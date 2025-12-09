Te zachowania podczas prowadzenia samochodu mogą zwiastować Alzheimera. Nowe badanie

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie sygnały w prowadzeniu samochodu mogą wskazywać na wczesne zaburzenia poznawcze u starszych osób?

Jakie różnice w zachowaniach kierowców z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi obserwowane są w miarę upływu czasu?

Jakie czynniki związane z prowadzeniem pojazdu mogą przewidzieć rozwój zaburzeń poznawczych?

Prowadzenie pojazdu angażuje złożone procesy poznawcze, sensoryczne i motoryczne – uwagę, pamięć, wzrok i koordynację ruchową. Z tego względu może być wiarygodnym wskaźnikiem ogólnej sprawności funkcjonalnej seniorów. U osób starszych z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi można zaobserwować subtelne zmiany w sposobie prowadzenia samochodu jeszcze przed formalnym postawieniem diagnozy. Dotychczas brakowało jednak danych z codziennego życia, które dokumentowałyby, jak te zmiany narastają w czasie.

Jak wyglądało badanie?

Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z Brown School at Washington University pokazuje, że dane dotyczące jazdy samochodem pomagają odróżnić starsze osoby z łagodnymi zaburzeniami od kierowców z prawidłowymi funkcjami poznawczymi. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie „Neurology”.

W badaniu wzięło udział 298 starszych kierowców, których średnia wieku wynosiła około 75 lat. U części z nich występowały łagodne zaburzenia poznawcze, które są prekursorem choroby Alzheimera. Uczestnicy byli objęci programem Driving Real-World In-Vehicle Evaluation System Project prowadzonym na Washington University i raz w roku przechodzili ocenę w skali Clinical Dementia Rating (CDR), standardowe testy neuropsychologiczne oraz badanie genetyczne w kierunku obecności wariantu apolipoproteiny ε4 (APOE ε4), który zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera.

​​Zachowania związane z prowadzeniem pojazdu były rejestrowane codziennie przez okres do 40 miesięcy za pomocą pokładowych rejestratorów danych z modułem GPS. Urządzenia zapisywały liczbę przejazdów, czas ich trwania, pokonany dystans, porę dnia, epizody przekraczania prędkości, gwałtownego hamowania oraz inne wskaźniki (m.in. maksymalną odległość od domu).