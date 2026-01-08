W niektórych aktualnych ofertach pracy na stanowisku moderatora treści TikToka jednym z wymagań jest „odporność psychiczna i proaktywne podejście do dbania o siebie, ze względu na emocjonalnie wymagający charakter pracy”. Doświadczenie zawodowe i wykształcenie wyższe nie są obowiązkowe, traktowane są jedynie jako dodatkowy atut. Znacznie ważniejsza jest znajomość zasad platformy i biegłość w językach.

Praca pod presją czasu i z niską wypłatą

Psychiczne obciążenie to jednak nie jedyna trudność tej pracy. Firdaous Fadili zwraca uwagę również na ścisłą organizację czasu pracy. – Za każdym razem, gdy chciałam zrobić przerwę, musiałam uruchomić licznik czasu. Mieliśmy godzinę przerwy na lunch oraz dwie krótsze, po 10–15 minut. Każdą przerwę trzeba było zaznaczyć w systemie i wylogować się. Przekroczenie czasu przerwy wpływało na wysokość premii – mówi.

Równocześnie wynagrodzenie nie rekompensuje w pełni ani stresu, ani presji związanej z pracą. „The Guardian” podaje, że podstawowa pensja moderatorów w Ghanie wynosi około 1 300 cedi miesięcznie (około 412 zł). Z premiami mogą zarobić do 4 900 cedi (około 1 554 zł), co wciąż nie pokrywa kosztów życia w stolicy kraju.

Walka moderatorów o sprawiedliwość

Część pracowników, nie godząc się na takie warunki, postanowiła dochodzić swoich praw przed sądem. Jednym z nich jest Daniel Motaung, który w 2019 r. przeprowadził się z Republiki Południowej Afryki do Nairobi, aby rozpocząć nową pracę. Nie zdawał sobie jednak sprawy z jej prawdziwego charakteru. – Dopiero po podpisaniu umowy o poufności zorientował się, jak naprawdę wygląda rola moderatora treści – tłumaczy Tom Hegarty. Daniel twierdzi, że zarabiał 2,2 dol. za godzinę, przeglądając treści, które doprowadziły u niego do rozwoju objawów zespołu stresu pourazowego. – Pierwszym filmem, który moderował, była transmisja na żywo dekapitacji” – mówi Hegarty. Moderator próbował stworzyć związek zawodowy, by walczyć o lepsze warunki pracy. Zaledwie kilka tygodni później został zawieszony, a następnie zwolniony. W odpowiedzi Daniel zdecydował się pozwać zarówno swojego pracodawcę – firmę outsourcingową Sama, jak i Metę. Amerykańska firma twierdziła, że to Sama była pracodawcą Daniela i że Meta nie podlega kenijskiemu prawu, ponieważ nie była zarejestrowana, ani nie prowadziła działalności w tym kraju. Sąd Apelacyjny uznał jednak, że sprawa może być prowadzona w Kenii.

Nie jest to odosobniony przypadek. W 2020 r. Facebook zgodził się zapłacić 52 miliony dolarów w ramach ugody z moderatorami z USA, u których w trakcie pracy rozwinęły się objawy PTSD. Podobny pozew złożyła Candie Frazier, zatrudnona przez firmę Telus International i pracująca przy moderacji treści na TikToku. Twierdzi, że ona i inni moderatorzy spędzali nawet 12 godzin dziennie na oglądaniu drastycznych materiałów, co doprowadziło do powstania u niej poważnych problemów psychicznych, w tym depresji i zespołu stresu pourazowego.