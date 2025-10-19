Aktualizacja: 20.10.2025 01:12 Publikacja: 19.10.2025 11:16
Lagom w dużym skrócie oznacza nie za dużo, nie za mało, w sam raz.
Foto: Adobe Stock
Zajęcia z akrobatyki, lekcje angielskiego, nauka pływania, a w latach szkolnych korepetycje z wybranych przedmiotów, wypełniające dzieciom i młodzieży każdą wolną chwilę po obowiązkowych zajęciach w placówkach edukacyjnych – to codzienność wielu rodzin, w których przedstawiciele najmłodszego pokolenia przyzwyczajeni są do określonego rytmu pracy. Czasu na odpoczynek, beztroską zabawę w parku, wielogodzinne rozmowy z przyjaciółmi po powrocie do domu czy sięgnięcie po lekturę spoza obowiązkowego kanonu, pozostaje niewiele lub brakuje go całkowicie. Przemęczenie, zniechęcenie do nauki, a także trudność w zdefiniowaniu dziedziny, która budzi największe zainteresowanie ze strony młodego człowieka, to tylko niektóre efekty takiego trybu życia.
Praktykowane wśród mieszkańców Szwecji podejście lagom, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza w sam raz, stanowi przeciwieństwo wyżej opisanego stylu funkcjonowania i ma odniesienie do wielu dziedzin życia. Odpowiedzią na nadmiar obowiązków jest zdrowy rozsądek w ich przydzielaniu. W miejscu presji nakładanej na uczniów pojawiają się realistyczne wymagania, dostosowane do indywidualnych predyspozycji danej osoby, zaś zamiast potrzeby bycia perfekcyjnym pozwala się młodym ludziom wierzyć, że błędy stanowią integralną część procesu uczenia się, a niedoskonałości są normą. Jak takie podejście pozwala dzieciom dorastać bez poczucia przytłoczenia czy strachu o błędnie podejmowane decyzje w dorosłości? Rozmawiamy o tym z dr Anną Sworowską, kierownikiem Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zaczerpnięte z archaicznej formy lag, będącej odpowiednikiem słowa porządek w liczbie mnogiej, wyrażenie lagom nie oznacza ściśle określonego w odnośnych kodeksach prawa, lecz raczej „zdrowy rozsądek”, który ma być kluczem w podejmowaniu codziennych działań. Powiedzenie Lagom är bäst, które można przetłumaczyć na wszystko z umiarem, stanowi kwintesencję praktykowanego w Szwecji stylu życia. – Lagom w dużym skrócie oznacza nie za dużo, nie za mało, w sam raz. Można to rozumieć jako poszukiwanie złotego środka, moment, kiedy osiągnęliśmy wystarczająco, a także granicę, kiedy powiedzieć sobie dość, więcej nie potrzebuję. Filozofia lagom przejawia się na wszystkich płaszczyznach funkcjonowania w społeczeństwie, jest zatem widoczna także w sposobie wychowywania dzieci. Przejawia się to między innymi w dawaniu dzieciom sporej swobody, przestrzeni do popełniania błędów, podejmowania własnych decyzji, dając jednocześnie do zrozumienia, że są granice, których nie należy przekraczać oraz że rodzic jest obecny dla dziecka, gdy ono go potrzebuje. Rodzice starają się zachować balans między tymi dwiema sferami – wyjaśnia dr Anna Sworowska.
Tak zdefiniowane podejście stosuje się w Szwecji w odniesieniu do wyzwań, z jakimi ludzie borykają się na co dzień, takich jak nadmiar obowiązków, rywalizacja w szkole czy w miejscu pracy, a nawet organizacja czasu wolnego czy życia rodzinnego. – Podejście lagom widoczne jest między innymi w miejscach pracy. Przejawia się rozgraniczeniem między sferą zawodową oraz prywatną, lepszym podziałem obowiązków między współpracownikami czy takim podziałem pracy, żeby wyrobić się z zadaniami w godzinach pracy. W utrzymaniu równowagi pomaga także przyroda, która jest fundamentalną częścią codzienności. Przebywanie na łonie natury niezależnie od pogody jest także drogą do odnalezienia balansu i życia w zgodzie ze sobą. W Szwecji funkcjonuje prawo dostępu do przyrody dla wszystkich (szw. Allemansrätten), co jest dowodem na ważną rolę, jaką odgrywa przyroda w społeczeństwie – tłumaczy kierownik Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Oparte na filozofii lagom podejście istotnie przekłada się na obniżenie poziomu stresu wśród mieszkańców Szwecji. – Dzieje się tak przede wszystkim dzięki zachowaniu balansu między życiem zawodowym a prywatnym, odnajdywaniu czasu na drobne przyjemności, czerpaniu z nich radości. Dodatkowo lagom wiąże się ze stawianiem sobie realnych, a nie wygórowanych oczekiwań, którym jesteśmy w stanie sprostać – podkreśla dr Sworowska.
Przy licznych zaletach wynikających z takiej filozofii życia zwraca się też uwagę na pewne niepożądane efekty, które mogą negatywnie wpływać na umiejętność okazywania emocji czy otwartość na podejmowanie decyzji innych niż te bezpieczne i przewidywalne. – Wśród wielu pozytywnych stron można z pewnością znaleźć także te negatywne. Zwraca się często uwagę na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, na to, by być częścią grupy poprzez tłumienie ambicji i indywidualizmu, poprzez bycie średnim. Może to także opóźniać podejmowanie decyzji, prowadzić do niechęci podejmowania ryzyka i promować powściągliwość w relacjach społecznych – zastrzega rozmówczyni.
Pochodząca z Nigerii Lola Akinmade Åkerström, autorka licznych publikacji, w tym przetłumaczonej na 18 języków książki „Lagom. Szwedzki sekret dobrego życia”, po przeprowadzce z ojczyzny do skandynawskiego kraju, z zainteresowaniem obserwowała zachowania swoich nowych przyjaciół, tak odmienne od tych, do których przywykła w tętniącej życiem Afryce. – Nawet po zakończeniu ekscytującego wyścigu nie było okrzyków radości ze strony wygranych. Jedna pięść uniesiona w powietrze w geście zwycięstwa czy jedno klepnięcie w ramię wyrażały radość ze wspólnego osiągnięcia. Emocje trzymane na wodzy nawet w środku lasu, gdzie zorganizowano zawody – pisze.
Być może powstrzymanie się od gwałtownych reakcji na ekscytujące wydarzenie spotka się ze zdziwieniem ze strony osób reprezentujących inne kraje niż Szwecja. O ile jednak większy komfort może dawać długotrwałe oczekiwanie w kolejce na lotnisku, w sklepie czy przed gabinetem lekarskim w skupieniu, ciszy i bez dobiegających zewsząd komentarzy o nieuchronnym spóźnieniu na dodatkowe zajęcia.
Dr Anna Sworowska
Kierownik Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Szczególnie interesują ją zagadnienia dotyczące tożsamości językowej oraz kultury mieszkańców dalekiej Północy, spokoju szuka w lesie i skandynawskiej literaturze.
