowali wysoką jakość swoich relacji z innymi ludźmi, a także satysfakcję z tych relacji, należeli do grupy osób w starszym wieku. Badacze uważają, że wynika to z tego, że ich życie jest już ustabilizowane, przewidywalne i zachodzi w nim znacznie mniej zmian.

Paradoks polegający na posiadaniu szerokiej sieci znajomości i równoczesnym odczuwaniu samotności dotyczy zwłaszcza młodych kobiet, które skończyły co najmniej college – odpowiednik europejskich studiów licencjackich. Z czego wynika taka prawidłowość?

Zdaniem badaczy u źródła tego zjawiska leżą oczekiwania wobec relacji z innymi ludźmi, które są wyższe u kobiet – w porównaniu z mężczyznami. Chodzi na przykład o potrzebę spędzania odpowiedniej ilości czasu z przyjaciółmi. Niespełnienie tej i innych potrzeb wobec swoich przyjaźni rodzi rozczarowanie i frustrację.

Przedłużający się okres przejścia w dorosłość i wieloletni proces „ustatkowywania się”, czego w obecnych czasach doświadcza bardzo wielu dwudziestokilku- i trzydziestokilkulatków, ma zdaniem autorów badania kluczowy wpływ na ich psychiczny dobrostan. Przewidują, że jeżeli oczekiwanie na życiową stabilizację będzie trwało latami, trudno będzie uporać się z epidemią samotności.

Źródło:
www.journals.plos.org

Styl Życia Psychologia
