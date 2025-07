Społeczne skutki pandemii również odcisnęły piętno na zdrowiu mózgu

Co ciekawe, okazało się, że u osób, które przeżyły pandemię bez zgłoszonej infekcji, także doszło do przyspieszenia starzenia mózgu. Wyniki były podobne do wyników w grupie zainfekowanej. Nie zaobserwowano u nich jednak pogorszenia funkcji poznawczych.

„Najbardziej zaskoczył mnie fakt, że nawet u osób, które nie przeszły Covid-19, zaobserwowano znaczny wzrost tempa starzenia się mózgu. To naprawdę pokazuje, jak bardzo doświadczenie samej pandemii – od izolacji po niepewność – mogło wpłynąć na zdrowie mózgu” – stwierdził dr Ali-Reza Mohammadi-Nejad, jeden z autorów badania.

Wyniki pokazują, że stresory związane z pandemią, takie jak lęk, izolacja społeczna oraz niepewność ekonomiczna i zdrowotna również mogły mieć negatywny wpływ na mózg. Naukowcy podejrzewają, że do przyspieszonego starzenia przyczyniły się też inne czynniki, w tym zmniejszona aktywność fizyczna, gorsza dieta i zwiększone spożycie alkoholu, które, jak wiadomo, działają niekorzystnie na zdrowie tego organu. Badanie potwierdziło również, że mężczyźni są bardziej podatni na starzenie się mózgu, w tym na zanik kory mózgowej i neurozapalenie w warunkach stresu.

„To badanie przypomina nam, że zdrowie mózgu jest kształtowane nie tylko przez chorobę, ale także przez nasze codzienne środowisko” – powiedziała Dorothee Auer, główna autorka badania. „Pandemia wywarła presję na życie ludzi, zwłaszcza tych, którzy już borykają się z problemami. Nie możemy jeszcze sprawdzić, czy zaobserwowane zmiany zostaną odwrócone, ale z pewnością jest to możliwe, a to krzepiąca myśl”.

Naukowcy podkreślają, że konieczne są dalsze badania poświęcone czynnikom związanym ze stylem życia i wpływającym na starzenie się mózgu. Mogą one okazać się pomocne w przyszłych kryzysach zdrowia publicznego.