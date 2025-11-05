Aktualizacja: 05.11.2025 18:11 Publikacja: 05.11.2025 14:33
Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych
Najnowsza analiza to efekt pracy zespołu naukowców pod kierownictwem Mass General Brigham w USA. Publikacja ukazała się 3 listopada w czasopiśmie „Nature Medicine”.
Nowa publikacja to efekt 14-letniego badania, przeprowadzonego na grupie 296 osób (biorących udział w badaniu Harvard Aging Brain Study – HABS). Najmłodsi badani mieli 50 lat, a najstarsi – 90 lat. W momencie rozpoczęcia badania u uczestników nie zaobserwowano żadnych zaburzeń funkcji poznawczych. Ich zdrowie monitorowano przez okres 14 lat, skupiając się m.in. na markerach choroby Alzheimera.
W trakcie projektu mierzono aktywność fizyczną uczestników (liczbę kroków wykonywanych dziennie) za pomocą krokomierzy. Corocznie poddawano ich także badaniom funkcji poznawczych. Na początku projektu uczestnicy zostali poddani badaniu PET (pozytonowa tomografia emisyjna): zbadano poziom amyloidu (beta-amyloid) i tau. Są to dwa białka, których wzrost jest wskaźnikiem postępu choroby Alzheimera (wraz z postępem choroby białka gromadzą się w mózgu).
„Siłą tych badań jest połączenie seryjnych, wysoce wyspecjalizowanych skanów mierzących odkładanie się amyloidu i tau w mózgu z oceną funkcji poznawczych i bazową liczbą kroków. To unikatowe rozwiązanie” – ocenia na łamach CNN profesor neurologii i neuronauki poznawczej Masud Husain z Uniwersytetu Oksfordzkiego (ekspert nie brał udziału w badaniu).
Jak podkreślają autorzy publikacji, badanie miało charakter obserwacyjny. W wynikach nie zauważono związku pomiędzy aktywnością fizyczną a gromadzeniem się beta-amyloidu. Wyniki pokazały za to spowolnienie akumulacji białka tau u osób, które wykonywały codzienną, umiarkowaną aktywność fizyczną (od 5 tys. do 7,5 tys. kroków dziennie). W tej samej grupie zauważono także spowolnienie spadku funkcji poznawczych. Dla porównania szybszy przyrost tego białka (i pogorszenie codziennego funkcjonowania) zauważono u badanych osób, które prowadziły tzw. siedzący tryb życia.
Pogorszenie funkcji poznawczych miało opóźnić się średnio o trzy lata u osób z aktywnością na poziomie 3000-5000 kroków dziennie (w porównaniu z grupą kontrolną). Z kolei u osób z aktywnością na poziomie 5000-7500 kroków dziennie pogorszenie funkcji poznawczych miało opóźnić się o 7 lat. Badacze podkreślają jednocześnie, że aktywność powyżej 7500 kroków dziennie dawała ten sam efekt, co zakres 5000-7500 kroków.
Główna autorka badania dr Wai-Ying Wendy Yau ocenia: „Aktywność fizyczna może pomóc spowolnić gromadzenie się białka tau – białka najściślej związanego z utratą pamięci – i opóźnić spadek funkcji poznawczych u osób z wczesną fazą choroby Alzheimera”.
Wyniki analizy pokazują potencjalnie ciekawy – także w perspektywie ewentualnych, dalszych badań – kontekst. Eksperci specjalizujący się w chorobach neurodegeneracyjnych są jednak ostrożni w ocenach i prognozach. Dr Richard Isaacson z Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych na Florydzie podkreśla na łamach CNN, że chorzy na Alzheimera potrzebują „indywidualnego planu” leczenia. Jak ocenia ekspert, powiązanie liczby kroków wykonywanych dziennie z zapobieganiem tak skomplikowanej chorobie można nazwać „dużym uproszczeniem”. Zdaniem Isaacsona na postęp choroby wpływa wiele czynników, które należy uwzględnić w trakcie leczenia – np. stan przedcukrzycowy lub nadciśnienie. Ekspert podkreśla jednak wyraźnie: „potrzebujemy dalszych badań na ludziach”.
Alzheimer to choroba zwyrodnieniowa, rozwijająca się na wiele lat przed wystąpieniem pierwszych, widocznych objawów. Do tych zalicza się m.in. zaburzenia pamięci i trudności w wykonywaniu podstawowych czynności. W miarę rozwoju choroby mogą pojawić się także problemy z mową, poczucie dezorientacji i trudności z koncentracją oraz zmiany w osobowości i nastroju. Dla dobrostanu pacjenta kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby (co bywa bardzo trudne ze względu na niejednoznaczne lub niewidoczne objawy na wczesnym etapie).
Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych. Zdaniem ekspertów za 2/3 tych przypadków może odpowiadać choroba Alzheimera. Na różne choroby otępienne (w tym m.in. chorobę Alzheimera) może chorować do ok. 23 proc. Polaków w wieku 80-84 lat i aż 69 proc. w wieku powyżej 90 lat [źródło: pacjent.gov.pl].
