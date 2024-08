Cenne rady dla młodych kobiet od Philippine Leroy-Beaulieu, gwiazdy "Emily w Paryżu"

15 sierpnia na platformie Netflix pojawił się czwarty sezon amerykańskiego serialu „Emily w Paryżu”, w którym Philippine Leroy-Beaulieu gra rolę Sylvie Grateau, piekielnej właścicielki agencji reklamowej, szefowej tytułowej bohaterki. Choć po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1950 roku i od tamtej pory regularnie gra w filmach i serialach, cały świat poznał ją i zachwycił się nią cztery lata temu. O tym, co niesie ze sobą taki sukces, opowiada w najnowszym wydaniu francuskiego „Vanity Fair” w rozmowie z Federico Roccą.

Zagrała między innymi u Andrzeja Wajdy, co uważa za jedno ze swoich największych artystycznych osiągnięć. Pytana o to, z których filmów jest dumna, odpowiedziała: „Z kilku dość starych filmów: „Biesów” Andrzeja Wajdy, „Camomille” Mehdiego Charefa. Ostatnio uwielbiam kręcić „Gdzie jest mój agent?” (fr. Dix pour cent), ale prawda jest taka, że przed „Emily w Paryżu” przeszłam przez dość trudny okres w mojej karierze i podjęłam się projektów, z których nie jestem szczególnie dumna”. Wyznaje, że postrzega ten serial jako szansę, którą chce wykorzystać. Szansę na wolność wyboru i przygody, które chce przeżyć.

Mówi, że zew przygód odziedziczyła po swoim ojcu. Philippe Leroy, który zmarł 1 czerwca w wieku 93 lat, również był aktorem. Został nim po zakończeniu służby wojskowej na frontach wojen w Indochinach i Algierii. W swojej karierze wystąpił w ponad dwustu filmach, programach telewizyjnych, a także spektaklach teatralnych we Francji (rzadziej) oraz we Włoszech, gdzie mieszkał do końca życia. Philippine jest jego córką z drugiego małżeństwa, ma dwójkę przyrodniego rodzeństwa z trzeciego. „Nie chciałam być postrzegana jako ‘córka swojego ojca’, więc wróciłam do Francji, a on został we Włoszech. I poradziłam sobie. Bardzo miło było mieć go za ojca, ponieważ zawsze widziałam go szczęśliwego w swojej pracy, bardzo mnie inspirował, nauczył mnie odwagi w tym zawodzie. Zwłaszcza w drugiej połowie swojej kariery wybierał tylko projekty, które kochał, role, które naprawdę chciał grać. To, co go napędzało to pasja, nic innego” – wspomina.

„Sława może sprawić, że stracisz głowę”

„Jedyna rzecz, która jest trochę irytująca, to to, że ludzie zawsze mówią o moim wieku” – śmieje się, opowiadając jak to jest robić teraz międzynarodową karierę. „Gdyby to się stało, gdy miałam 30 lat, z pewnością byłoby to trudniejsze” – dodaje, wyjaśniając, że już zna wszystkie pułapki swojego zawodu związane z tego rodzaju rozgłosem i wie, jak je ominąć. „Branie siebie na poważnie, myślenie, że już się osiągnęło sukces. Kiedy jesteś bardzo młody, sława może sprawić, że stracisz głowę. Widziałam już wszystko, nic mnie już nie niepokoi” - podkreśla. Wspomina, że kiedy chciała rzucić wszystko i wyjechać na pół roku do Brazylii, to po prostu to zrobiła. Mimo że wie, że w jej branży szybko się o ludziach zapomina.