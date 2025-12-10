Organizacja opublikowała zestaw zaleceń w zakresie medycyny sportowej i kultury sportu, którego celem jest skuteczniejsze zadbanie o fizyczne i psychiczne zdrowie sportsmenek w różnym wieku.

MKOl przypomina: Sportsmenka ma inne potrzeby niż sportowiec

W sporcie działa coraz więcej kobiet i dziewczynek – zarówno profesjonalnie, jak i amatorsko. Eksperci zwracają jednak uwagę na alarmujący wzrost kontuzji, do których prawdopodobnie by nie doszło, gdyby wobec sportsmenek w różnym wieku stosowano odpowiednią profilaktykę urazów, a także zalecenia dotyczące treningów i ochrony ciała, stosownie do płci.

Przez wiele lat procedury w medycynie sportu bazowały na badaniach dotyczących mężczyzn, ponieważ analizy, które opierałyby się na biologicznych, fizjologicznych i socjokulturowych różnicach między obydwiema płciami właściwie nie istniały. O naprawę tego stanu rzeczy apelują autorzy nowego protokołu pod tytułem „Female Athlete Injury Prevention” (ang. Zapobieganie urazom u sportsmenek).

Publikacja, która powstała we współpracy ekspertów z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z naukowcami, sportowcami, trenerami i lekarzami, opiera się na analizie ponad 600 raportów z badań, w ramach których przebadano ponad 600 tysięcy osób. Raport i towarzyszący mu protokół opublikowano na łamach czasopisma „British Journal of Sports Medicine”.