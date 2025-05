Matka doskonała? Nie istnieje. „Zawsze integruje obraz złej macochy i dobrej wróżki”

Tym bardziej, że Ewa wciąż zaskakiwała swoich rodziców inteligencją. Zaczęła czytać w wieku trzech lat, a trzy lata później przeczytała mitologię grecką. Gdy w zerówce podczas niewinnej zabawy w scrabble w przedszkolu ułożyła słowo mit – pani wychowawczyni była wielce zdziwiona, że sześciolatka zna to pojęcie. Od dziecka była więc zachęcana do intelektualnego rozwoju, na Gwiazdkę zawsze musiała być książka, a mama zamiast nowych spodni czy modnej bluzy wolała opłacić córce kurs językowy. Jednak – jak wspomina – mama wykładowczyni nie wymagała od niej samych piątek. To Ewa wracała do domu i ryczała, że dostała gorszą ocenę. – Dla mamy najważniejsze było to, że mam się uczyć i być samodzielna. Jakiegokolwiek dokonam wyboru, to będzie mój wybór i to ja będę ponosiła jego konsekwencje – wspomina.

Ekonomistka zauważa, że z jednej strony mama była w stanie ją wesprzeć, gdy podejmowała decyzje o wyborze liceum, uczelni czy studiów doktoranckich, a z drugiej strony brakowało w ich relacji czułości. – Moja matka nigdy nie pogratulowała mi doktoratu. Uznała, że przecież nie mogło być inaczej. Zamiast wyrazów uznania, usłyszałam, że nie posprzątałam pokoju. Wszystko to po to, żebym nie popadła w samozachwyt. Na zasadzie: Myślisz, że jesteś lepsza, bo masz stopień doktora? – dodaje wykładowczyni.

Dorosłość daje wybór

Magdalena Sękowska przyznaje, że dzieciństwo stawia nas w sytuacji zależności. Wówczas uruchamiamy różne strategie przetrwania, ale dorosłość daje nam wybór. – Dorosłość polega też na tym, że mogę słyszeć, co mówi moja matka, ale nie muszę już tego przyjmować, bo mam swoją drogę i swoje decyzje – mówi psychoterapeutka.

W ocenie specjalistki najlepszym rozwiązaniem jest stawianie granic. – I wiedza o tym, co jest moje, a co jest twoje, mamo. Co przejęłam po tobie i co chcę zostawić, z czym chcę się rozstać, bo być może nie miałam dość siły, żeby z tym się pożegnać i zmienić na inną strategię funkcjonowania w życiu – wyjaśnia. I dodaje, że „wszystko co jest dzisiaj nasze, ma początek w historii, warto więc na tę relację spojrzeć szerzej. Można oczywiście powiedzieć: Nie wierzę w siebie, bo moja matka ciągle mówiła, dlaczego nie szóstka, a tylko piątka?" i łatwo przypisać jej złe intencje, ale bardzo potrzebne jest zrozumienie, a nie odpuszczenie”. – To bardzo ważne, abyśmy same jako kobiety wyciągały wnioski z naszych relacji z matkami i aby do naszych córek iść już z inną wersją, z innym obrazem, z modyfikacją i rozumieniem, które nie będzie obciążać, ale będzie uwalniać – tłumaczy psycholożka.