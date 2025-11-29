Zaskakujący wpływ kawy na starzenie organizmu. Naukowcy wskazują, ile filiżanek robi różnicę

Aktualizacja: 29.11.2025 18:38 Publikacja: 29.11.2025 13:32
W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u kilkuset osób z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaawansowanej depresji z objawami psychotycznymi.
Foto: Adobe Stock
Osoby żyjące z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, umierają średnio nawet o 15 lat wcześniej niż reszta populacji. Jednym z elementów tego zjawiska jest przyspieszone starzenie organizmu, mierzone między innymi długością telomerów, czyli struktur chroniących DNA. Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z King’s College London oraz University of Oslo wskazuje, że picie kilku filiżanek kawy dziennie może spowalniać ten proces. Wyniki opublikowano w czasopiśmie BMJ Mental Health.
Telomery to odcinki znajdujące się na końcach chromosomów, które pełnią funkcję ochronną dla materiału genetycznego. Wraz z wiekiem coraz bardziej się skracają, a ich długość uznaje się za marker starzenia biologicznego. W tym kontekście pewną rolę odgrywają czynniki stylu życia, które potencjalnie mogą modyfikować tempo starzenia. Naukowcy już od pewnego czasu zwracają uwagę na spożycie kawy, ponieważ wcześniejsze badania wskazywały, że ma ona korzystny wpływ na zdrowie. Okazało się, że może m.in. zmniejszać stres oksydacyjny w populacji ogólnej.
W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u kilkuset osób z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaawansowanej depresji z objawami psychotycznymi. Badanie było oparte na danych z norweskiego projektu TOP, gromadzonych w latach 2007–2018 i objęło w sumie 436 uczestników w wieku od 18 do 65 lat. Naukowcy dysponowali także pomiarami długości telomerów uzyskanymi z DNA wyizolowanego z próbek krwi oraz informacjami o nawykach związanych z piciem kawy.
Czytaj więcej
Najnowsza analiza dotycząca działania kawy przynosi dane o ciekawym potencjale badawczym. Szczegó...
Naukowcy zaobserwowali najdłuższe telomery u uczestników, którzy deklarowali spożycie trzech lub czterech filiżanek kawy w ciągu dnia (w porównaniu z osobami, które w ogóle nie piły tego napoju). Jest to ilość mieszcząca się w limicie zalecanym przez Narodową Służbę Zdrowia Wielkiej Brytanii. Po uwzględnieniu różnicy w długości telomerów okazało się, że osoby, które spożywały takie ilości kawy, były młodsze średnio o 5 lat, biorąc pod uwagę wiek biologiczny.
Naukowcy odkryli również, że zbyt duża ilość kawy osłabiała ten pozytywny efekt. Uczestnicy badania, którzy pili więcej niż cztery filiżanki, mieli krótsze telomery niż osoby, które piły od trzech do czterech filiżanek. Naukowcy podkreślają, że obserwowany związek utrzymywał się po uwzględnieniu wielu innych czynników, takich jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, stosowane leki oraz palenie tytoniu. Autorzy nie dysponowali jednak danymi na temat rodzaju kawy ani dokładnego stężenia kofeiny w każdej filiżance. Analiza dotyczyła zatem ogólnej liczby wypijanych porcji.
„Kawa jest napojem, który wiele osób pije na co dzień. Z jednej strony wiemy, że nadmierne spożycie kawy może mieć negatywne skutki dla zdrowia, na przykład pogarszać jakość snu. Z drugiej, nasze nowe badanie sugeruje, że spożycie kawy do pewnego poziomu może przynosić korzyści dla starzenia biologicznego. Wiele czynników wpływających na starzenie biologiczne, takich jak genetyka czy negatywne, stresujące doświadczenia życiowe, pozostaje poza naszą kontrolą. Czynniki związane ze stylem życia, jak nawyki picia kawy, możemy jednak świadomie modyfikować, co sprawia, że badania tego typu są szczególnie wartościowe” – wyjaśnia Monica Aas, jedna z autorek badania. „Badania takie jak to wspierają także podejście, w którym odchodzimy od postrzegania kawy po prostu jako »dobrej lub złej«, a zamiast tego przyjmujemy bardziej zrównoważony punkt widzenia” – dodała.
Czytaj więcej
Zdrowe starzenie się oznacza według WHO zdolność do utrzymywania sprawności funkcjonalnej, która...
Autorzy publikacji zaznaczają, że przedstawione dane nie wystarczają jeszcze do jednoznacznego stwierdzenia istnienia związku przyczynowego. Konieczne jest potwierdzenie wyników w innych, niezależnych badaniach oraz badaniach podłużnych.
Źródła:
www.kcl.ac.uk
mentalhealth.bmj.com
scienceblog.com
Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Osoby żyjące z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, umierają średnio nawet o 15 lat wcześniej niż reszta populacji. Jednym z elementów tego zjawiska jest przyspieszone starzenie organizmu, mierzone między innymi długością telomerów, czyli struktur chroniących DNA. Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z King’s College London oraz University of Oslo wskazuje, że picie kilku filiżanek kawy dziennie może spowalniać ten proces. Wyniki opublikowano w czasopiśmie BMJ Mental Health.
Odtwarzanie spokojnej muzyki instrumentalnej podczas operacji może przyspieszyć powrót pacjentów do zdrowia, wyk...
Dzięki Funduszom Europejskim dla Polski Wschodniej (FEPW) firmy z tego regionu mają nowe możliwości na finansowanie innowacyjnych pomysłów. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oferuje startupom w Polsce Wschodniej dostęp do siedmiu Platform startowych, które dają realne wsparcie lokalnych biznesów i zwiększenie konkurencyjność przedsiębiorstw. Są to partnerstwa ośrodków innowacji dające darmowe, kompleksowe programy wsparcia startupów od momentu rejestracji spółki.
Nowe ustalenia naukowców sugerują, że samotne jedzenie może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia. Wspólne spoży...
97 proc. słuchaczy nie potrafi odróżnić muzyki stworzonej w całości przez sztuczną inteligencję od tej skomponow...
Liczba przypadków nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży na całym świecie wzrosła prawie dwukrotnie od 200...
Zespół naukowców z Osaka Metropolitan University przeprowadził badanie kliniczne, które wykazało niezwykłe właśc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas