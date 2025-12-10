Aktualizacja: 11.12.2025 02:00 Publikacja: 10.12.2025 16:53
Przez wiele lat procedury w medycynie sportu bazowały na badaniach dotyczących mężczyzn.
Foto: Adobe Stock
Organizacja opublikowała zestaw zaleceń w zakresie medycyny sportowej i kultury sportu, którego celem jest skuteczniejsze zadbanie o fizyczne i psychiczne zdrowie sportsmenek w różnym wieku.
W sporcie działa coraz więcej kobiet i dziewczynek – zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Eksperci zwracają jednak uwagę na alarmujący wzrost kontuzji, do których prawdopodobnie by nie doszło, gdyby wobec sportsmenek w różnym wieku stosowano odpowiednią profilaktykę urazów, a także zalecenia dotyczące treningów i ochrony ciała, stosownie do płci.
Przez wiele lat procedury w medycynie sportu bazowały na badaniach dotyczących mężczyzn, ponieważ analizy, które opierałyby się na biologicznych, fizjologicznych i socjokulturowych różnicach między obydwiema płciami właściwie nie istniały. O naprawę tego stanu rzeczy apelują autorzy nowego protokołu pod tytułem „Female Athlete Injury Prevention” (ang. Zapobieganie urazom u sportsmenek).
Publikacja, która powstała we współpracy ekspertów z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z naukowcami, sportowcami, trenerami i lekarzami, opiera się na analizie ponad 600 raportów z badań, w ramach których przebadano ponad 600 tysięcy osób. Raport i towarzyszący mu protokół opublikowano na łamach czasopisma „British Journal of Sports Medicine”.
Protokół zawiera łącznie 56 zaleceń. Dotyczą one wielu aspektów dotyczących kobiecego sportu, w tym profilaktyki urazów, czynników ryzyka, a także kwestii odpowiedniego traktowania kobiet i dziewczynek działających w sporcie.
Oto kilka przykładów tych rekomendacji. Eksperci radzą, aby co najmniej dwa razy w tygodniu przez dziesięć minut wszystkie sportsmenki, bez względu na dyscyplinę sportową, którą się zajmują, wykonywały rozgrzewkę, a także specjalne ćwiczenia wzmacniające, poprawiające równowagę i kontrolę ruchów.
Inne zalecenia dotyczą odpowiedniego wyposażenia. Eksperci rekomendują, aby dzieci i młodzież trenująca hokej na lodzie obligatoryjnie nosiła na lodowisku ochronę ust, a sportsmenki w każdym wieku zakładały ochraniacze na staw skokowy – zwłaszcza te, które mają doznały już urazu tego miejsca. Autorzy protokołu zwracają też uwagę na konieczność noszenia w trakcie treningów odpowiednich staników sportowych, co wiele ogólnych protokołów często pomija.
Autorzy publikacji sugerują też modyfikację zasad gry w niektórych sportach, zwłaszcza takich kontaktowych dyscyplinach jak hokej, piłka nożna czy rugby, aby zmniejszyć ryzyko groźnych kontuzji, na przykład w okolicy klatki piersiowej. Eksperci podkreślają, że rewizji wymagają również zasady dotyczące parasportów.
Zalecenia dotyczą też rozmaitych zagadnień społecznych wokół kobiecego sportu. Autorzy protokołu zauważają potrzebę stworzenia sportsmenkom w każdym wieku bezpiecznego, wspierającego środowiska, w którym nie będzie miejsca na „body shaming”, czyli krytykę ich wyglądu, a także na różnego rodzaju przemoc ze względu na płeć. Eksperci podkreślają w tym kontekście, że kluczowe dla fizycznego bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt jest zapewnienie im bezpieczeństwa psychicznego.
Źródło:
www.bjsm.bmj.com
Źródło: rp.pl
