Naukowcy odkryli nowe właściwości m.in. kawy i herbaty. Wystarczy mała zmiana

Badanie przeprowadzone przez naukowców z King's College London na dużej grupie uczestników potwierdziło, że osoby stosujące dietę bogatą w polifenole miały niższe przewidywane ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym BMC Medicine.

Dieta zdrowa dla serca. Co wykazały badania?

Zespół naukowców z King's College London prowadził badania nad wpływem diety na zdrowie serca przez ponad 10 lat. Wzięło w nich udział 3100 dorosłych kobiet i mężczyzn. Badania wykazały, że osoby, które często spożywały produkty i napoje bogate w polifenole, takie jak:

herbata,

kawa,

jagody,

kakao,

orzechy,

pełne ziarna

oliwa z oliwek,

miały niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zdaniem naukowców związki naturalnie występujące w tych produktach mogą długoterminowo wspierać zdrowie serca.