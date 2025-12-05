Reklama

Popularna przekąska ma zaskakujący wpływ na zdrowie. Poprawia pamięć i pracę mózgu

Orzeszki ziemne mogą poprawić funkcjonowanie mózgu i pamięć. Potwierdziły to najnowsze badania naukowe przeprowadzone wśród osób starszych. Jedzenie tej popularnej przekąski wiąże się także z innymi korzyściami zdrowotnymi.

Publikacja: 05.12.2025 09:30

Orzeszki ziemne dostarczają m.in. przeciwutleniaczy redukujących stany zapalne oraz innych korzystnych składników odżywczych.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie korzyści zdrowotne przynosi jedzenie orzeszków ziemnych?
  • Dlaczego orzeszki ziemne mają przewagę nad innymi rodzajami orzechów?
  • W jaki sposób regularne spożywanie orzeszków ziemnych wpływa na pracę mózgu?

Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywienia i Badań Translacyjnych w Metabolizmie (NUTRIM) w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht w Holandii wykazało, że jedzenie niesolonych, prażonych orzeszków ziemnych może znacząco poprawić funkcjonowanie mózgu i pamięć. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Clinical Nutrition”.

Prozdrowotne właściwości orzeszków ziemnych. Co ustalili naukowcy?

Holenderscy naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Maastricht przeprowadzili badania na grupie zdrowych osób starszych w wieku od 60 do 75 lat. Przez 16 tygodni uczestnicy jedli niesolone orzeszki ziemne prażone w łupinach. Uczestnikom nie wolno było w tym czasie spożywać innych rodzajów orzechów ani produktów zawierających orzechy.

Na początku, w środku i na końcu badania sprawdzono różne parametry związane z pracą ich mózgu. Okazało się, że spożywanie około 60 orzeszków ziemnych codziennie przez cztery miesiące skutecznie zwiększa przepływ krwi do płatów czołowych i skroniowych mózgu, określany jako mózgowy przepływ krwi, a także wspomaga zdolność do zapamiętywania informacji wypowiadanych na głos lub pisanych.

„Przepływ krwi jest ważnym fizjologicznym wskaźnikiem funkcji naczyniowych mózgu i odnosi się do ilości krwi, która przepływa przez mózg, dostarczając tlen i składniki odżywcze niezbędne do utrzymania zdrowia mózgu. Stwierdziliśmy, że długoterminowe spożycie niesolonych orzeszków ziemnych prażonych w łupinie poprawiło mózgowy przepływ krwi (CBF), co sugeruje ogólną poprawę funkcji naczyniowej mózgu” – wyjaśnił dr Peter Joris z Zakładu Nauk o Żywieniu i Ruchu na Uniwersytecie w Maastricht.

W badaniu wzięło udział 31 uczestników. Przepływ krwi do mózgu wzrósł u nich o 3,6 proc., a pamięć poprawiła się o 5,8 proc. Obniżyło się także ciśnienie krwi badanych osób. Wydajność poznawczą zbadano za pomocą komputerowych testów neuropsychologicznych. Przeprowadzono także badania obrazowe mózgu z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) oraz badania krwi. 

Przewaga orzeszków ziemnych nad innymi orzechami

Naukowcy z Uniwersytetu w Maastricht kilka lat temu przeprowadzili również dwa inne badania dotyczące wpływu orzechów na zdrowie. Wykazały one, że regularne spożywanie podobnej ilości orzechów sojowych, a także mieszanki orzechów również zwiększa przepływ krwi w mózgu.

„Jednak w przeciwieństwie do naszych dwóch wcześniejszych badań, które zgłaszały jedynie regionalne zmiany w mózgowym przepływie krwi, obecne wyniki wykazują również ogólny wzrost mózgowego przepływu krwi oraz lepszy przepływ krwi w istocie szarej, odpowiednio o 3,6 proc. i 4,5 proc.” – wyjaśniają autorzy badań.

Jak dodają naukowcy, mózgowy przepływ krwi zmniejsza się z wiekiem o 0,37 proc. rocznie. Odkrycie może więc mieć kluczowe znaczenie dla osób, które chcą zmniejszyć ryzyko demencji rosnące wraz z wiekiem, gdy funkcje naczyń krwionośnych w mózgu ulegają pogorszeniu.

Dlaczego orzeszki ziemne korzystnie wpływają na pracę mózgu?

Autorzy badań uważają, że przewaga orzeszków ziemnych nad orzechami sojowymi i innymi orzechami pochodzącymi z drzew tkwi w ich wyjątkowych składnikach odżywczych.

Część korzyści może być związana z zawartością l-argininy – aminokwasu, który jest budulcem białek. Chociaż brakuje dowodów łączących l-argininę zawartą w żywności z przepływem krwi w mózgu, infuzje dożylne tego aminokwasu wykazały zwiększenie mózgowego przepływu krwi o 9,5 proc.

Orzeszki ziemne dostarczają również przeciwutleniaczy redukujących stany zapalne oraz innych korzystnych składników odżywczych. Nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik, związki roślinne i przeciwutleniacze mogą przyczyniać się do poprawy mózgowego przepływu krwi.

Chodzi m.in. o przeciwutleniacz taki jak resweratrol. Badania naukowe wykazały, że wpływa on na poprawę przepływu krwi w korze przedczołowej mózgu podczas zadań poznawczych u zdrowych młodych dorosłych. Resweratrol występujeystępuje głównie w skórce winogron i borówek. Chociaż orzeszki ziemne zawierają go mniej, może on wpływać na poprawę funkcjonowania mózgu – stwierdzili badacze.

„Do tego badania wybrano orzeszki ziemne prażone w łupinie, ponieważ skórka orzeszka zawiera dodatkowy błonnik pokarmowy i naturalne związki roślinne, w szczególności przeciwutleniacze. Razem te składniki odżywcze mogą pomóc wyjaśnić korzystne dla zdrowia efekty zaobserwowane w tym badaniu” – powiedział dr Peter Joris.

Mimo korzystnych właściwości zdrowotnych orzeszków ziemnych nie każdy może je jeść. Są one jednym z najczęstszych alergenów pokarmowych.

Źródło:
www.eurekalert.org
www.independent.co.uk

