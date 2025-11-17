Nowe badanie na temat suplementacji witaminą D3. Naukowcy już planują dalsze analizy

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie nowe ustalenia dotyczą ryzyka zawałów serca i suplementacji witaminą D3?

Na czym polegała metodologia badania związanego z suplementacją witaminą D3 po zawale serca?

Jakie były wyniki dotyczące innych poważnych zdarzeń sercowych w badaniu?

Co planują dalej naukowcy, aby zweryfikować efekty suplementacji witaminą D3?

Wyniki badania zaprezentowano podczas Sesji Naukowych Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American Heart Association – AHA) 2025, które odbywały się w dniach 7–10 listopada w Nowym Orleanie. – Nie zaobserwowaliśmy żadnych niepożądanych skutków przy podawaniu pacjentom wyższych dawek witaminy D3, a jednocześnie uzyskaliśmy znaczące zmniejszenie ryzyka kolejnego zawału, co jest bardzo ekscytującym wynikiem – komentuje dr Heidi May, specjalizująca się w epidemiologii chorób sercowo-naczyniowych, kierowniczka badania. – Cieszymy się z tych rezultatów, ale wiemy, że potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te ustalenia – zaznacza.

Reklama Reklama

Wpływ suplementacji witaminą D3 na ryzyko chorób serca. Na czym polegało badanie?

W badaniu, które zatytułowano „Target-D”, wzięło udział 630 pacjentów Intermountain Health, którzy przeszli zawał serca w ciągu miesiąca przed włączeniem do badania. Nieco ponad 78 proc. badanych stanowili mężczyźni. Średnia wieku: 62,6 lata. Badanie ruszyło w kwietniu 2017 r. Uczestnicy byli objęci obserwacją do marca 2025 r. (średni czas obserwacji: 4,2 roku). Badanych podzielono losowo na dwie grupy: jedną, która nie otrzymywała żadnej suplementacji i drugą, którą otrzymywała spersonalizowaną suplementację witaminą D3.

W grupie, którą poddano suplementacji, celem było podniesienie poziomu witaminy D we krwi powyżej 40 ng/ml (nanogramów na mililitr). U pacjentów włączonych do badania 85 proc. miało poziom poniżej tego poziomu. „Ponad 50 proc. uczestników, którzy otrzymali celowane leczenie, wymagało początkowej dawki witaminy D3 wynoszącej 5000 jednostek międzynarodowych (IU), podczas gdy obecne ogólne zalecenia dotyczące suplementacji to zwykle 600–800 IU” – czytamy w komunikacie Intermountain Health (600–800 IU to dawka zalecana w USA, w Europie i Polsce jest nieco wyższa i wynosi 1000–2000 IU na dobę – są to zalecenia dotyczące młodzieży od 11 r. ż. i osób dorosłych do 65. r. ż. – red.).