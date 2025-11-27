Z tego artykułu dowiesz się: Jaką skuteczność mają ludzie w rozpoznawaniu muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję?

Jakie postawy mają słuchacze wobec muzyki tworzonej przez AI?

Jakie są obawy dotyczące ochrony praw autorskich w kontekście AI w muzyce?

Jak rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na przyszłość rynku muzycznego?

Badanie przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie platformy streamingowej Deezer było pierwszą tego typu analizą na świecie.

Czy słuchacze potrafią rozpoznać muzykę wygenerowaną przez AI? Pierwsze takie badanie

Badanie w formie ankiety online odbyło się między 6 a 10 października 2025 r., a jego wyniki opublikowano 12 listopada. Wzięło w nim udział 9 tys. osób w wieku 18-65 lat z 8 krajów: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec i Japonii.

Uczestnicy zostali poproszeni o wysłuchanie trzech utworów, z których dwa zostały w całości wygenerowane przez AI, a jeden został stworzony przez człowieka. Następnie badani mieli określić, które utwory zostały w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

97 proc. ankietowanych nie było w stanie tego zrobić. 71 proc. uczestników było zdziwionych brakiem możliwości odróżnienia utworów generowanych przez AI od tych stworzonych przez człowieka, a 52 proc. czuło się niekomfortowo, nie potrafiąc dostrzec różnicy.