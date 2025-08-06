Aktualizacja: 07.08.2025 03:25 Publikacja: 06.08.2025 17:34
,,Fałszywe" wesela cieszą się w Indiach coraz większą popularnością.
Foto: Adobe Stock
W ostatnim czasie w dużych miastach w Indiach takich jak Delhi czy Mumbaj coraz większą popularność zdobywają imprezy organizowane na wzór prawdziwych indyjskich wesel. Jest na nich wszystko to, co na rzeczywistych przyjęciach: bollywoodzkie piosenki, tradycyjne stroje i specjalne jedzenie. Różnica polega na tym, że odbywają się bez ślubu i młodej pary. Ceny biletów na tego rodzaju imprezy zaczynają się od 1500 rupii (około 63 złotych), ale mogą sięgać nawet 15 000 rupii. Ta opcja spędzenia wieczoru jest szczególnie atrakcyjna dla generacji Z. Zdaniem organizatorów wydarzeń młodzi ludzie szukają inności i oryginalności na rynku rozrywki.
Sharad Madan, właściciel jednej z restauracji, która organizowała fałszywe wesele, podkreślił w rozmowie z mediami znaczenie wrażenia świeżości w branży gastronomiczno-rozrywkowej. – Musimy wciąż tworzyć coś nowego dla naszych klientów – powiedział. Wydaje się jednak, że nie tylko ten czynnik decyduje o sukcesie tych wydarzeń.
Czytaj więcej
„Proszę, wejdź. Napijesz się herbaty chai?”To pierwsze słowa, jakie słyszy fotografka Spandita Ma...
Shivangi Sareen, która uczestniczyła w fałszywym sangeet, wieczorze muzyki i tańca, zwykle odbywającym się kilka dni przed ślubem, zwraca uwagę na brak presji dotyczącej na przykład zasad dotyczących strojów ze strony rodziny. – To po prostu zabawa – powiedziała dziennikarzom BBC. – Zwłaszcza, że mogliśmy ją przeżyć z przyjaciółmi. Ubrania wybraliśmy dzień wcześniej i razem się przygotowaliśmy.
Również Santosh Desai, felietonista i krytyk medialny, uważa, że to świetna okazja dla młodych ludzi do przeżywania radości. – Zwłaszcza, że jest pozbawione stresu, który towarzyszy prawdziwym weselom – zauważa. Santosh Desai zwrócił również uwagę, że takie wydarzenia dają ludziom okazję do ponownego założenia drogich strojów weselnych kupionych wcześniej.
Vijay Arora, założyciel firmy Touchwood Events z Delhi, sądzi, że choć fałszywe wesela to aktualny trend, ma on ogromny potencjał. – Pokolenie Z chce brać udział w takich zabawach – komentuje. – Śluby najczęściej mają miejsce w tych chłodniejszych miesiącach, podczas gdy okres od czerwca do sierpnia uważany jest za poza sezonem – zauważa. Jego zdaniem fałszywe wesela skutecznie wypełniają tę lukę.
Kaushal Chanani, współzałożyciel 8Club Events, firmy zajmującej się organizacją różnego rodzaju wydarzeń rozrywkowych, w zeszłym miesiącu również dołączył do trendu i zorganizował fałszywe wesele w Bengaluru. Zakończyło się ono na tyle dużym sukcesem, że popchnęło jego ekipę do zorganizowania podobnej imprezy w Delhi. Po jej zorganizowaniu, Chanani otrzymał zapytania na jej temat od organizatorów z innych miast, takich jak Jaipur, Lucknow czy Kolkata.
Czytaj więcej
W Indiach gwarancją powodzenia są kontakty, kontakty i jeszcze raz kontakty. Istnieje niewielka s...
Moda na fałszywe wesela zyskuje też coraz większy rozgłos w Internecie. Nie wszyscy użytkownicy sieci oceniają go jednak pozytywnie. „Strata czasu i pieniędzy”, pisze jeden użytkownik serwisu X. „To psuje nowe pokolenia”, dodaje kolejny. Niechęć wśród komentujących wzbudza również sugerowane przez nich trywializowanie tradycyjnych indyjskich ceremonii oraz wartości. Vidhi Kapoor, inna uczestniczka fałszywego sangeet w Delhi, nie zgadza się jednak z zarzutami. – To mogłoby być obraźliwe, gdyby ludzie przebierali się za pannę młodą lub pana młodego. Tutaj to po prostu impreza i powinniśmy ją traktować z przymrużeniem oka – powiedziała dziennikarzom BBC.
Źródła:
https://www.bbc.com/
https://x.com/BBCNews/status/1952255347881578868
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ostatnim czasie w dużych miastach w Indiach takich jak Delhi czy Mumbaj coraz większą popularność zdobywają imprezy organizowane na wzór prawdziwych indyjskich wesel. Jest na nich wszystko to, co na rzeczywistych przyjęciach: bollywoodzkie piosenki, tradycyjne stroje i specjalne jedzenie. Różnica polega na tym, że odbywają się bez ślubu i młodej pary. Ceny biletów na tego rodzaju imprezy zaczynają się od 1500 rupii (około 63 złotych), ale mogą sięgać nawet 15 000 rupii. Ta opcja spędzenia wieczoru jest szczególnie atrakcyjna dla generacji Z. Zdaniem organizatorów wydarzeń młodzi ludzie szukają inności i oryginalności na rynku rozrywki.
Dane dotyczące rynków turystycznych wskazują, że rośnie popularność trendu staycation, czyli spędzania urlopu w...
Raport „Finanse Młodych Polek i Polaków” przygotowany przez Autopay na podstawie badania na reprezentatywnej gru...
Uczestnicy koncertów Billie Eilish w O2 Arenie mogli posilić się wyłącznie wegańskimi przekąskami serwowanymi w...
Harcmistrz Jan Garnecki, kierownik Wydziału Instruktorów ZHR, odpowiada nam na pytanie, czy regulamin organizacj...
71 proc. Polaków deklaruje, że codziennie spędza czas z rodziną, ale za tą optymistyczną statystyką kryje się ta...
Wspiera edukację, lokalne społeczności oraz pracowników w ich trudnych życiowych momentach. Od 35 lat duński holding VKR – właściciel marek VELUX oraz spółek siostrzanych konsekwentnie pokazuje, że kapitał społeczny jest tak samo ważny jak kapitał finansowy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas