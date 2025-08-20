Hormony tarczycy są niezwykle istotne w przebiegu ciąży oraz jej planowania. Odpowiadają one za prawidłowy rozwój płodu i jego optymalny rozwój intelektualny. Za najważniejszy uważa się okres wczesnej ciąży, kiedy to zaburzenia funkcji tarczycy mogą stać się czynnikiem odpowiedzialnym za ryzyko zaburzeń neurorozwojowych. Co istotne, także nadmiar tyroksyny, czyli jednego z hormonów tarczycy, u matki, może sprawić, że urodzone dzieci będą miały trudności behawioralne.

Reklama Reklama

Choroby tarczycy w ciąży. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne w 2011 roku opracowało zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego u kobiet w ciąży. W późniejszych latach jednak liczba badań i analiz dotycząca diagnostyki i leczenia chorób tarczycy u kobiet planujących ciążę, w ciąży, a także w okresie poporodowym dynamicznie wzrosła – głównie w zakresie postępowania przy niedoczynności tarczycy, autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy oraz w zaburzeniach płodności. Dlatego też konieczne okazało się opracowanie uaktualnionych rekomendacji – zgodnych z wiedzą medyczną i opartych na dowodach naukowych, jeśli takie dane były dostępne. Wytyczne zostały opublikowane w 2021 roku w czasopiśmie „Endokrynologia Polska” w artykule Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego autorstwa Alicji Hubalewskej-Dydejczyk, Małgorzaty Trofimiuk-Müldner, Marka Ruchały i in. przedstawicieli PTE.

Normy TSH, FT3 i FT4 dla kobiet w ciąży

TSH (ang. thyroid stimulating hormone) to hormon stymulujący tarczycę do produkcji i wydzielania hormonów tarczycy – FT3 (ang. free triiodothyronine), czyli wolnej trijodotyroniny, oraz FT4 (ang. free thyroxine), czyli wolnej tyroksyny.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wspomnianym powyżej artykule w samej ciąży zmiany hormonalne oraz zmiany w zakresie gospodarki jodem są znaczne, tym samym odmienny jest zakres norm TSH, FT3 oraz FT4. Według Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wynosi on: