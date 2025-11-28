Aktualizacja: 28.11.2025 13:42 Publikacja: 28.11.2025 10:29
Naukowcy zdawali sobie sprawę, że poczucie samotności i izolacji społecznej może przyczyniać się do zmniejszenia spożycia posiłków.
Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają istotny wpływ wspólnych posiłków na zdrowe starzenie się. Seniorzy, którzy zazwyczaj jadali w samotności, byli bardziej narażeni na problemy zdrowotne związane ze złym odżywianiem się.
Wyniki badań australijskich naukowców z Flinders University w Adelaide wykazały, że częste jedzenie w samotności może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia u osób starszych. Zwiększa ryzyko utrwalania złych nawyków żywieniowych, które powodują problemy zdrowotne. Wśród osób, które zazwyczaj dzielą posiłki z innymi, prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian było mniejsze.
Badania zostały przeprowadzone na grupie ponad 80 tys. osób powyżej 65. roku życia z 12 krajów od Japonii przez Szwecję po Stany Zjednoczone. Zaobserwowano wyraźny wzorzec – samotne jedzenie wiązało się z niższą jakością posiłków i zmniejszonym spożyciem ważnych grup produktów, takich jak owoce, warzywa i mięso. Badania wykazały niższe spożycie produktów bogatych w białko, które mają kluczowe znaczenie dla wsparcia mięśni i utrzymania sprawności fizycznej. Seniorzy byli przez to ponad dwukrotnie bardziej narażeni na niezamierzoną utratę wagi i postępujące osłabienie organizmu, które często poprzedza utratę samodzielności. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Appetite ”.
Naukowcy zdawali sobie sprawę, że poczucie samotności i izolacji społecznej może przyczyniać się do zmniejszenia spożycia posiłków. Do tej pory nie badano jednak, jakie efekty żywieniowe i fizyczne przynosi samotne jedzenie w przypadku osób starszych.
„Wiemy, że starzenie się przynosi zmiany fizjologiczne, takie jak zmniejszenie apetytu i zmieniony smak, ale nasze wyniki sugerują, że czynniki społeczne są równie ważne” – mówi Caitlin Wyman, dietetyczka z Flinders University, główna autorka badań.
Autorzy badań podkreślają, że chociaż badania dotyczą wpływu na zdrowie fizyczne, ich wyniki przynoszą ważne wnioski społeczne. Pokazują, jak cenne mogą być interakcje społeczne dla osób starszych, szczególnie podczas wspólnych posiłków.
„Jedzenie to coś więcej niż tylko korzyści odżywcze, które zapewnia. Dzielenie się posiłkiem to ważna aktywność społeczna, która może wpływać na apetyt, różnorodność diety i ogólne samopoczucie” – dodaje Caitlin Wyman.
Zdaniem autorów badań, kwestie społeczne i żywieniowe powinny iść w parze w opiece nad osobami starszymi i profilaktyce zdrowotnej.
„Proste pytania dotyczące nawyków posiłkowych mogą pomóc zidentyfikować osoby o wyższym ryzyku żywieniowym” – mówi dr Alison Yaxley z Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Flinders University, współautorka badań.
Naukowcy sugerują, że zachęcanie do wspólnego spożywania posiłków, na przykład w ramach programów lub inicjatyw społecznych, może poprawić jakość życia osób starszych.
„Dostrzegając związek między izolacją społeczną a żywieniem, specjaliści zajmujący się zdrowiem mogliby łączyć starsze osoby z programami posiłków społecznościowych lub innymi możliwościami wspólnych posiłków, które mają potencjał, by naprawdę coś zmienić” – dodaje współautorka badań.
