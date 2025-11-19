Z tego artykułu dowiesz się: Jaką rolę odgrywa stan serca w ryzyku wystąpienia demencji?

Jakie czynniki mogą sygnalizować demencję 25 lat przed diagnozą?

Jakie zależności występują między zdrowiem serca a zdrowiem mózgu?

Co sugerują wyniki badań dotyczące profilaktyki zdrowia serca i demencji?

Brytyjscy naukowcy z University College London odkryli, że znaki ostrzegawcze demencji mogą być widoczne nawet 25 lat przed postawieniem diagnozy. Można je dostrzec na podstawie analizy stanu serca.

Problemy z sercem a demencja. Co ustalili naukowcy?

Jak podaje dziennik „The Independent”, szacuje się, że obecnie w Wielkiej Brytanii na demencję choruje 982 000 osób, przy czym ponad jedna trzecia dotkniętych nią osób nie ma postawionej diagnozy. Tymczasem wczesna diagnoza jest kluczowa dla opóźnienia skutków tej choroby.

Najnowsze badanie naukowe opublikowane w prestiżowym czasopiśmie medycznym European Heart Journal wykazało, że dorośli, u których już w średnim wieku występują objawy słabej kondycji serca, są bardziej narażeni na rozwój demencji w przyszłości.

„Słaby stan zdrowia serca w średnim wieku naraża ludzi na zwiększone ryzyko demencji w późniejszym życiu” – twierdzi prof. Eric Brunner z University College London, jeden z głównych autorów badania.