W ostatnim czasie w dużych miastach w Indiach takich jak Delhi czy Mumbaj coraz większą popularność zdobywają imprezy organizowane na wzór prawdziwych indyjskich wesel. Jest na nich wszystko to, co na rzeczywistych przyjęciach: bollywoodzkie piosenki, tradycyjne stroje i specjalne jedzenie. Różnica polega na tym, że odbywają się bez ślubu i młodej pary. Ceny biletów na tego rodzaju imprezy zaczynają się od 1500 rupii (około 63 złotych), ale mogą sięgać nawet 15 000 rupii. Ta opcja spędzenia wieczoru jest szczególnie atrakcyjna dla generacji Z. Zdaniem organizatorów wydarzeń młodzi ludzie szukają inności i oryginalności na rynku rozrywki.

Fałszywe wesela w Indiach. Dlaczego są tak popularne?

Sharad Madan, właściciel jednej z restauracji, która organizowała fałszywe wesele, podkreślił w rozmowie z mediami znaczenie wrażenia świeżości w branży gastronomiczno-rozrywkowej. – Musimy wciąż tworzyć coś nowego dla naszych klientów – powiedział. Wydaje się jednak, że nie tylko ten czynnik decyduje o sukcesie tych wydarzeń.

Shivangi Sareen, która uczestniczyła w fałszywym sangeet, wieczorze muzyki i tańca, zwykle odbywającym się kilka dni przed ślubem, zwraca uwagę na brak presji dotyczącej na przykład zasad dotyczących strojów ze strony rodziny. – To po prostu zabawa – powiedziała dziennikarzom BBC. – Zwłaszcza, że mogliśmy ją przeżyć z przyjaciółmi. Ubrania wybraliśmy dzień wcześniej i razem się przygotowaliśmy.

Również Santosh Desai, felietonista i krytyk medialny, uważa, że to świetna okazja dla młodych ludzi do przeżywania radości. – Zwłaszcza, że jest pozbawione stresu, który towarzyszy prawdziwym weselom – zauważa. Santosh Desai zwrócił również uwagę, że takie wydarzenia dają ludziom okazję do ponownego założenia drogich strojów weselnych kupionych wcześniej.