Badanie przeprowadził zespół naukowców m.in. z Monash University w Melbourne w Australii, którym kierowali: profesor Joanne Ryan i Emma Jaffa. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „International Journal of Geriatric Psychiatry”.

Wpływ słuchania muzyki oraz grania na instrumentach a ryzyko demencji u osób starszych

Badanie dotyczyło wpływu słuchania muzyki oraz grania na instrumentach na zdrowie mózgu u osób po 70. roku życia. Wykorzystano w nim dane wtórne pochodzące z badania ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) oraz z badania podrzędnego ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP). Badaniem objęto 10 893 dorosłych mieszkańców Australii, w wieku 70 lat i starszych. Osoby te w momencie rekrutacji do badania nie miały zdiagnozowanej demencji.

Naukowcy porównali efekty regularnego słuchania muzyki z całkowitym brakiem, rzadkim lub sporadycznym słuchaniem. Przyjrzeli się również temu, w jakim stopniu na obniżenie ryzyka wystąpienia demencji wpłynąć może granie na instrumentach.

Seniorzy regularnie słuchający muzyki lub grający na instrumentach są mniej narażeni na demencję

Na podstawie przeprowadzonego badania naukowcy stwierdzili, że osoby po 70. roku życia regularnie słuchające muzyki miały o 39 proc. niższe ryzyko rozwoju demencji i o 17 proc. niższe ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych w porównaniu z seniorami, którzy nigdy nie słuchali muzyki, słuchali jej rzadko lub tylko okazjonalnie. Ponadto osoby starsze regularnie słuchające muzyki osiągały również wyższe wyniki w zakresie ogólnej sprawności poznawczej i pamięci epizodycznej, czyli tej wykorzystywanej do przypominania sobie codziennych zdarzeń.