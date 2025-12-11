Naukowcy odkryli nowe właściwości m.in. kawy i herbaty. Wystarczy mała zmiana

Aktualizacja: 11.12.2025 11:19 Publikacja: 11.12.2025 09:36
Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele powszechnie dostępnych produktów spożywczych.
Badanie przeprowadzone przez naukowców z King's College London na dużej grupie uczestników potwierdziło, że osoby stosujące dietę bogatą w polifenole miały niższe przewidywane ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym BMC Medicine.
Zespół naukowców z King's College London prowadził badania nad wpływem diety na zdrowie serca przez ponad 10 lat. Wzięło w nich udział 3100 dorosłych kobiet i mężczyzn. Badania wykazały, że osoby, które często spożywały produkty i napoje bogate w polifenole, takie jak:
miały niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zdaniem naukowców związki naturalnie występujące w tych produktach mogą długoterminowo wspierać zdrowie serca.
Polifenole to naturalne związki występujące w roślinach, które mają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Według naukowców ich regularne spożywanie wiąże się z różnymi korzyściami zdrowotnymi, w tym poprawą zdrowia serca, mózgu i układu trawiennego jelit.
Wyniki wykazały, że osoby spożywające większą ilość produktów bogatych w polifenole miały lepsze ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, co przyczyniało się do niższego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Zespół wykonał również badania metabolitów polifenoli w moczu, które dostarczyły kolejnych dowodów na korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.
Analiza potwierdziła, że osoby z wyższym poziomem metabolitów polifenoli – zwłaszcza pochodzących z określonych grup polifenoli, flawonoidów i kwasów fenolowych – miały niższe ryzyko sercowo-naczyniowe. Miały również wyższy cholesterol HDL, określany jako „dobry” cholesterol.
Na podstawie prawie 11 lat obserwacji naukowcy dowiedli, że choć ryzyko sercowo-naczyniowe naturalnie wzrasta wraz z wiekiem, wyższe spożycie polifenoli wiąże się z wolniejszym postępem niekorzystnych zmian.
„Nasze wyniki pokazują, że długotrwałe przestrzeganie diet bogatych w polifenole może znacząco spowolnić wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego wraz z wiekiem. Nawet niewielkie, długotrwałe zmiany w kierunku produktów takich jak jagody, herbata, kawa, orzechy i pełne ziarna mogą z czasem chronić serce” – powiedziała prof. Ana Rodriguez-Mateos z King's College London, autorka badania.
Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele powszechnie dostępnych produktów spożywczych.
„Te badania dostarczają mocnych dowodów na to, że regularne włączanie produktów bogatych w polifenole do diety jest prostym i skutecznym sposobem wspierania zdrowia serca. Te związki roślinne są powszechnie dostępne w codziennej żywności, co czyni tę strategię praktyczną dla większości ludzi” – mówi dr Yong Li z King's College London, główna autorka badania.
Orzeszki ziemne mogą poprawić funkcjonowanie mózgu i pamięć. Potwierdziły to najnowsze badania naukowe przeprowa...
