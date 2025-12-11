Reklama

Naukowcy odkryli nowe właściwości m.in. kawy i herbaty. Wystarczy mała zmiana

Wieloletnie badania naukowe potwierdziły, że produkty roślinne bogate w polifenole pozytywnie wpływają na zdrowie serca. Ich regularne spożywanie spowalnia wzrost ryzyka chorób sercowo-naczyniowych następujący wraz z wiekiem.

Publikacja: 11.12.2025 09:36

Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele

Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele powszechnie dostępnych produktów spożywczych.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Badanie przeprowadzone przez naukowców z King's College London na dużej grupie uczestników potwierdziło, że osoby stosujące dietę bogatą w polifenole miały niższe przewidywane ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym BMC Medicine.

Dieta zdrowa dla serca. Co wykazały badania?

Zespół naukowców z King's College London prowadził badania nad wpływem diety na zdrowie serca przez ponad 10 lat. Wzięło w nich udział 3100 dorosłych kobiet i mężczyzn. Badania wykazały, że osoby, które często spożywały produkty i napoje bogate w polifenole, takie jak:

  • herbata,
  • kawa,
  • jagody,
  • kakao,
  • orzechy,
  • pełne ziarna
  • oliwa z oliwek,

miały niższe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Zdaniem naukowców związki naturalnie występujące w tych produktach mogą długoterminowo wspierać zdrowie serca. 

Czytaj więcej

Wyniki badań sugerują m.in., że czynniki genetyczne mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje
Zdrowie
Ćwiczenia w tym wieku najlepiej chronią przed demencją. Nowe wyniki badań
Reklama
Reklama

Jak polifenole wpływają na zdrowie? 

Polifenole to naturalne związki występujące w roślinach, które mają wiele cennych właściwości zdrowotnych. Według naukowców ich regularne spożywanie wiąże się z różnymi korzyściami zdrowotnymi, w tym poprawą zdrowia serca, mózgu i układu trawiennego jelit.

Wyniki wykazały, że osoby spożywające większą ilość produktów bogatych w polifenole miały lepsze ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, co przyczyniało się do niższego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.

Zespół wykonał również badania metabolitów polifenoli w moczu, które dostarczyły kolejnych dowodów na korzystny wpływ na zdrowie układu sercowo-naczyniowego.

Analiza potwierdziła, że osoby z wyższym poziomem metabolitów polifenoli – zwłaszcza pochodzących z określonych grup polifenoli, flawonoidów i kwasów fenolowych – miały niższe ryzyko sercowo-naczyniowe. Miały również wyższy cholesterol HDL, określany jako „dobry” cholesterol.

Czytaj więcej

Z badania wynika, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziem
Nauka
Naukowcy porównali dwie diety. Jedna z nich skutkuje większą utratą wagi

Nawet niewielkie zmiany mają znaczenie. Wnioski naukowców

Na podstawie prawie 11 lat obserwacji naukowcy dowiedli, że choć ryzyko sercowo-naczyniowe naturalnie wzrasta wraz z wiekiem, wyższe spożycie polifenoli wiąże się z wolniejszym postępem niekorzystnych zmian. 

Reklama
Reklama

„Nasze wyniki pokazują, że długotrwałe przestrzeganie diet bogatych w polifenole może znacząco spowolnić wzrost ryzyka sercowo-naczyniowego wraz z wiekiem. Nawet niewielkie, długotrwałe zmiany w kierunku produktów takich jak jagody, herbata, kawa, orzechy i pełne ziarna mogą z czasem chronić serce” – powiedziała prof. Ana Rodriguez-Mateos z King's College London, autorka badania.

Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele powszechnie dostępnych produktów spożywczych. 

„Te badania dostarczają mocnych dowodów na to, że regularne włączanie produktów bogatych w polifenole do diety jest prostym i skutecznym sposobem wspierania zdrowia serca. Te związki roślinne są powszechnie dostępne w codziennej żywności, co czyni tę strategię praktyczną dla większości ludzi” – mówi dr Yong Li  z King's College London, główna autorka badania.

Źródło:

www.kcl.ac.uk

scitechdaily.com

Reklama
Reklama

www.upi.com

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Choroby Serca Badania naukowe
Witamina C obecna w krwiobiegu przenika do wszystkich warstw skóry i wiąże się z poprawą jej funkcjo
Nauka
Ta witamina ma wpływ na produkcję kolagenu i odnowę skóry. Przełomowe badanie naukowców
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Dr Anna Jelec: Popularność konkretnych słów i zwrotów w języku angielskim to złożone zagadnienie, bo
Nauka
Słowo roku według Oxford University Press ma trafny polski odpowiednik
Aby przewidzieć, czy u danej osoby rozwinęły się łagodne zaburzenia poznawcze, naukowcy wykorzystali
Nauka
Te zachowania podczas prowadzenia samochodu mogą zwiastować Alzheimera. Nowe badanie
Z badania wynika, że dieta wegańska jest bardziej efektywna w redukcji masy ciała niż dieta śródziem
Nauka
Naukowcy porównali dwie diety. Jedna z nich skutkuje większą utratą wagi
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Orzeszki ziemne dostarczają m.in. przeciwutleniaczy redukujących stany zapalne oraz innych korzystny
Nauka
Popularna przekąska ma zaskakujący wpływ na zdrowie. Poprawia pamięć i pracę mózgu
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama