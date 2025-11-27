Reklama
Oto, jakie odczucia wywołuje muzyka generowana przez AI. Pierwsze takie badanie

97 proc. słuchaczy nie potrafi odróżnić muzyki stworzonej w całości przez sztuczną inteligencję od tej skomponowanej przez człowieka – pokazało najnowsze badanie. Analizowano w nim opinie i postawy słuchaczy wobec muzyki generowanej przez AI.

Publikacja: 27.11.2025 10:54

Pionierskie badanie pokazało, że ludzie mają duży problem z odróżnieniem muzyki generowanej przez AI

Pionierskie badanie pokazało, że ludzie mają duży problem z odróżnieniem muzyki generowanej przez AI od tej tworzonej przez człowieka.

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaką skuteczność mają ludzie w rozpoznawaniu muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję?
  • Jakie postawy mają słuchacze wobec muzyki tworzonej przez AI?
  • Jakie są obawy dotyczące ochrony praw autorskich w kontekście AI w muzyce?
  • Jak rozwój sztucznej inteligencji może wpłynąć na przyszłość rynku muzycznego?

Badanie przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie platformy streamingowej Deezer było pierwszą tego typu analizą na świecie.

Czy słuchacze potrafią rozpoznać muzykę wygenerowaną przez AI? Pierwsze takie badanie

Badanie w formie ankiety online odbyło się między 6 a 10 października 2025 r., a jego wyniki opublikowano 12 listopada. Wzięło w nim udział 9 tys. osób w wieku 18-65 lat z 8 krajów: Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec i Japonii.

Uczestnicy zostali poproszeni o wysłuchanie trzech utworów, z których dwa zostały w całości wygenerowane przez AI, a jeden został stworzony przez człowieka. Następnie badani mieli określić, które utwory zostały w pełni wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

97 proc. ankietowanych nie było w stanie tego zrobić. 71 proc. uczestników było zdziwionych brakiem możliwości odróżnienia utworów generowanych przez AI od tych stworzonych przez człowieka, a 52 proc. czuło się niekomfortowo, nie potrafiąc dostrzec różnicy.

Jakie są postawy słuchaczy wobec muzyki generowanej przez AI?

Autorzy badania podkreślają, że pokazało ono wyraźną potrzebę „[…] oznaczania muzyki w 100 proc. generowanej przez sztuczną inteligencję oraz zapewnienia artystom i autorom piosenek sprawiedliwego traktowania i wynagrodzenia, jeśli ich muzyka jest wykorzystywana do szkolenia modeli sztucznej inteligencji”.

80 proc. uczestników ankiety uznało, że muzyka generowana przez AI powinna być wyraźnie oznaczona, a 52 proc. było zdania, że tego rodzaju utwory nie powinny być umieszczane na listach przebojów.

Twórcy badania zadali również ankietowanym pytania dotyczące kwestii ochrony praw autorskich w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji. Okazało się, że zdaniem 65 proc. respondentów zabronione powinno być używanie materiałów chronionych prawem autorskim do trenowania modeli sztucznej inteligencji służących do tworzenia muzyki. Natomiast według 70 proc. ankietowanych muzyka tworzona przez AI zagraża bytowi obecnych i przyszłych twórców.

Wśród osób biorących udział w badaniu i jednocześnie korzystających ze streamingu muzycznego, 66 proc. z ciekawości przynajmniej raz posłuchałoby muzyki w całości wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, 45 proc. chciałoby mieć opcję odfiltrowania tego rodzaju utworów, a 40 proc. zadeklarowało chęć całkowitego pominięcia takiej muzyki, gdyby na nią trafiło.

Jednocześnie 51 proc. wszystkich ankietowanych wyraziło opinię, że w ciągu najbliższych 10 lat sztuczna inteligencja będzie odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu muzyki. Z kolei 64 proc. uznało, że AI może prowadzić do utraty kreatywności w produkcji muzycznej.

Muzyka generowana przez AI a streaming muzyczny

– Wyniki ankiety wyraźnie pokazują, że ludziom zależy na muzyce i chcą wiedzieć, czy słuchają utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję, czy przez ludzi. Nie ma też wątpliwości, że istnieją obawy dotyczące wpływu muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję na źródła utrzymania artystów i tworzenie muzyki, a firmy zajmujące się sztuczną inteligencją nie powinny mieć prawa do trenowania swoich modeli na materiałach chronionych prawem autorskim – powiedział Alexis Lanternier, dyrektor generalny Deezer cytowany w komunikacie firmy.

Jak wynika z danych ujawnionych przez Deezer, obecnie codziennie do serwisu trafia ponad 50 tys. utworów generowanych przez AI, co stanowi 34 proc. całej nowej muzyki. 

Firma ma narzędzie wykrywające muzykę wygenerowaną wyłącznie przy użyciu sztucznej inteligencji. „Utwory generowane przez sztuczną inteligencję są usuwane z rekomendacji. Wszystkie utwory w 100 proc. generowane przez sztuczną inteligencję są automatycznie usuwane z rekomendacji algorytmicznych i nie są uwzględniane w playlistach redakcyjnych. Jest to pierwszy krok w kierunku zapewnienia, że utwory te nie zmniejszą w znaczący sposób puli tantiem” – można przeczytać w komunikacie Deezera.

Źródła:

  • Deezer
  • The Independent
  • Agencja Reutera

Muzyka Sztuczna Inteligencja streaming

