Reklama
Rozwiń
Reklama

5000 kroków dziennie może spowolnić postępy choroby Alzheimera. Nowe wyniki badań

Nowa publikacja o chorobie Alzheimera pokazuje ważną rolę aktywności fizycznej. Autorzy analizy zauważyli związek pomiędzy długością codziennego spaceru, a spowolnieniem postępu choroby. Na czym polegało badanie i co dokładnie odkryto?

Publikacja: 05.11.2025 14:33

Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych

Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu aktywności fizycznej na postęp choroby Alzheimera?
  • Jaka zależność została zaobserwowana między codziennymi spacerami a spowolnieniem postępu choroby Alzheimera?
  • Dlaczego eksperci są ostrożni w ocenach wyników badania?
  • Jakie są objawy choroby Alzheimera?

Najnowsza analiza to efekt pracy zespołu naukowców pod kierownictwem Mass General Brigham w USA. Publikacja ukazała się 3 listopada w czasopiśmie „Nature Medicine”.

Postęp choroby Alzheimera. Na czym polegało 14-letnie badanie?

Nowa publikacja to efekt 14-letniego badania, przeprowadzonego na grupie 296 osób (biorących udział w badaniu Harvard Aging Brain Study – HABS). Najmłodsi badani mieli 50 lat, a najstarsi – 90 lat. W momencie rozpoczęcia badania u uczestników nie zaobserwowano żadnych zaburzeń funkcji poznawczych. Ich zdrowie monitorowano przez okres 14 lat, skupiając się m.in. na markerach choroby Alzheimera.

W trakcie projektu mierzono aktywność fizyczną uczestników (liczbę kroków wykonywanych dziennie) za pomocą krokomierzy. Corocznie poddawano ich także badaniom funkcji poznawczych. Na początku projektu uczestnicy zostali poddani badaniu PET (pozytonowa tomografia emisyjna): zbadano poziom amyloidu (beta-amyloid) i tau. Są to dwa białka, których wzrost jest wskaźnikiem postępu choroby Alzheimera (wraz z postępem choroby białka gromadzą się w mózgu).

„Siłą tych badań jest połączenie seryjnych, wysoce wyspecjalizowanych skanów mierzących odkładanie się amyloidu i tau w mózgu z oceną funkcji poznawczych i bazową liczbą kroków. To unikatowe rozwiązanie” – ocenia na łamach CNN profesor neurologii i neuronauki poznawczej Masud Husain z Uniwersytetu Oksfordzkiego (ekspert nie brał udziału w badaniu).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając dro
Nauka
Prowadzisz siedzący tryb życia? Naukowcy polecają ten popularny napój

Choroba Alzheimera a prosta aktywność fizyczna

Jak podkreślają autorzy publikacji, badanie miało charakter obserwacyjny. W wynikach nie zauważono związku pomiędzy aktywnością fizyczną a gromadzeniem się beta-amyloidu. Wyniki pokazały za to spowolnienie akumulacji białka tau u osób, które wykonywały codzienną, umiarkowaną aktywność fizyczną (od 5 tys. do 7,5 tys. kroków dziennie). W tej samej grupie zauważono także spowolnienie spadku funkcji poznawczych. Dla porównania szybszy przyrost tego białka (i pogorszenie codziennego funkcjonowania) zauważono u badanych osób, które prowadziły tzw. siedzący tryb życia.

Pogorszenie funkcji poznawczych miało opóźnić się średnio o trzy lata u osób z aktywnością na poziomie 3000-5000 kroków dziennie (w porównaniu z grupą kontrolną). Z kolei u osób z aktywnością na poziomie 5000-7500 kroków dziennie pogorszenie funkcji poznawczych miało opóźnić się o 7 lat. Badacze podkreślają jednocześnie, że aktywność powyżej 7500 kroków dziennie dawała ten sam efekt, co zakres 5000-7500 kroków.

Główna autorka badania dr Wai-Ying Wendy Yau ocenia: „Aktywność fizyczna może pomóc spowolnić gromadzenie się białka tau – białka najściślej związanego z utratą pamięci – i opóźnić spadek funkcji poznawczych u osób z wczesną fazą choroby Alzheimera”.

Czytaj więcej

Tzw. zegar mózgowy działa podobnie jak monitor, który szacuje wiek układu sercowo-naczyniowego na po
Nauka
Takie hobby może odmłodzić mózg nawet o siedem lat. Zaskakujące wyniki badań

Eksperci ostrożnie oceniają wyniki badania

Wyniki analizy pokazują potencjalnie ciekawy – także w perspektywie ewentualnych, dalszych badań – kontekst. Eksperci specjalizujący się w chorobach neurodegeneracyjnych są jednak ostrożni w ocenach i prognozach. Dr Richard Isaacson z Instytutu Chorób Neurodegeneracyjnych na Florydzie podkreśla na łamach CNN, że chorzy na Alzheimera potrzebują „indywidualnego planu” leczenia. Jak ocenia ekspert, powiązanie liczby kroków wykonywanych dziennie z zapobieganiem tak skomplikowanej chorobie można nazwać „dużym uproszczeniem”. Zdaniem Isaacsona na postęp choroby wpływa wiele czynników, które należy uwzględnić w trakcie leczenia – np. stan przedcukrzycowy lub nadciśnienie. Ekspert podkreśla jednak wyraźnie: „potrzebujemy dalszych badań na ludziach”.

Reklama
Reklama

Jakie są główne objawy choroby Alzheimera?

Alzheimer to choroba zwyrodnieniowa, rozwijająca się na wiele lat przed wystąpieniem pierwszych, widocznych objawów. Do tych zalicza się m.in. zaburzenia pamięci i trudności w wykonywaniu podstawowych czynności. W miarę rozwoju choroby mogą pojawić się także problemy z mową, poczucie dezorientacji i trudności z koncentracją oraz zmiany w osobowości i nastroju. Dla dobrostanu pacjenta kluczowe jest jak najwcześniejsze rozpoznanie choroby (co bywa bardzo trudne ze względu na niejednoznaczne lub niewidoczne objawy na wczesnym etapie).

Szacuje się, że nawet do ok. 650 tys. Polaków posiada jedną z tzw. chorób otępiennych. Zdaniem ekspertów za 2/3 tych przypadków może odpowiadać choroba Alzheimera. Na różne choroby otępienne (w tym m.in. chorobę Alzheimera) może chorować do ok. 23 proc. Polaków w wieku 80-84 lat i aż 69 proc. w wieku powyżej 90 lat [źródło: pacjent.gov.pl].

Źródła:

edition.cnn.com

nature.com

pacjent.gov.pl

Reklama
Reklama

sciencealert.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby nauka

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są wyniki najnowszych badań dotyczących wpływu aktywności fizycznej na postęp choroby Alzheimera?
  • Jaka zależność została zaobserwowana między codziennymi spacerami a spowolnieniem postępu choroby Alzheimera?
  • Dlaczego eksperci są ostrożni w ocenach wyników badania?
  • Jakie są objawy choroby Alzheimera?

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Najnowsza analiza to efekt pracy zespołu naukowców pod kierownictwem Mass General Brigham w USA. Publikacja ukazała się 3 listopada w czasopiśmie „Nature Medicine”.

Postęp choroby Alzheimera. Na czym polegało 14-letnie badanie?

Pozostało jeszcze 96% artykułu
Reklama
Autorzy badania przekonują, że skutki długotrwałego siedzenia można niwelować m.in. wprowadzając dro
Nauka
Prowadzisz siedzący tryb życia? Naukowcy polecają ten popularny napój
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Tzw. zegar mózgowy działa podobnie jak monitor, który szacuje wiek układu sercowo-naczyniowego na po
Nauka
Takie hobby może odmłodzić mózg nawet o siedem lat. Zaskakujące wyniki badań
Oglądanie dzieł sztuki chroni umysł i ciało.
Nauka
Ciało jednoznacznie reaguje na wizytę w galerii sztuki. Zaskakujące odkrycie naukowców
Ekspozycja na silne światło w godzinach nocnych może prowadzić do zaburzeń rytmu dobowego.
Nauka
Sen w takich warunkach grozi schorzeniami serca. Dla wielu osób to codzienność
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Naukowcy, którzy przeprowadzili badanie, podkreślają pozytywny wpływ dłuższych spacerów na zdrowie i
Nauka
10 tysięcy kroków dziennie już nieaktualne? Naukowcy odkryli nową zależność dotyczącą spacerów
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie