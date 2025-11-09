Aktualizacja: 09.11.2025 13:06 Publikacja: 09.11.2025 10:03
Naukowcy porównali efekty regularnego słuchania muzyki z całkowitym brakiem, rzadkim lub sporadycznym słuchaniem
Badanie przeprowadził zespół naukowców m.in. z Monash University w Melbourne w Australii, którym kierowali: profesor Joanne Ryan i Emma Jaffa. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie naukowym „International Journal of Geriatric Psychiatry”.
Badanie dotyczyło wpływu słuchania muzyki oraz grania na instrumentach na zdrowie mózgu u osób po 70. roku życia. Wykorzystano w nim dane wtórne pochodzące z badania ASPirin in Reducing Events in the Elderly (ASPREE) oraz z badania podrzędnego ASPREE Longitudinal Study of Older Persons (ALSOP). Badaniem objęto 10 893 dorosłych mieszkańców Australii, w wieku 70 lat i starszych. Osoby te w momencie rekrutacji do badania nie miały zdiagnozowanej demencji.
Naukowcy porównali efekty regularnego słuchania muzyki z całkowitym brakiem, rzadkim lub sporadycznym słuchaniem. Przyjrzeli się również temu, w jakim stopniu na obniżenie ryzyka wystąpienia demencji wpłynąć może granie na instrumentach.
Na podstawie przeprowadzonego badania naukowcy stwierdzili, że osoby po 70. roku życia regularnie słuchające muzyki miały o 39 proc. niższe ryzyko rozwoju demencji i o 17 proc. niższe ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych w porównaniu z seniorami, którzy nigdy nie słuchali muzyki, słuchali jej rzadko lub tylko okazjonalnie. Ponadto osoby starsze regularnie słuchające muzyki osiągały również wyższe wyniki w zakresie ogólnej sprawności poznawczej i pamięci epizodycznej, czyli tej wykorzystywanej do przypominania sobie codziennych zdarzeń.
U osób po 70. roku życia grających na instrumentach ryzyko rozwoju demencji było o 35 proc. niższe. Natomiast regularne słuchanie muzyki i granie na instrumentach wiązało się z niższym o 33 proc. ryzykiem rozwoju demencji i niższym o 22 proc. ryzykiem wystąpienia zaburzeń poznawczych.
Naukowcy podkreślają, że przeprowadzone przez nich badanie dostarcza nowych informacji na temat sposobów pozwalających opóźnić wystąpienie demencji. W abstrakcie dotyczącym badań, w części poświęconej wnioskom, można przeczytać: „[…] muzyka jest potencjalnie obiecującą i dostępną strategią, pomagającą zmniejszyć zaburzenia funkcji poznawczych i opóźnić wystąpienie demencji w późniejszym wieku”.
– Ponieważ obecnie nie ma lekarstwa na demencję, niezwykle ważne jest opracowanie strategii, które pomogą zapobiec tej chorobie lub opóźnić jej wystąpienie. Dowody wskazują, że starzenie się mózgu nie zależy wyłącznie od wieku i genetyki, ale może być również wynikiem wyborów dotyczących środowiska i stylu życia. Nasze badania sugerują, że zmiany stylu życia, takie jak słuchanie i/lub granie muzyki, mogą pozytywnie wpływać na zdrowie poznawcze – przyznała profesor Joanne Ryan cytowana przez serwis Neuroscience News.com.
Natomiast jak zauważyła Emma Jaffa, wyniki badania „sugerują, że aktywność muzyczna może być dostępną strategią utrzymywania zdrowia poznawczego u osób starszych, chociaż nie można ustalić związku przyczynowo-skutkowego”.
