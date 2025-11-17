Reklama
Nowe badanie na temat suplementacji witaminą D3. Naukowcy już planują dalsze analizy

Spersonalizowana suplementacja witaminą D3 u osób, które przeszły zawał serca, może zmniejszyć o połowę ryzyko wystąpienia drugiego zawału – wynika z badań prowadzonych przez naukowców Intermountain Health w Salt Lake City (USA).

Publikacja: 17.11.2025 09:39

W badaniu, które zatytułowano „Target-D", wzięło udział 630 pacjentów Intermountain Health, którzy p

W badaniu, które zatytułowano „Target-D”, wzięło udział 630 pacjentów Intermountain Health, którzy przeszli zawał serca w ciągu miesiąca przed włączeniem do badania

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe ustalenia dotyczą ryzyka zawałów serca i suplementacji witaminą D3?
  • Na czym polegała metodologia badania związanego z suplementacją witaminą D3 po zawale serca?
  • Jakie były wyniki dotyczące innych poważnych zdarzeń sercowych w badaniu?
  • Co planują dalej naukowcy, aby zweryfikować efekty suplementacji witaminą D3?

Wyniki badania zaprezentowano podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association – AHA) 2025, które odbywały się w dniach 7–10 listopada w Nowym Orleanie. – Nie zaobserwowaliśmy żadnych niepożądanych skutków przy podawaniu pacjentom wyższych dawek witaminy D3, a jednocześnie uzyskaliśmy znaczące zmniejszenie ryzyka kolejnego zawału, co jest bardzo ekscytującym wynikiem – komentuje dr Heidi May, specjalizująca się w epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych, kierowniczka badania. – Cieszymy się z tych rezultatów, ale wiemy, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia – zaznacza.

Wpływ suplementacji witaminą D3 na ryzyko chorób serca. Na czym polegało badanie?

W badaniu, które zatytułowano „Target-D”, wzięło udział 630 pacjentów Intermountain Health, którzy przeszli zawał serca w ciągu miesiąca przed włączeniem do badania. Nieco ponad 78 proc. badanych stanowili mężczyźni. Średnia wieku: 62,6 lata. Badanie ruszyło w kwietniu 2017 r. Uczestnicy byli objęci obserwacją do marca 2025 r. (średni czas obserwacji: 4,2 roku). Badanych podzielono losowo na dwie grupy: jedną, która nie otrzymywała żadnej suplementacji i drugą, którą otrzymywała spersonalizowaną suplementację witaminą D3.

W grupie, którą poddano suplementacji, celem było podniesienie poziomu witaminy D we krwi powyżej 40 ng/ml (nanogramów na mililitr). U pacjentów włączonych do badania 85 proc. miało poziom poniżej tego poziomu. „Ponad 50 proc. uczestników, którzy otrzymali celowane leczenie, wymagało początkowej dawki witaminy D3 wynoszącej 5000 jednostek międzynarodowych (IU), podczas gdy obecne ogólne zalecenia dotyczące suplementacji to zwykle 600–800 IU” – czytamy w komunikacie Intermountain Health (600–800 IU to dawka zalecana w USA, w Europie i Polsce jest nieco wyższa i wynosi 1000–2000 IU na dobę – są to zalecenia dotyczące młodzieży od 11 r. ż. i osób dorosłych do 65. r. ż. – red.).

Pacjentom uczestniczącym w badaniu sprawdzano raz w roku poziom witaminy D we krwi i oceniano, czy przekracza on wartość 40 ng/ml. U osób, które nie osiągnęły tego poziomu, badania wykonywano co trzy miesiące, a dawkę dostosowywano. Po osiągnięciu wartości docelowej (powyżej 40 ng/ml) kontrole odbywały się ponownie raz w roku.

Ryzyko drugiego zawału niższe o połowę

Pacjenci objęci badaniem realizowanym przez Intermountain Health obserwowani byli pod kątem wystąpienia poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych (Major Adverse Cardiovascular Events – MACE) obejmujących zawał serca, hospitalizację z powodu niewydolności serca, udar lub zgon. Spośród 630 pacjentów włączonych do badania klinicznego, 107 doświadczyło poważnego zdarzenia sercowego.

Badacze stwierdzili, że między grupą, której podawano spersonalizowane dawki witaminy D3, a grupą, która nie suplementowała tej substancji, nie było istotnej różnicy w ryzyku wystąpienia poważnych niepożądanych zdarzeń sercowych (MACE). Jednak kiedy badacze przyjrzeli się danym dotyczącym tylko zawałów serca, okazało się, że ryzyko kolejnego zawału u pacjentów objętych suplementacją spadło o połowę.

Kolejnym krokiem dla naukowców jest przeprowadzenie większego badania klinicznego, aby potwierdzić te ustalenia. Jak mówi dr May, większa grupa badawcza pozwoli odpowiednio ocenić, czy ukierunkowane leczenie witaminą D zmniejsza ryzyko rozwoju lub zmniejsza ryzyko innych chorób układu krążenia.

Źródła: 

https://news.intermountainhealth.org/targeted-vitamin-d3-supplementation-cuts-risk-of-heart-attack-patients-having-a-second-heart-attack-in-half-intermountain-study-shows/

https://professional.heart.org/en/meetings/scientific-sessions/programming 

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Maria Krzos

Wyniki badania zaprezentowano podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association – AHA) 2025, które odbywały się w dniach 7–10 listopada w Nowym Orleanie. – Nie zaobserwowaliśmy żadnych niepożądanych skutków przy podawaniu pacjentom wyższych dawek witaminy D3, a jednocześnie uzyskaliśmy znaczące zmniejszenie ryzyka kolejnego zawału, co jest bardzo ekscytującym wynikiem – komentuje dr Heidi May, specjalizująca się w epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych, kierowniczka badania. – Cieszymy się z tych rezultatów, ale wiemy, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia – zaznacza.

