Naukowcy sugerują, że demencji można zapobiegać lub opóźniać jej rozwój poprzez poprawę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
Brytyjscy naukowcy z University College London odkryli, że znaki ostrzegawcze demencji mogą być widoczne nawet 25 lat przed postawieniem diagnozy. Można je dostrzec na podstawie analizy stanu serca.
Jak podaje dziennik „The Independent”, szacuje się, że obecnie w Wielkiej Brytanii na demencję choruje 982 000 osób, przy czym ponad jedna trzecia dotkniętych nią osób nie ma postawionej diagnozy. Tymczasem wczesna diagnoza jest kluczowa dla opóźnienia skutków tej choroby.
Najnowsze badanie naukowe opublikowane w prestiżowym czasopiśmie medycznym European Heart Journal wykazało, że dorośli, u których już w średnim wieku występują objawy słabej kondycji serca, są bardziej narażeni na rozwój demencji w przyszłości.
„Słaby stan zdrowia serca w średnim wieku naraża ludzi na zwiększone ryzyko demencji w późniejszym życiu” – twierdzi prof. Eric Brunner z University College London, jeden z głównych autorów badania.
Jak wynika z badań, sygnały rozwoju demencji mogą być widoczne nawet 25 lat przed postawieniem diagnozy. W związku z tym naukowcy sugerują, że chorobie można zapobiegać lub opóźniać jej rozwój poprzez poprawę czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym wysokiego ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.
„Uszkodzenia mózgu obserwowane u osób z demencją gromadzą się powoli przez dziesięciolecia, zanim pojawią się objawy. Kontrola czynników ryzyka, wspólnych zarówno dla chorób serca, udaru, jak i demencji w średnim wieku, takich jak wysokie ciśnienie krwi, może spowolnić, a nawet zatrzymać rozwój demencji, a także chorób sercowo-naczyniowych” – wyjaśnia prof. Eric Brunner.
Naukowcy przeanalizowali dane medyczne niemal 6000 osób w wieku od 45. do 69. roku życia na przestrzeni kilkudziesięciu lat. W momencie rozpoczęcia badań żadna z nich nie miała zdiagnozowanej demencji ani chorób serca. W ramach badań sprawdzono u nich poziom troponiny sercowej we krwi. To białko, które jest markerem uszkodzenia mięśnia sercowego.
Uczestników monitorowano następnie przez około 25 lat, przeprowadzając również testy służące ocenie ich pamięci i zdolności myślenia. W tym czasie u 695 osób zdiagnozowano demencję. Analiza wykazała, że osoby, które miały wyższy poziom troponiny, były bardziej narażone na rozwój demencji w późniejszym życiu. Poziom tego białka konsekwentnie był u nich podniesiony. Było to widoczne w badaniach krwi na 7 do 25 lat przed diagnozą demencji.
Osoby z najwyższym poziomem troponiny na początku badania miały o 38 proc. większą szansę na rozwój demencji i „szybszy spadek funkcji poznawczych” w zestawieniu z osobami z najniższymi poziomami. Ich zdolności umysłowe w wieku 80 lat były porównywalne do zdolności osób starszych o prawie półtora roku, a w wieku 90 lat były takie jak u osób starszych o dwa lata.
Dodatkowo przeprowadzono również badania części uczestników przy pomocy rezonansu magnetycznego. U osób z najwyższym poziomem troponiny na początku badania, po około 15 latach obserwowano zmniejszający się obszar mózgu istotny dla pamięci, zwany hipokampem. Stwierdzono u nich również tendencję do mniejszej objętości istoty szarej w mózgu – zewnętrznej warstwy mózgu, odpowiedzialnej za przetwarzanie informacji.
Badania brytyjskich naukowców dowodzą nie tylko wpływu kondycji serca na rozwój demencji, ale wskazują również istotną rolę troponiny w diagnostyce tej choroby.
„Nasze wczesne wyniki sugerują, że troponina może stać się ważnym elementem wskaźnika ryzyka, służącego do przewidywania przyszłego prawdopodobieństwa demencji” – powiedział profesor Brunner.
Wnioski płynące z badania potwierdzają również, że zdrowie serca i mózgu idą w parze.
„Wyniki sugerują, że średni wiek jest szczególnie wrażliwym okresem, a uszkodzenia na tym etapie wyznaczają tor spadku zdrowia serca i mózgu.” – podsumowuje prof. Bryan Williams, dyrektor naukowy i medyczny w British Heart Foundation, która finansowała badanie.
Wyniki tego badania przypominają także, jak ważna jest profilaktyka i zdrowy styl życia w walce z tą chorobą.
„Nasza rada, aby skupić się na zdrowiu serca przez całe życie, daje również naszym umysłom najlepszą szansę na dobre starzenie się. Oznacza to utrzymywanie ciśnienia krwi pod kontrolą, zarządzanie poziomem cholesterolu, pozostawanie aktywnym, utrzymywanie zdrowej wagi i niepalenie” – dodaje ekspert.
