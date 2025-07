Przeprosiny świadome i proporcjonalne do sytuacji

Rozmówczyni podkreśla jednocześnie, że przeprosiny mogą być, i często są, oznaką odwagi, dojrzałości i empatii. – Ale tylko wtedy, gdy są świadome, proporcjonalne do sytuacji i wynikają z poczucia odpowiedzialności, a nie z potrzeby przypodobania się innym, uspokojenia atmosfery czy lęku przed oceną. Zbyt często kobiety przepraszają nie dlatego, że naprawdę zawiniły, ale dlatego, że od najmłodszych lat były uczone, by nie sprawiać kłopotu, nie być „zbyt”, nie zajmować przestrzeni. W efekcie przepraszają w pracy, w domu, w rozmowie z partnerem, za swoje zdanie, za emocje, za to, że czegoś potrzebują. „Przepraszam, że zawracam głowę”, „Przepraszam, może źle zrozumiałam”, „Przepraszam, że tak to przeżywam” – to słowa, które mają łagodzić napięcie, ale w rzeczywistości zabierają im głos i osłabiają ich przekaz – wymienia Karolina Karolczak.

Tymczasem, jak zauważa ekspertka, prawdziwa siła przeprosin nie polega na umniejszaniu siebie. – Polega na uznaniu faktów i gotowości do wzięcia za nie odpowiedzialności. To może być rozmowa z partnerem: „Wiem, że podniosłam głos i widzę, jak to na Ciebie wpłynęło. Nie chcę w ten sposób budować naszej relacji”. Albo decyzja w pracy: „Wprowadziłam zmianę, która miała przynieść inne efekty. Widzę, że nie zadziałała i wiem, co możemy zrobić inaczej”. Tu nie chodzi o dramatyczne gesty. Chodzi o spokojne, dojrzałe stanięcie po stronie prawdy, bez potrzeby ukrywania, ale też bez potrzeby samobiczowania. Kluczowe jest rozróżnienie pomiędzy przepraszaniem z poczucia winy, której tak naprawdę nie ma, a przepraszaniem z odpowiedzialności. To pierwsze odbiera głos, sprawia, że stajemy się „za małe”, nieistotne. To drugie daje siłę, buduje zaufanie, pokazuje, że umiemy dźwigać nie tylko sukcesy, ale też konsekwencje – akcentuje rozmówczyni.



Przeprosiny z poziomu spokoju i sprawczości, a nie skruchy i wstydu

Wśród licznych sformułowań osłabiających siłę przekazu czy podważających kompetencje osoby mówiącej, ekspertka wskazuje na te, z których warto zrezygnować, zastępując je komunikatami o większym potencjale. – Zamiast mówić: „Przepraszam, zawaliłam, wszystko przez mnie”, lepiej powiedzieć: „Widzę, że efekt tej decyzji był inny, niż zakładałam. Biorę za to odpowiedzialność i mam już pomysł, jak to poprawić”. To nadal są przeprosiny, ale wypowiedziane z poziomu spokoju i sprawczości, nie skruchy czy wstydu. I to działa nie tylko w roli liderki zespołu, ale też w roli matki, partnerki, przyjaciółki czy córki. Bo niezależnie od tego, w jakim obszarze życia funkcjonujemy, komunikacja oparta na jasności i odpowiedzialności jest kluczowa. Tak samo w trakcie rodzinnej kolacji, jak i podczas prowadzenia projektu. Jeśli chcesz przeprosić, zapytaj najpierw siebie: czy to naprawdę moja odpowiedzialność? I czy ta forma przeprosin buduje mnie, czy mnie pomniejsza? – wyjaśnia Karolina Karolczak.

Nadużywane przez kobiety słowo „przepraszam”, z ust mężczyzn nie pada z podobną częstotliwością. – Zarówno badania, jak i moje wieloletnie obserwacje potwierdzają, że mężczyźni rzadziej przepraszają, Nie dlatego, że są mniej empatyczni, ale dlatego, że zupełnie inaczej postrzegają sytuacje, które w ich oczach wymagają przeprosin. Dla nich punktem odniesienia jest często efekt końcowy: czy coś poszło nie tak, czy zawiedli w konkretny sposób. Jeśli nie, to nie widzą potrzeby wyjaśnień czy przeprosin. To podejście pozwala im działać bez wewnętrznego balastu nadmiernej autorefleksji. Daje więcej przestrzeni do podejmowania decyzji bez paraliżującego analizowania: czy kogoś nie uraziłem, czy powiedziałem to wystarczająco delikatnie, czy na pewno wszyscy czują się dobrze z tym, co mówię.

Kobiety z kolei mają tendencję do przepraszania „na zapas”, nie za konkretne błędy, ale za to, że coś czują, że chcą coś powiedzieć, że zabierają przestrzeń. „Przepraszam, że tak emocjonalnie reaguję”, „Wiem, że przesadzam”, „Może to nieistotne, ale…” – to komunikaty, które nie wynikają z braku pewności siebie, tylko z przekonań głęboko zakorzenionych w wychowaniu i doświadczeniu społecznym. Przez lata uczyłyśmy się być „miłe”, „bezpieczne”, „nie za głośne” – zauważa rozmówczyni.