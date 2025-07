Wśród czynników osłabiających poczucie dobrostanu Polek 3 czołowe pozycją zajmują: trudności finansowe (45 proc.), przewlekły stres związany z pracą (30 proc.), oraz presja społeczna i oczekiwania otoczenia (29 proc.)

O komentarz do wyników badania poprosiliśmy psychologa, dr Joannę Heidtman.

Dobrostan – to nie jest słowo od zawsze obecne w języku polskim. Stosunkowo niedawno zaczęło się często go używać. To moda czy prawdziwa „wartość społeczna”?

Dr Joanna Heidtman: Nie, to nie moda, ale na pewno trend społeczny. Z jednej strony powstał trochę na bazie nurtu psychologii humanistycznej, która zajmuje się nie tylko zdrowiem psychicznym człowieka, ale także jego dążeniem do realizacji swojego potencjału, osiągania satysfakcji w życiu, poczuciem szczęścia. Z drugiej zaś to efekt już dawno podjętej dyskusji i badań pokazujących, że dobrostan jest związany ze zdrowiem fizycznym, motywacją do działania, kreatywnością, odpornością psychiczną i zdolnością do budowania relacji. Wszystkie te elementy są ważne społecznie. Dochodzi do tego niepokojący wzrost zaburzeń psychicznych (głównie depresja) i chorób odstresowych. Stąd też mierzenie poziomu dobrostanu i działania w kierunku jego zwiększenia są nie tylko zagadnieniem indywidualnym i psychologicznym, ale też społecznym.

Czy kobietom ogólnie trudniej jest żyć w dobrostanie psychicznym niż mężczyznom?

To hipoteza, którą warto badać. Niektóre kulturowe schematy ról kobiecych zwierają silny element „poświęcenia”, ignorowania własnych potrzeb, perfekcjonizmu. To przekonania i kulturowe „normy”, które mogą stać się blokadą nie tylko w dbaniu o własny dobrostan, ale w ogóle zauważaniu problemu. Efektem może być nawet zaniedbywanie swojego zdrowia, nieumiejętność sięgania po pomoc i wsparcie, poczucie winy i wstydu, że nie jest się „idealną” pracownicą, matką, partnerką, ignorowanie sygnałów fizycznego i psychicznego zmęczenia.

Ile – proporcjonalnie – można zrobić dla swojego dobrostanu samodzielnie, a ile zależy od szeroko pojętych czynników zewnętrznych? Inaczej mówiąc: czy kiedy wszystko wokół jest „nie tak”, można mieć poczucie dobrostanu?

Nie można oczekiwać, że samodzielnie „zrobimy sobie” dobrostan. Oczywiście, że pierwszą rzeczą jest zauważenie, czy nasze „wydatki” w postaci energii, emocji, czasu itd. bilansują się z „wpływami”, czyli czy w ogóle jesteśmy w stanie przyznać sobie prawo do regeneracji, zasilania fizycznego, emocjonalnego, psychicznego. Czy same sobie nie fundujemy trudnej dla nas sytuacji. Ale nie możemy ignorować otoczenia – tego osobistego i zawodowego. Jakie są w firmach systemy, które będą eliminowały lukę płacową pomiędzy płciami na tych samych stanowiskach? Jak równościowo projektowane są ścieżki kariery? Co z tworzonymi społecznie oczekiwaniami, że to kobiety w większej mierze zajmą się dziećmi czy opieką nad starszym pokoleniem? Jeśli dobrostan kobiet jest dla nas ważny społecznie, to nie może być pustym hasłem.