Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są wyniki badań dotyczących wpływu muzyki na proces zdrowienia po operacji?

Jakie zmiany w praktyce anestezjologicznej sugerują wyniki najnowszych badań?

Jakie znaczenie mają najnowsze odkrycia dla przyszłych badań w dziedzinie muzykoterapii?

Badanie przeprowadzono w szpitalu Lok Nayak Hospital i Maulana Azad Medical College w Indiach w okresie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., a jego wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Music and Medicine”.

Jak odtwarzanie muzyki w czasie operacji wpływa na stan pacjentów?

Naukowcy chcieli w badaniu porównać całkowite zużycie propofolu między pacjentami, u których zastosowano terapię muzyczną a tymi, u których jej nie wprowadzono. Propofol to główny środek znieczulający podawany dożylnie operowanym pacjentom w celu utrzymania nieświadomości.

Badanie, jak podaje serwis Independent, objęło 56 pacjentów w wieku od 18 do 65 lat poddanych cholecystektomii laparoskopowej, standardowej operacji usunięcia pęcherzyka żółciowego wykonywanej w znieczuleniu ogólnym. Jest ona zazwyczaj krótka, trwa mniej niż godzinę i wymaga zastosowania mieszanki pięciu lub sześciu leków, które powodują znieczulenie pacjenta, blokują ból, zapobiegają zapamiętywaniu operacji i rozluźniają mięśnie.

U wszystkich pacjentów biorących udział w badaniu zastosowano ten sam schemat znieczulenia. Podano im lek przeciwwymiotny, środek uspokajający, fentanyl, propofol i środek zwiotczający mięśnie. Wszyscy uczestnicy badania w trakcie operacji mieli również na uszach słuchawki z redukcją szumów.