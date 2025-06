CBOS zbadał obowiązujące wzorce kobiecości i męskości. „Takie normy sprzyjają wstydowi”

Prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyzna – co to znaczy?

– Silne społeczne przekonanie, że „prawdziwa kobieta” powinna być zadbana i wstrzemięźliwa, może mieć bardzo poważne skutki: młode kobiety doświadczają ogromnej presji związanej z wyglądem i seksualnością, co może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości, zaburzeń odżywiania, czy stanów lękowych – dodaje Martyna Hekiert, psycholożka i psychodietyczka z Centrum Zdrowia Psychicznego Krainy Wygasłych Wulkanów. – Narastające różnice światopoglądowe utrudniają budowanie relacji, także tych romantycznych, co może tłumaczyć, dlaczego co trzeci Polak w wieku 18–24 lat nie uprawiał seksu w ostatnim roku – stwierdza.

Martyna Hekiert zwraca też uwagę na to, że raport ujawnia istotną zmianę w postrzeganiu męskości. Tylko jedna czwarta badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że mężczyzna nie powinien płakać ani okazywać słabości, a aż 69 proc. zdecydowanie odrzuca tradycyjny obraz „twardego faceta”, zakładający tłumienie emocji – co przecież wiąże się z poważnymi problemami: depresją, lękiem, trudnościami w budowaniu bliskich relacji. Dane sugerują więc rosnącą akceptację dla bardziej emocjonalnie otwartego i autentycznego modelu męskości.