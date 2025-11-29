Reklama
Zaskakujący wpływ kawy na starzenie organizmu. Naukowcy wskazują, ile filiżanek robi różnicę

Picie określonych ilości kawy w ciągu dnia może wiązać się z wolniejszym starzeniem biologicznym u osób z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi – sugeruje nowe badanie naukowców z King’s College London.

Publikacja: 29.11.2025 13:32

W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością tel

W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u kilkuset osób z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaawansowanej depresji z objawami psychotycznymi.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie znaczenie ma kawa w procesie starzenia biologicznego?
  • Jaki związek zaobserwowano pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u osób z zaburzeniami psychicznymi?
  • Jakie ilości kawy mogą wpływać na długość telomerów?
  • Jakie są ograniczenia obecnych badań dotyczących spożycia kawy i starzenia?

Osoby żyjące z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy choroba afektywna dwubiegunowa, umierają średnio nawet o 15 lat wcześniej niż reszta populacji. Jednym z elementów tego zjawiska jest przyspieszone starzenie organizmu, mierzone między innymi długością telomerów, czyli struktur chroniących DNA. Nowe badanie przeprowadzone przez zespół naukowców z King’s College London oraz ​​University of Oslo wskazuje, że picie kilku filiżanek kawy dziennie może spowalniać ten proces. Wyniki opublikowano w czasopiśmie BMJ Mental Health.

Jaka jest rola kawy w procesie starzenia?

Telomery to odcinki znajdujące się na końcach chromosomów, które pełnią funkcję ochronną dla materiału genetycznego. Wraz z wiekiem coraz bardziej się skracają, a ich długość uznaje się za marker starzenia biologicznego. W tym kontekście pewną rolę odgrywają czynniki stylu życia, które potencjalnie mogą modyfikować tempo starzenia. Naukowcy już od pewnego czasu zwracają uwagę na spożycie kawy, ponieważ wcześniejsze badania wskazywały, że ma ona korzystny wpływ na zdrowie. Okazało się, że może m.in. zmniejszać stres oksydacyjny w populacji ogólnej.

W najnowszym badaniu zespół naukowców przeanalizował związek pomiędzy spożyciem kawy a długością telomerów u kilkuset osób z rozpoznaniem schizofrenii, choroby afektywnej dwubiegunowej lub zaawansowanej depresji z objawami psychotycznymi. Badanie było oparte na danych z norweskiego projektu TOP, gromadzonych w latach 2007–2018 i objęło w sumie 436 uczestników w wieku od 18 do 65 lat. Naukowcy dysponowali także pomiarami długości telomerów uzyskanymi z DNA wyizolowanego z próbek krwi oraz informacjami o nawykach związanych z piciem kawy.

Czytaj więcej

Zdaniem autorów badania, zrozumienie potencjalnego związku pomiędzy spożyciem kawy a ryzykiem nawrot
Nauka
Nowe dowody na temat działania kawy. Naukowcy „zdumieni” wynikiem badania
Ile kaw dziennie spożywały osoby mające najdłuższe telomery?

Naukowcy zaobserwowali najdłuższe telomery u uczestników, którzy deklarowali spożycie trzech lub czterech filiżanek kawy w ciągu dnia (w porównaniu z osobami, które w ogóle nie piły tego napoju). Jest to ilość mieszcząca się w limicie zalecanym przez Narodową Służbę Zdrowia Wielkiej Brytanii. Po uwzględnieniu różnicy w długości telomerów okazało się, że osoby, które spożywały takie ilości kawy, były młodsze średnio o 5 lat, biorąc pod uwagę wiek biologiczny.

Naukowcy odkryli również, że zbyt duża ilość kawy osłabiała ten pozytywny efekt. Uczestnicy badania, którzy pili więcej niż cztery filiżanki, mieli krótsze telomery niż osoby, które piły od trzech do czterech filiżanek. Naukowcy podkreślają, że obserwowany związek utrzymywał się po uwzględnieniu wielu innych czynników, takich jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne, stosowane leki oraz palenie tytoniu. Autorzy nie dysponowali jednak danymi na temat rodzaju kawy ani dokładnego stężenia kofeiny w każdej filiżance. Analiza dotyczyła zatem ogólnej liczby wypijanych porcji.

„Kawa jest napojem, który wiele osób pije na co dzień. Z jednej strony wiemy, że nadmierne spożycie kawy może mieć negatywne skutki dla zdrowia, na przykład pogarszać jakość snu. Z drugiej, nasze nowe badanie sugeruje, że spożycie kawy do pewnego poziomu może przynosić korzyści dla starzenia biologicznego. Wiele czynników wpływających na starzenie biologiczne, takich jak genetyka czy negatywne, stresujące doświadczenia życiowe, pozostaje poza naszą kontrolą. Czynniki związane ze stylem życia, jak nawyki picia kawy, możemy jednak świadomie modyfikować, co sprawia, że badania tego typu są szczególnie wartościowe” – wyjaśnia Monica Aas, jedna z autorek badania. „Badania takie jak to wspierają także podejście, w którym odchodzimy od postrzegania kawy po prostu jako »dobrej lub złej«, a zamiast tego przyjmujemy bardziej zrównoważony punkt widzenia” – dodała. 

Czytaj więcej

Wyniki sugerują, że kawa z kofeiną – nie herbata ani kawa bezkofeinowa – może w wyjątkowy sposób wsp
Nauka
Ustalono, jak picie kawy wpływa na starzenie się kobiet. Zaskakujące wyniki badania

Autorzy publikacji zaznaczają, że przedstawione dane nie wystarczają jeszcze do jednoznacznego stwierdzenia istnienia związku przyczynowego. Konieczne jest potwierdzenie wyników w innych, niezależnych badaniach oraz badaniach podłużnych.

Źródła:

www.kcl.ac.uk

mentalhealth.bmj.com

scienceblog.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Badania naukowe Kawa starzenie

Małgorzata Krzystała

