W ubiegłym roku z rąk partnera lub członka rodziny zginęło blisko 50 tysięcy kobiet i dziewczynek, średnio 137 dziennie. To 60 proc. z 83 tysięcy ofiar płci żeńskiej, które w sposób intencjonalny zamordowano w 2024 r. na całym globie.

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet: Codziennie 137 kobiet ginie z rąk partnera lub krewnego

Oznacza to, że gdzieś na świecie kobieta lub dziewczynka ginie w taki sposób prawie co dziesięć minut, każdego dnia. Tak wynika z najnowszego raportu działających przy ONZ organizacji UN Women oraz Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC).

Jeżeli przyjrzeć się konkretnym regionom świata, sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Największą skalę kobietobójstwa z rąk mężczyzn bliskich ofiarom notuje się w Afryce. Tam w takich sytuacjach życie tracą trzy na 100 tysięcy kobiet lub dziewczynek. W obydwu Amerykach współczynnik ten wynosi 1,5, w Oceanii – 1,4, w Azji – 0,7, zaś w Europie – 0,5.

Autorzy raportu zaprezentowali też globalne statystyki dotyczące zabójstw mężczyzn i chłopców z rąk bliskich im kobiet. Stoją one w dużym kontraście do powyższych liczb. W ubiegłym roku ofiary z tej grupy, które zabiła ich partnerka lub członkini ich rodziny, stanowiły 11 proc. wszystkich mężczyzn, którzy stracili życie w wyniku morderstwa (przypomnijmy: w skali całego globu zjawisko to dotyczy 60 proc. zabitych kobiet).