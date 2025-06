Konferencja NUTRITION 2025 organizowana przez American Society for Nutrition to najważniejsze wydarzenie edukacyjne dla specjalistów ds. żywienia na całym świecie. Gromadzi w jednym miejscu naukowców, lekarzy oraz badaczy zdrowia, którzy wspólnie poszukują rozwiązań największych problemów i wyzwań związanych z żywieniem. W tym roku wydarzenie odbywało się od 31 maja do 3 czerwca w Orlando, a jedną z prelegentek była dr Sara Mahdavi, adiunktka w Harvard University. Naukowczyni podzieliła się wynikami najnowszego badania, z którego wynika, że ​​kobiety w średnim wieku, które regularnie piły kawę z kofeiną, miały większe szanse na zdrowe starzenie.

W jaki sposób kawa wpływa na proces starzenia się u kobiet?

Badanie objęło prawie 50 tys. kobiet, które były poddane obserwacjom przez 30 lat. Dane pochodziły z Nurses' Health Studies, serii badań, które śledziły styl życia i wyniki zdrowotne uczestniczek. W tym przypadku naukowcy ocenili spożycie kofeiny, opierając się na kwestionariuszach częstotliwości spożycia żywności. Za źródła kofeiny uznano kawę, herbatę i colę. Oprócz tego uwzględniono kawę bezkofeinową. Badacze zdefiniowali zdrowe starzenie jako dożycie 70 lat lub więcej bez 11 głównych chorób przewlekłych, przy jednoczesnym utrzymaniu sprawności fizycznej i dobrego zdrowia psychicznego, braku upośledzenia funkcji poznawczych i braku problemów z pamięcią.

Następnie naukowcy oszacowali, w jaki sposób zmieniało się prawdopodobieństwo zdrowego starzenia na każde spożyte codziennie 80 mg kofeiny. Badacze przeanalizowali również spożycie konkretnych napojów oraz uwzględnili inne czynniki mogące wpływać na zdrowe starzenie, takie jak masa ciała, palenie, spożywanie alkoholu, aktywność fizyczna, poziom wykształcenia i ilość białka w diecie. Do 2016 r. 3706 kobiet biorących udział w badaniu spełniało wszystkie kryteria, aby mogły zostać uznane za zdrowo starzejące się. Jak wyglądało w ich przypadku spożycie kofeiny? W wieku 45–60 lat te kobiety spożywały średnio 315 mg kofeiny dziennie, czyli równowartość mniej więcej 3 małych filiżanek kawy lub 1,5 dużej filiżanki według dzisiejszych standardów. Ponad 80 proc. kofeiny pochodziło z regularnego picia właśnie tego napoju. Co ciekawe, okazało się, że każda dodatkowa filiżanka kawy dziennie wiązała się z 2–5 proc. większą szansą na dobre samopoczucie w starszym wieku (przy założeniu spożycia do 5 małych filiżanek dziennie lub około 2,5 filiżanki według dzisiejszych standardów).

Nie wszystkie źródła kofeiny przynoszą korzyści

Naukowcy nie znaleźli żadnego istotnego związku między piciem kawy bezkofeinowej lub herbaty a zwiększonym prawdopodobieństwem zdrowego starzenia się. W przypadku napojów gazowanych zawierających kofeinę, ich spożycie miało odwrotny skutek. Okazało się bowiem, że każda dodatkowa mała szklanka coli była powiązana z 20–26 proc. niższym prawdopodobieństwem zdrowego starzenia.