Orzeszki ziemne dostarczają m.in. przeciwutleniaczy redukujących stany zapalne oraz innych korzystnych składników odżywczych.
Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywienia i Badań Translacyjnych w Metabolizmie (NUTRIM) w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht w Holandii wykazało, że jedzenie niesolonych, prażonych orzeszków ziemnych może znacząco poprawić funkcjonowanie mózgu i pamięć. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Clinical Nutrition”.
Holenderscy naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Maastricht przeprowadzili badania na grupie zdrowych osób starszych w wieku od 60 do 75 lat. Przez 16 tygodni uczestnicy jedli niesolone orzeszki ziemne prażone w łupinach. Uczestnikom nie wolno było w tym czasie spożywać innych rodzajów orzechów ani produktów zawierających orzechy.
Na początku, w środku i na końcu badania sprawdzono różne parametry związane z pracą ich mózgu. Okazało się, że spożywanie około 60 orzeszków ziemnych codziennie przez cztery miesiące skutecznie zwiększa przepływ krwi do płatów czołowych i skroniowych mózgu, określany jako mózgowy przepływ krwi, a także wspomaga zdolność do zapamiętywania informacji wypowiadanych na głos lub pisanych.
„Przepływ krwi jest ważnym fizjologicznym wskaźnikiem funkcji naczyniowych mózgu i odnosi się do ilości krwi, która przepływa przez mózg, dostarczając tlen i składniki odżywcze niezbędne do utrzymania zdrowia mózgu. Stwierdziliśmy, że długoterminowe spożycie niesolonych orzeszków ziemnych prażonych w łupinie poprawiło mózgowy przepływ krwi (CBF), co sugeruje ogólną poprawę funkcji naczyniowej mózgu” – wyjaśnił dr Peter Joris z Zakładu Nauk o Żywieniu i Ruchu na Uniwersytecie w Maastricht.
W badaniu wzięło udział 31 uczestników. Przepływ krwi do mózgu wzrósł u nich o 3,6 proc., a pamięć poprawiła się o 5,8 proc. Obniżyło się także ciśnienie krwi badanych osób. Wydajność poznawczą zbadano za pomocą komputerowych testów neuropsychologicznych. Przeprowadzono także badania obrazowe mózgu z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI) oraz badania krwi.
Naukowcy z Uniwersytetu w Maastricht kilka lat temu przeprowadzili również dwa inne badania dotyczące wpływu orzechów na zdrowie. Wykazały one, że regularne spożywanie podobnej ilości orzechów sojowych, a także mieszanki orzechów również zwiększa przepływ krwi w mózgu.
„Jednak w przeciwieństwie do naszych dwóch wcześniejszych badań, które zgłaszały jedynie regionalne zmiany w mózgowym przepływie krwi, obecne wyniki wykazują również ogólny wzrost mózgowego przepływu krwi oraz lepszy przepływ krwi w istocie szarej, odpowiednio o 3,6 proc. i 4,5 proc.” – wyjaśniają autorzy badań.
Jak dodają naukowcy, mózgowy przepływ krwi zmniejsza się z wiekiem o 0,37 proc. rocznie. Odkrycie może więc mieć kluczowe znaczenie dla osób, które chcą zmniejszyć ryzyko demencji rosnące wraz z wiekiem, gdy funkcje naczyń krwionośnych w mózgu ulegają pogorszeniu.
Autorzy badań uważają, że przewaga orzeszków ziemnych nad orzechami sojowymi i innymi orzechami pochodzącymi z drzew tkwi w ich wyjątkowych składnikach odżywczych.
Część korzyści może być związana z zawartością l-argininy – aminokwasu, który jest budulcem białek. Chociaż brakuje dowodów łączących l-argininę zawartą w żywności z przepływem krwi w mózgu, infuzje dożylne tego aminokwasu wykazały zwiększenie mózgowego przepływu krwi o 9,5 proc.
Orzeszki ziemne dostarczają również przeciwutleniaczy redukujących stany zapalne oraz innych korzystnych składników odżywczych. Nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik, związki roślinne i przeciwutleniacze mogą przyczyniać się do poprawy mózgowego przepływu krwi.
Chodzi m.in. o przeciwutleniacz taki jak resweratrol. Badania naukowe wykazały, że wpływa on na poprawę przepływu krwi w korze przedczołowej mózgu podczas zadań poznawczych u zdrowych młodych dorosłych. Resweratrol występujeystępuje głównie w skórce winogron i borówek. Chociaż orzeszki ziemne zawierają go mniej, może on wpływać na poprawę funkcjonowania mózgu – stwierdzili badacze.
„Do tego badania wybrano orzeszki ziemne prażone w łupinie, ponieważ skórka orzeszka zawiera dodatkowy błonnik pokarmowy i naturalne związki roślinne, w szczególności przeciwutleniacze. Razem te składniki odżywcze mogą pomóc wyjaśnić korzystne dla zdrowia efekty zaobserwowane w tym badaniu” – powiedział dr Peter Joris.
Mimo korzystnych właściwości zdrowotnych orzeszków ziemnych nie każdy może je jeść. Są one jednym z najczęstszych alergenów pokarmowych.
