Wyniki najnowszych badań naukowych potwierdzają istotny wpływ wspólnych posiłków na zdrowe starzenie się. Seniorzy, którzy zazwyczaj jadali w samotności, byli bardziej narażeni na problemy zdrowotne związane ze złym odżywianiem się.

Jedzenie w samotności a stan zdrowia. Co mówią badania?

Wyniki badań australijskich naukowców z Flinders University w Adelaide wykazały, że częste jedzenie w samotności może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia u osób starszych. Zwiększa ryzyko utrwalania złych nawyków żywieniowych, które powodują problemy zdrowotne. Wśród osób, które zazwyczaj dzielą posiłki z innymi, prawdopodobieństwo niekorzystnych zmian było mniejsze.

Badania zostały przeprowadzone na grupie ponad 80 tys. osób powyżej 65. roku życia z 12 krajów od Japonii przez Szwecję po Stany Zjednoczone. Zaobserwowano wyraźny wzorzec – samotne jedzenie wiązało się z niższą jakością posiłków i zmniejszonym spożyciem ważnych grup produktów, takich jak owoce, warzywa i mięso. Badania wykazały niższe spożycie produktów bogatych w białko, które mają kluczowe znaczenie dla wsparcia mięśni i utrzymania sprawności fizycznej. Seniorzy byli przez to ponad dwukrotnie bardziej narażeni na niezamierzoną utratę wagi i postępujące osłabienie organizmu, które często poprzedza utratę samodzielności. Wyniki opublikowano w czasopiśmie „Appetite ”.

Co zaobserwowali naukowcy? „Jedzenie to coś więcej niż tylko korzyści odżywcze”

Naukowcy zdawali sobie sprawę, że poczucie samotności i izolacji społecznej może przyczyniać się do zmniejszenia spożycia posiłków. Do tej pory nie badano jednak, jakie efekty żywieniowe i fizyczne przynosi samotne jedzenie w przypadku osób starszych.