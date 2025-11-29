Zaskakujący wpływ kawy na starzenie organizmu. Naukowcy wskazują, ile filiżanek robi różnicę

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma kawa w procesie starzenia biologicznego?

Jaki związek zaobserwowano pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u osób z zaburzeniami psychicznymi?

Jakie ilości kawy mogą wpływać na długość telomerów?

Jakie są ograniczenia obecnych badań dotyczących spożycia kawy i starzenia?

Osoby żyjące z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, umierają średnio nawet o 15 lat wcześniej niż reszta populacji. Jednym z elementów tego zjawiska jest przyspieszone starzenie organizmu, mierzone między innymi długością telomerów, czyli struktur chroniących DNA. Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z King’s College London oraz ​​University of Oslo wskazuje, że picie kilku filiżanek kawy dziennie może spowalniać ten proces. Wyniki opublikowano w czasopiśmie BMJ Mental Health.

Jaka jest rola kawy w procesie starzenia?

Telomery to odcinki znajdujące się na końcach chromosomów, które pełnią funkcję ochronną dla materiału genetycznego. Wraz z wiekiem coraz bardziej się skracają, a ich długość uznaje się za marker starzenia biologicznego. W tym kontekście pewną rolę odgrywają czynniki stylu życia, które potencjalnie mogą modyfikować tempo starzenia. Naukowcy już od pewnego czasu zwracają uwagę na spożycie kawy, ponieważ wcześniejsze badania wskazywały, że ma ona korzystny wpływ na zdrowie. Okazało się, że może m.in. zmniejszać stres oksydacyjny w populacji ogólnej.

W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u kilkuset osób z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaawansowanej depresji z objawami psychotycznymi. Badanie było oparte na danych z norweskiego projektu TOP, gromadzonych w latach 2007–2018 i objęło w sumie 436 uczestników w wieku od 18 do 65 lat. Naukowcy dysponowali także pomiarami długości telomerów uzyskanymi z DNA wyizolowanego z próbek krwi oraz informacjami o nawykach związanych z piciem kawy.