Z tego artykułu dowiesz się: Jak biurka do pracy stojącej wpływają na zdrowie?

Jakie są potencjalne zagrożenia związane z długotrwałym staniem w pracy?

Dlaczego zarówno długotrwałe siedzenie, jak i stanie mogą być szkodliwe dla zdrowia?

Jak regulacja wysokości biurka może wpływać na zdrowie pracowników?

Wielogodzinna praca przy biurku, koncentracja na pilnych zadaniach wymagających pozyskiwania danych w krótkim czasie i związana z napięciem mięśniowym odczuwanym w barkach, niewygodna pozycja wymuszona siedzeniem i utrzymywana nawet po zakończeniu pracy, gdy komputer czy tablet nadal służą do organizacji spraw związanych z życiem rodzinnym – te czynniki sprawiają, że nie bez przyczyny skutki siedzącego trybu życia bywają porównywane do tych związanych z nałogowym paleniem. Aby zapobiec ich nasileniu lub przynajmniej do pewnego stopnia zredukować ich destrukcyjny wpływ na ludzkie zdrowie, w niektórych przestrzeniach biurowych oferuje się pracownikom biurka umożliwiające pracę w pozycji stojącej. W zależności od preferencji, można w każdej chwili uregulować wysokość mebla, zapewniając sobie dogodną pozycję pracy – zarówno w pozycji siedzącej, jak i stojącej.

Choć rozwiązanie to wydaje się funkcjonalne i z pozoru stanowi ciekawą alternatywę wobec niezliczonych godzin spędzonych na krześle przed ekranem komputera, badanie przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Sydney oraz Uniwersytetu Amsterdamskiego dowiodło, że również taka pozycja może okazać się niekorzystna dla zdrowia. Po przeanalizowaniu danych 83 013 pacjentów do 61 roku życia wykazano, że długotrwałe stanie może zwiększać ryzyko wystąpienia problemów z krążeniem, a także pojawienia się takich dolegliwości jak między innymi żylaki czy zawroty głowy. O innych schorzeniach, które mogą być następstwem takiego trybu pracy, rozmawiamy z dr Dalią Woźnicą, fizjoterapeutką z Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Redaktor Zarządzająca czasopisma naukowego „Physiotherapy Review”, oraz z dr Karoliną Zatoń, doktor nauk o kulturze fizycznej, absolwentką AWF, koordynatorką kierunku Sport na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.



Wielogodzinne stanie lub siedzenie w pracy szkodliwe dla zdrowia

Jak podkreślają rozmówczynie, zarówno długotrwałe siedzenie, jak i stanie mogą negatywnie wpływać na ludzkie zdrowie. – Przy szacowaniu ryzyka wystąpienia u pracowników urazów i/lub przeciążeń narządu ruchu podczas pracy zwracamy uwagę na wiele kluczowych kwestii, m.in.: czy pracownik więcej niż połowę czasu pracy spędza w pozycji statycznej (np. stojącej, siedzącej, klęczącej itd.)? czy unosi w czasie dnia pracy ramiona wyżej, zwłaszcza powyżej linii barków? czy przyjmowana pozycja ciała w czasie pracy jest swobodna czy wymuszona? – wymienia dr Dalia Woźnica. – Swobodna pozycja to taka, która jest dla ciała naturalna np. siedzenie czy stanie prosto. Wymuszona prowokuje do większej pracy mięśniowej np. stanie na zgiętych nogach albo siedzenie z tułowiem ustawionym w skręcie – wyjaśnia fizjoterapeutka.