Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym stosowanym w czasie operacji.
Badanie przeprowadzono w szpitalu Lok Nayak Hospital i Maulana Azad Medical College w Indiach w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Music and Medicine”.
Naukowcy chcieli w badaniu porównać całkowite zużycie propofolu między pacjentami, u których zastosowano terapię muzyczną a tymi, u których jej nie wprowadzono. Propofol to główny środek znieczulający podawany dożylnie operowanym pacjentom w celu utrzymania nieświadomości.
Badanie, jak podaje serwis Independent, objęło 56 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat poddanych cholecystektomii laparoskopowej, standardowej operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego wykonywanej w znieczuleniu ogólnym. Jest ona zazwyczaj krótka, trwa mniej niż godzinę i wymaga zastosowania mieszanki pięciu lub sześciu leków, które powodują znieczulenie pacjenta, blokują ból, zapobiegają zapamiętywaniu operacji i rozluźniają mięśnie.
U wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu zastosowano ten sam schemat znieczulenia. Podano im lek przeciwwymiotny, środek uspokajający, fentanyl, propofol i środek zwiotczający mięśnie. Wszyscy uczestnicy badania w trakcie operacji mieli również na uszach słuchawki z redukcją szumów.
Pacjentów podzielono jednak na dwie grupy, z których jedna słuchała muzyki, a druga nie. Osoby z pierwszej grupy mogły wybrać jeden z dwóch indyjskich utworów instrumentalnych – kompozycję fletową lub fortepianową.
Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że pacjenci, którym odtwarzano w czasie operacji muzykę – w porównaniu do tych z drugiej grupy:
Wyniki badań dowodzą, zdaniem naukowców, że muzyka może być istotnym środkiem niefarmakologicznym stosowanym w czasie operacji. Może pozytywnie wpływać na leczenie pacjentów i zmniejszać ich zależność od leków.
– Wyniki tych badań pokazują, że to coś więcej niż zwykła muzyka w tle, to raczej włączenie nowatorskiej metody do praktyki anestezjologicznej – powiedziała kierująca badaniami dr Tanvi Goel, anestezjolog w szpitalu Lok Nayak i Maulana Azad Medical College w Nowym Delhi w Indiach cytowana przez serwis EurekAlert!.
Z kolei dr Sonia Wadhawan, dyrektor i profesor anestezjologii i intensywnej terapii w Maulana Azad Medical College zauważyła: – Środowisko słuchowe podczas znieczulenia jest często pomijane, ale dźwięk – podawany w celach terapeutycznych – może przyspieszyć gojenie, zmniejszyć stres i przyspieszyć powrót do zdrowia w sposób, który dopiero zaczynamy mierzyć.
Naukowcy zauważają też potencjał najnowszych odkryć. Fred Schwartz w swoim komentarzu redakcyjnym do badań w „Music and Medicine” podkreślił:
– Odkrycia te otwierają drzwi do przyszłych badań mających na celu zwiększenie liczebności próby, zbadanie muzykoterapii podczas znieczulenia ogólnego w różnych rodzajach operacji oraz opracowanie standardowych protokołów muzycznych, które mogłyby być wdrażane w szpitalach na całym świecie.
