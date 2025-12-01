– W latach 2022–2024 (3 lata od konfliktu na Ukrainie) we wszystkich polskich PKD zostało wykonanych 109 526 testów, z czego wyników dodatnich potwierdzonych wykryto 1467, czyli ok. 1,3 proc. Ogólnie wcześniejsze analizy pokazały, że dzięki działalności PKD w Polsce wykrywamy około 33 proc. zakażeń raportowanych w PZH – mówi Adrian Szczepański, koordynator Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) w Krakowie, doradca ds. HIV/AIDS. – Trzeba pamiętać, że PKD prowadzą anonimowe testy, więc nie można jednoznacznie ustalić, ile osób się bada. Może się zdarzyć, że jedna osoba wykona w PKD więcej niż jeden test – tłumaczy.

Liczba nowo wykrywanych zakażeń HIV w Polsce nie maleje

Krakowski PKD, w którym działa Szczepański, dyżuruje ponad 16 godzin w tygodniu i ma trzecie miejsce w Polsce, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów. W ciągu 3 lat wykonano ich tylko w Krakowie 7 192, co stanowi około 7 proc. wszystkich wykonanych testów w PKD w Polsce. Najwięcej testów wykonuje PKD przy ul. Chmielnej w Warszawie, na drugim miejscu jest PKD we Wrocławiu.

– Przynajmniej raz w życiu test w kierunku obecności wirusa HIV powinien wykonać każdy, kto choć raz miał kontakt seksualny bez użycia prezerwatywy. Co ważne: test jest testem osobistym – bada się siebie, a nie partnera. To znaczy, że nie można zakładać, że partner ma automatycznie taki sam wynik, jak osoba wykonująca test. I jeszcze jedno: najwyższy czas pozbyć się przekonania, że ryzyko zakażenia HIV dotyczy wyłącznie osób stosujących substancje psychoaktywne oraz homoseksualnych mężczyzn – zwraca uwagę ekspert.

W 2024 r. PZH odnotowało 329 przypadków nowych zakażeń HIV w wyniku kontaktów homoseksualnych, a heteroseksualnych – około 200, a więc niewiele więcej. Przy tym 1694 osób z wykrytym zakażeniem nie podało informacji o drodze transmisji.