Te zachowania podczas prowadzenia samochodu mogą zwiastować Alzheimera. Nowe badanie

Sposób, w jaki starsze osoby prowadzą samochód, może sygnalizować wczesne zaburzenia poznawcze na długo przed rozpoznaniem otępienia. Nowe badanie pokazuje, że analiza danych z prostych urządzeń GPS pozwala z około 87-proc. dokładnością stwierdzić istnienie problemu.

Publikacja: 09.12.2025 09:23

Aby przewidzieć, czy u danej osoby rozwinęły się łagodne zaburzenia poznawcze, naukowcy wykorzystali czynniki związane z prowadzeniem pojazdu, takie jak średni i maksymalny dystans pokonywany w trakcie podróży, częstotliwość przekraczania dozwolonej prędkości oraz zróżnicowanie trasy.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie sygnały w prowadzeniu samochodu mogą wskazywać na wczesne zaburzenia poznawcze u starszych osób?
  • Jakie różnice w zachowaniach kierowców z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi obserwowane są w miarę upływu czasu?
  • Jakie czynniki związane z prowadzeniem pojazdu mogą przewidzieć rozwój zaburzeń poznawczych?

Prowadzenie pojazdu angażuje złożone procesy poznawcze, sensoryczne i motoryczne – uwagę, pamięć, wzrok i koordynację ruchową. Z tego względu może być wiarygodnym wskaźnikiem ogólnej sprawności funkcjonalnej seniorów. U osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi można zaobserwować subtelne zmiany w sposobie prowadzenia samochodu jeszcze przed formalnym postawieniem diagnozy. Dotychczas brakowało jednak danych z codziennego życia, które dokumentowałyby, jak te zmiany narastają w czasie.

Jak wyglądało badanie?

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Brown School at Washington University pokazuje, że dane dotyczące jazdy samochodem pomagają odróżnić starsze osoby z łagodnymi zaburzeniami od kierowców z prawidłowymi funkcjami poznawczymi. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Neurology”.

W badaniu wzięło udział 298 starszych kierowców, których średnia wieku wynosiła około 75 lat. U części z nich występowały łagodne zaburzenia poznawcze, które są prekursorem choroby Alzheimera. Uczestnicy byli objęci programem Driving Real-World In-Vehicle Evaluation System Project prowadzonym na Washington University i raz w roku przechodzili ocenę w skali Clinical Dementia Rating (CDR), standardowe testy neuropsychologiczne oraz badanie genetyczne w kierunku obecności wariantu apolipoproteiny ε4 (APOE ε4), który zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

​​Zachowania związane z prowadzeniem pojazdu były rejestrowane codziennie przez okres do 40 miesięcy za pomocą pokładowych rejestratorów danych z modułem GPS. Urządzenia zapisywały liczbę przejazdów, czas ich trwania, pokonany dystans, porę dnia, epizody przekraczania prędkości, gwałtownego hamowania oraz inne wskaźniki (m.in. maksymalną odległość od domu).

Te zachowania na drodze mogą być objawem łagodnych zaburzeń poznawczych

Na początku obserwacji wszyscy kierowcy wykonywali podobną liczbę przejazdów i korzystali z podobnych typów dróg. Po dłuższym czasie zaczęły jednak uwidaczniać się różnice. Kierowcy z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi zaczęli coraz rzadziej jeździć samochodem w skali miesiąca oraz wyraźnie ograniczyli liczbę przejazdów w nocy w porównaniu z grupą zdrowych osób. Co więcej, trasy przejazdów były coraz krótsze, a miejsca, do których jeździli coraz mniej różnorodne.

Wyniki badania wskazują, że występowanie łagodnych zaburzeń poznawczych wiąże się z postępującym spadkiem częstotliwości prowadzenia samochodu, złożoności tras oraz zasięgu przestrzennego podróży. Według naukowców prowadzenie pojazdu może stanowić rzeczywisty wskaźnik spadku sprawności funkcjonalnej w procesie starzenia oraz być cyfrowym biomarkerem – strumieniem danych z codziennego życia, który może ostrzegać o ryzyku choroby.

W innym cytowanym przez Earth.com projekcie pilotażowym, obejmującym 20 starszych osób z przedkliniczną chorobą Alzheimera i bez niej, również przeprowadzono podobne monitorowanie w samochodach. Nawet w tak niewielkiej próbie osoby z przedkliniczną postacią choroby jeździły rzadziej, częściej unikały podróży nocą i wykonywały mniej gwałtownych manewrów.

Autorzy wskazują, że ciągłe monitorowanie codziennej jazdy może w praktyce uzupełniać tradycyjne oceny kliniczne oraz wspierać decyzje dotyczące bezpieczeństwa prowadzenia pojazdów.

Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby demencja starzenie
e-Wydanie
