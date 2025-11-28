Reklama
Niefarmakologiczny środek stosowany podczas operacji pomoże pacjentom? Ważne odkrycie

Odtwarzanie spokojnej muzyki instrumentalnej podczas operacji może przyspieszyć powrót pacjentów do zdrowia, wykazały najnowsze badania. Osoby, wobec których zastosowano muzykoterapię, potrzebowały mniejszych dawek znieczulenia, łagodniej wybudzały się po operacji i miały niższe wskaźniki stresu fizjologicznego.

Publikacja: 28.11.2025 12:32

Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym stosowanym w czasie operacji.

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są wyniki badań dotyczących wpływu muzyki na proces zdrowienia po operacji?
  • Jakie zmiany w praktyce anestezjologicznej sugerują wyniki najnowszych badań?
  • Jakie znaczenie mają najnowsze odkrycia dla przyszłych badań w dziedzinie muzykoterapii?

Badanie przeprowadzono w szpitalu Lok Nayak Hospital i Maulana Azad Medical College w Indiach w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Music and Medicine”.

Jak odtwarzanie muzyki w czasie operacji wpływa na stan pacjentów?

Naukowcy chcieli w badaniu porównać całkowite zużycie propofolu między pacjentami, u których zastosowano terapię muzyczną a tymi, u których jej nie wprowadzono. Propofol to główny środek znieczulający podawany dożylnie operowanym pacjentom w celu utrzymania nieświadomości.

Badanie, jak podaje serwis Independent, objęło 56 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat poddanych cholecystektomii laparoskopowej, standardowej operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego wykonywanej w znieczuleniu ogólnym. Jest ona zazwyczaj krótka, trwa mniej niż godzinę i wymaga zastosowania mieszanki pięciu lub sześciu leków, które powodują znieczulenie pacjenta, blokują ból, zapobiegają zapamiętywaniu operacji i rozluźniają mięśnie.

U wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu zastosowano ten sam schemat znieczulenia. Podano im lek przeciwwymiotny, środek uspokajający, fentanyl, propofol i środek zwiotczający mięśnie. Wszyscy uczestnicy badania w trakcie operacji mieli również na uszach słuchawki z redukcją szumów.

Pacjentów podzielono jednak na dwie grupy, z których jedna słuchała muzyki, a druga nie. Osoby z pierwszej grupy mogły wybrać jeden z dwóch indyjskich utworów instrumentalnych – kompozycję fletową lub fortepianową.

Muzyka odtwarzana podczas operacji może pozytywnie wpływać na pacjentów

Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że pacjenci, którym odtwarzano w czasie operacji muzykę – w porównaniu do tych z drugiej grupy:

  • wykazywali mniejsze zapotrzebowanie na środki znieczulające – potrzebowali znacznie mniejszych dawek propofolu (6,7 mg na kilogram masy ciała na godzinę w porównaniu z 7,86 mg u osób, którym nie odtwarzano muzyki), a także mniej dodatkowych dawek fentanylu (opioidowego środka przeciwbólowego stosowanego do kontrolowania skoków ciśnienia krwi lub tętna podczas operacji);
  • łagodniej wybudzali się ze znieczulenia, a w ciągu 24 godzin po operacji zgłaszali wyższy poziom satysfakcji;
  • wykazywali niższą reakcję na stres związany z operacją – pooperacyjny poziom kortyzolu w surowicy wynosił u nich średnio 417 IU na ml, natomiast u osób, którym nie odtwarzano muzyki w czasie operacji, wzrastał średnio do 536 IU na ml.

Muzykoterapia zostanie włączona do praktyki anestezjologicznej?

Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym stosowanym w czasie operacji. Może pozytywnie wpływać na leczenie pacjentów i zmniejszać ich zależność od leków.

– Wyniki tych badań pokazują, że to coś więcej niż zwykła muzyka w tle, to raczej włączenie nowatorskiej metody do praktyki anestezjologicznej – powiedziała kierująca badaniami dr Tanvi Goel, anestezjolog w szpitalu Lok Nayak i Maulana Azad Medical College w Nowym Delhi w Indiach cytowana przez serwis EurekAlert!.

Z kolei dr Sonia Wadhawan, dyrektor i profesor anestezjologii i intensywnej terapii w Maulana Azad Medical College zauważyła: – Środowisko słuchowe podczas znieczulenia jest często pomijane, ale dźwięk – podawany w celach terapeutycznych – może przyspieszyć gojenie, zmniejszyć stres i przyspieszyć powrót do zdrowia w sposób, który dopiero zaczynamy mierzyć.

Naukowcy zauważają też potencjał najnowszych odkryć. Fred Schwartz w swoim komentarzu redakcyjnym do badań w „Music and Medicine” podkreślił:

– Odkrycia te otwierają drzwi do przyszłych badań mających na celu zwiększenie liczebności próby, zbadanie muzykoterapii podczas znieczulenia ogólnego w różnych rodzajach operacji oraz opracowanie standardowych protokołów muzycznych, które mogłyby być wdrażane w szpitalach na całym świecie.

Źródła:

  • „Music and Medicine”
  • EurekAlert!
  • Independent
  • BBC

Joanna Kamińska

Badanie przeprowadzono w szpitalu Lok Nayak Hospital i Maulana Azad Medical College w Indiach w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Music and Medicine”.

Jak odtwarzanie muzyki w czasie operacji wpływa na stan pacjentów?

