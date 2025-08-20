Reklama

Jakie są normy hormonów tarczycy u kobiet w ciąży? Aktualne wytyczne dla TSH, FT3 i FT4

Aby diagnozy chorób tarczycy były prawidłowe, a leczenie odpowiednie, konieczne jest w przypadku kobiet w ciąży stosowanie właściwych dla każdego trymestru zakresów referencyjnych hormonów tarczycy.

Publikacja: 20.08.2025 11:58

Właściwy poziom hormonów tarczycy u ciężarnej jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju płodu.

Właściwy poziom hormonów tarczycy u ciężarnej jest bardzo ważny dla prawidłowego rozwoju płodu.

Justyna Szymczyk-Mielniczyn

Hormony tarczycy są niezwykle istotne w przebiegu ciąży oraz jej planowania. Odpowiadają one za prawidłowy rozwój płodu i jego optymalny rozwój intelektualny. Za najważniejszy uważa się okres wczesnej ciąży, kiedy to zaburzenia funkcji tarczycy mogą stać się czynnikiem odpowiedzialnym za ryzyko zaburzeń neurorozwojowych. Co istotne, także nadmiar tyroksyny, czyli jednego z hormonów tarczycy, u matki, może sprawić, że urodzone dzieci będą miały trudności behawioralne.

Choroby tarczycy w ciąży. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne w 2011 roku opracowało zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego u kobiet w ciąży. W późniejszych latach jednak liczba badań i analiz dotycząca diagnostyki i leczenia chorób tarczycy u kobiet planujących ciążę, w ciąży, a także w okresie poporodowym dynamicznie wzrosła – głównie w zakresie postępowania przy niedoczynności tarczycy, autoimmunizacyjnych chorobach tarczycy oraz w zaburzeniach płodności. Dlatego też konieczne okazało się opracowanie uaktualnionych rekomendacji – zgodnych z wiedzą medyczną i opartych na dowodach naukowych, jeśli takie dane były dostępne. Wytyczne zostały opublikowane w 2021 roku w czasopiśmie „Endokrynologia Polska” w artykule Choroby tarczycy w ciąży: zalecenia postępowania Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego autorstwa Alicji Hubalewskej-Dydejczyk, Małgorzaty Trofimiuk-Müldner, Marka Ruchały i in. przedstawicieli PTE.

Normy TSH, FT3 i FT4 dla kobiet w ciąży

TSH (ang. thyroid stimulating hormone) to hormon stymulujący tarczycę do produkcji i wydzielania hormonów tarczycy – FT3 (ang. free triiodothyronine), czyli wolnej trijodotyroniny, oraz FT4 (ang. free thyroxine), czyli wolnej tyroksyny.

Zgodnie z informacjami zawartymi we wspomnianym powyżej artykule w samej ciąży zmiany hormonalne oraz zmiany w zakresie gospodarki jodem są znaczne, tym samym odmienny jest zakres norm TSH, FT3 oraz FT4. Według Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wynosi on:

  • w pierwszym trymestrze – TSH: 0,009–3,18 mIU/l, FT3: 3,63–6,55 pmol/l, FT4: 11,9–21,89 pmol/l;
  • w drugim trymestrze: TSH: 0,05–3,44 mIU/l, FT3: 3,29–5,45 pmol/l, FT4: 10,46–16,67 pmol/l;
  • w trzecim trymestrze: TSH: 0,11–3,53 mIU/l, FT3: 3,1–5,37 pmol/l, FT4: 8,96–17,23 pmol/l

Badania hormonów tarczycy w ciąży

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne rekomenduje przy interpretacji wyników badań hormonalnych dotyczących tarczycy u kobiet w ciąży, a także w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, by oznaczać stężenia TSH oraz wolnych hormonów tarczycy, uwzględniając wpływ zmian fizjologicznych, które zachodzą w związku z przebiegiem ciąży, oraz wpływ stosowanych leków.

W przypadku badań przesiewowych wykonywanych w celu wykrycia zaburzeń czynności tarczycy zalecane jest rutynowe oznaczanie stężenia TSH u kobiet planujących ciążę oraz w I trymestrze ciąży, a także u kobiet, które leczą się z powodu niepłodności. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne zaznacza również, że większość autorów nie rekomenduje oznaczania wolnych hormonów tarczycy jako badania przesiewowego, jednak mimo to znajomość stężenia FT3 i FT4 u kobiet w ciąży może być przydatna.

Źródła:
https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.a2021.0089/64652 https://www.aotm.gov.pl/wp-content/uploads/2024/05/Raport-AOTMiT.pdf  

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

Zdrowie nauka

