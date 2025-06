Jak wyglądało samo badanie? Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące od 2429 dzieci w wieku od 8 do 10 lat i od 183 012 dorosłych w wieku od 26 do 86 lat. Okres obserwacji trwał od 1,5 roku do 19 lat. Dorośli zgłaszali częstotliwość koszmarów na początku badania. W przypadku dzieci częstotliwość została zgłoszona przez ich rodziców. Zespół ocenił także biologiczny wiek uczestników, mierząc długość ich telomerów. Są to niewielkie sekwencje DNA znajdujące się na końcach chromosomów. Telomery skracają się za każdym razem, gdy dochodzi do podziału komórek ciała. Zbyt krótkie telomery są z kolei powiązane z przedwczesnym starzeniem się. W przypadku dorosłych ich wiek biologiczny został dodatkowo oceniony za pomocą markerów molekularnych znanych jako zegary epigenetyczne.

Co dzieje się z ciałem, gdy śnimy koszmary?

Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że dorośli, którzy zgłosili cotygodniowe koszmary, byli ponad trzykrotnie bardziej narażeni na przedwczesną śmierć (przed ukończeniem 70 roku życia) w porównaniu z tymi, którzy w ogóle nie mieli koszmarów lub występowały one rzadko. Poza tym u dzieci i dorosłych zidentyfikowano szybsze starzenie na poziomie biologicznym, co stanowiło około 40 proc. zwiększonego ryzyka śmiertelności. Szokujący może być fakt, że cotygodniowe koszmary okazały się silniejszym czynnikiem powodującym przedwczesną śmierć niż takie czynniki ryzyka jak palenie papierosów, otyłość, zła dieta i niska aktywność fizyczna. Okazało się także, że przyspieszenie procesu starzenia i zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci występowało nawet u osób, którym koszmary śniły się zaledwie raz w miesiącu.

„Koszmary prowadzą do przedłużonego wzrostu poziomu kortyzolu – hormonu stresu ściśle związanego z szybszym starzeniem się komórek. U osób, które często doświadczają koszmarów, ten kumulujący się stres może znacząco wpłynąć na proces starzenia. Ponadto koszmary zakłócają zarówno jakość, jak i czas trwania snu, upośledzając niezbędną nocną odnowę i naprawę komórek organizmu. Połączone skutki przewlekłego stresu i zakłóconego snu prawdopodobnie przyczyniają się do przyspieszonego starzenia się naszych komórek i ciał” – stwierdził dr Otaiku.

Związek między częstymi koszmarami a przyspieszonym starzeniem zaobserwowano we wszystkich grupach wiekowych, płci i grupach etnicznych, niezależnie od stanu zdrowia psychicznego. Okazuje się więc, że ten efekt występuje w każdym przypadku. W jaki sposób można zapobiegać koszmarom? Dr Otaiku zaleca dbanie o higienę snu, redukcję stresu oraz rezygnację z oglądania strasznych filmów. W bardziej zaawansowanych przypadkach konieczne może być rozpoczęcie leczenia problemów ze zdrowiem psychicznym, takich jak lęk czy depresja.

