Z tego artykułu dowiesz się: Jakie korzyści zdrowotne przynosi jedzenie orzeszków ziemnych?

Dlaczego orzeszki ziemne mają przewagę nad innymi rodzajami orzechów?

W jaki sposób regularne spożywanie orzeszków ziemnych wpływa na pracę mózgu?

Badanie przeprowadzone przez Instytut Żywienia i Badań Translacyjnych w Metabolizmie (NUTRIM) w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Maastricht w Holandii wykazało, że jedzenie niesolonych, prażonych orzeszków ziemnych może znacząco poprawić funkcjonowanie mózgu i pamięć. Wyniki opublikowano w czasopiśmie naukowym „Clinical Nutrition”.

Reklama Reklama

Prozdrowotne właściwości orzeszków ziemnych. Co ustalili naukowcy?

Holenderscy naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Maastricht przeprowadzili badania na grupie zdrowych osób starszych w wieku od 60 do 75 lat. Przez 16 tygodni uczestnicy jedli niesolone orzeszki ziemne prażone w łupinach. Uczestnikom nie wolno było w tym czasie spożywać innych rodzajów orzechów ani produktów zawierających orzechy.

Na początku, w środku i na końcu badania sprawdzono różne parametry związane z pracą ich mózgu. Okazało się, że spożywanie około 60 orzeszków ziemnych codziennie przez cztery miesiące skutecznie zwiększa przepływ krwi do płatów czołowych i skroniowych mózgu, określany jako mózgowy przepływ krwi, a także wspomaga zdolność do zapamiętywania informacji wypowiadanych na głos lub pisanych.

„Przepływ krwi jest ważnym fizjologicznym wskaźnikiem funkcji naczyniowych mózgu i odnosi się do ilości krwi, która przepływa przez mózg, dostarczając tlen i składniki odżywcze niezbędne do utrzymania zdrowia mózgu. Stwierdziliśmy, że długoterminowe spożycie niesolonych orzeszków ziemnych prażonych w łupinie poprawiło mózgowy przepływ krwi (CBF), co sugeruje ogólną poprawę funkcji naczyniowej mózgu” – wyjaśnił dr Peter Joris z Zakładu Nauk o Żywieniu i Ruchu na Uniwersytecie w Maastricht.