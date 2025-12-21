Dziennikarze policzyli, ile musiałaby zarabiać Emily w Paryżu

Aktualizacja: 21.12.2025 12:42 Publikacja: 21.12.2025 11:21
W przeciwieństwie do swojej serialowej bohaterki, która według analiz żyje na kredyt, Lily Collins jest sprawną bizneswoman, której realny majątek pozwala na życie w luksusie bez generowania długów.
Foto: PAP/Abaca
Emily Cooper rozgrzewa wyobraźnię kobiet, które śledzą jej przygody i marzą o tym, by być jak ona. Nosić ubrania od największych kreatorów, często bywać w restauracjach, podróżować, mieszkać w Mieście Świateł, albo jak kto woli – Miłości. Amerykance Emily udaje się to od pierwszego dnia, w którym postawiła nogę na paryskim bruku, wydelegowana do pracy w agencji reklamowej. W piątym sezonie zajmuje stanowisko kierowniczki ds. marketingu. Melania Guarda Ceccoli, dziennikarka włoskiej edycji magazynu „Vanity Fair” postanowiła sprawdzić, czy statystyczna osoba pełniąca tę funkcję mogłaby sobie pozwolić na ekstrawagancje w stylu bohaterki serialu i jej znajomych.
Statystycznie roczna pensja kadry zarządzającej średniego szczebla w Paryżu wynosi 42 tys. euro brutto rocznie, czyli około 3,5 tys. euro miesięcznie. Minimalne wynagrodzenie, czyli SMIC w 2025 r. przed odliczeniem wszystkich składek wyniesie około 1 450–1 470 euro miesięcznie przy standardowym 35-godzinnym tygodniu pracy. Netto – na rękę – pracownik otrzyma z tego kwoty około 1150–1180 euro. Przeciętne wynagrodzenie wynosi około 2700 euro brutto, czyli jakieś 2200 euro wpływa na konto pracownika. Potencjalna kierowniczka do spraw marketingu zarabia więc kilkaset euro ponad przeciętną. Ale czy na wiele więcej może sobie pozwolić?
Kiedy Emily przeprowadziła się do Paryża, wynajęła małe mieszkanie przy Place de l'Estrapade w V dzielnicy. Zajęła „chambre de bonne”, czyli dawny pokój dla służby, przerobiony na niewielkie studio znajdujące się na piątym piętrze kamienicy. Może małe, ale za to w samym sercu Dzielnicy Łacińskiej, z widokiem na dachy Paryża. Zakładając, że mamy wszystkie dokumenty wymagane przy wynajmie takiego mieszkania, w tym co najmniej jedną osobę, która za nas poręczy, musimy się liczyć z kosztem rocznego czynszu wysokości około 30 tys. euro, czyli 2,5 tys. miesięcznie. Można oczywiście znaleźć tańsze apartamenty, ale o znacznie niższym standardzie i mniejszej powierzchni, a także nieumeblowane, co znacząco wpływa na cenę. Więc już ponad dwie trzecie wynagrodzenia należy przeznaczyć na koszty mieszkaniowe.
Czytaj więcej
15 sierpnia to dzień premiery czwartego sezonu serialu „Emily w Paryżu”, który przyniósł sławę od...
W serialu widzimy Emily prawie zawsze jedzącą kolację w restauracji. Średnia cena dania głównego w paryskiej brasserie to około 20 euro. Za kilka euro więcej można zamówić menu w formule: przystawka i danie główne lub danie główne i deser. Do tego należy doliczyć napoje, chyba że wybierze się wodę, która na życzenie klienta musi być podana za darmo w każdym lokalu gastronomicznym. Restauracje oczywiście mają wyższe ceny zgodnie ze swoimi standardami. Być może Emily korzysta z bonów restauracyjnych, bardzo popularnego bonusu do wynagrodzenia, wtedy może zaoszczędzić. Ale jeśli założymy, że je „na mieście” co najmniej dwa razy w tygodniu, stanowi to dodatkowy wydatek w jej budżecie wysokości 2780 euro rocznie. Jeśli jednak żyje z takim rozmachem, jak można przypuszczać śledząc jej losy, dodatkowo koktajle, kawy i taksówki kosztują ją 3 840 euro rocznie.
Wprawne oko też łatwo oceni zawartość jej garderoby. Luksusowe ubrania i dodatki z logotypami domów mody takich jak Chanel czy Hermès, w tym na przykład kurtka marki Vassilis Zoulias za prawie 54 tys. dol., mogą stanowić na jej koncie pozycje w wysokości ponad 65 tys. euro.
W sumie styl życia Emily kosztowałby więc ponad 103 tys. euro rocznie, co pozostawiłoby ją po roku z długiem w wysokości ponad 60 tys. euro.
W piątym sezonie bohaterka rozważa przeprowadzkę do Rzymu. Zakładając, że jej paryska pensja jest zdecydowanie niewystarczająca, aby pokryć jej codzienne wydatki i znacznie odbiega od rzeczywistości ekonomicznej stolicy Francji, może to być dobrym posunięciem. Tyle tylko, że na swoim stanowisku we włoskiej stolicy mogłaby liczyć „jedynie” na 34,5 tys. euro rocznej pensji…
Czytaj więcej
- W wieku 60 lat iluzja ‘kariery’ nie ma już fundamentalnego znaczenia: dziś to, co mnie interesu...
W przeciwieństwie do swojej serialowej bohaterki, która według analiz żyje na kredyt, Lily Collins jest sprawną bizneswoman, której realny majątek pozwala na życie w luksusie bez generowania długów. Jej majątek rok temu szacowano na około 25 milionów dol., ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy znacznie się zwiększył. Jej marka osobista wyceniana jest nawet dziesięciokrotnie wyżej. Oprócz zarobków zawodowych (szacuje się, że zarabia co najmniej 300 tys. euro za odcinek „Emily w Paryżu”), 36-letnia Lily Collins może pochwalić się sprytnymi inwestycjami giełdowymi, nieruchomościami, lukratywnymi kontraktami z domami mody i firmami kosmetycznymi, takimi jak Cartier, Calvin Klein czy Lancôme.
Źródła:
https://www.vanityfair.fr/article/emily-in-paris-combien-faut-il-gagner-pour-vivre-comme-elle
https://fr.mediamass.net/people/lily-collins/plus-gros-salaire.html
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Żadna osoba ani organizacja nie jest właścicielem nazwy „Międzynarodowy Dzień Kobiet” – w żadnym języku. Tymczas...
Z badania platformy Raisin wynika, że Polacy zaczynają myśleć o oszczędzaniu poważniej około 40 roku życia. W zg...
Z myślą o cierpiących na samotność seniorach w Korei Południowej produkuje się lalki wielkości kilkuletnich dzie...
Kobiety stanowią około połowy mieszkańców globu. Jednak jedynie około co czwarta osoba pracująca jako redaktor,...
Epidemia wszech ogarniającego stresu sprawia, że Polacy zaczynają szukać nieco innych doświadczeń niż dotychczas...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas