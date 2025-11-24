Dieta roślinna może zapobiegać rozwojowi chorób serca

Jak przyznają naukowcy w opublikowanym artykule, dieta roślinna bazująca na owocach i warzywach jest od dawna uznawana za korzystną dla zdrowia, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób układu krążenia. Aby sprawdzić jej skuteczność w tym przypadku, przez 6 miesięcy karmiono samice spontanicznie hipertensyjnych szczurów (mających genetyczną skłonność do wysokiego ciśnienia krwi) dwoma rodzajami pożywienia. Grupa kontrolna otrzymywała żywność oczyszczoną i pozbawioną produktów roślinnych. Dieta drugiej grupy składała się w 28 proc. z owoców, warzyw, orzechów i roślin strączkowych. Obie diety były zbilansowane pod względem składników odżywczych, więc jedyną znaną różnicą była wysoka zawartość antyoksydantów w diecie roślinnej. Dla porównania, gdyby tę dietę stosował człowiek, każdego dnia spożywałby filiżankę czarnej fasoli, jedną dużą czerwoną paprykę, 1,5 filiżanki brukselki, dwie cytryny, jednego średniego batata, 1,5 filiżanki orzechów włoskich i filiżankę jagód.

Po sześciu miesiącach część szczurów z grupy kontrolnej przeszła na dietę roślinną w celu leczenia już rozwiniętej CMD. Dysfunkcję oceniano, mierząc rezerwę przepływu wieńcowego – jest to metoda, którą stosuje się również w klinikach. Ponadto naukowcy wykonali badania MRI serca w celu oceny przepływu krwi w mięśniu sercowym oraz wyizolowali komórki naczyń z serca, aby ocenić ich funkcję i przeanalizować markery uszkodzeń w tkance. Jakie były wyniki?

„Odkryliśmy, że dieta roślinna zarówno zapobiegała rozwojowi CMD, jak i odwracała już istniejącą CMD u szczurów z nadciśnieniem, co bardzo dobrze przekłada się na praktykę kliniczną” – powiedział Rami S. Najjar, jeden z autorów badania. „Co interesujące, korzystne efekty diety roślinnej występowały mimo utrzymującego się nadciśnienia, co pokazuje, że dieta miała ukierunkowany wpływ na drobne naczynia krwionośne serca” – dodał naukowiec.

Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwionośnych, co przeciwdziałało szkodliwemu wpływowi nadciśnienia. Gdy komórki są uszkodzone, prowadzi to do kurczenia się naczyń wieńcowych, przez co krew nie może swobodnie przepływać. To z kolei skutkuje bólem w klatce piersiowej, na który skarżą się osoby z CMD. Najjar przyznaje, że dieta roślinna jest w stanie przywrócić funkcjonowanie tych komórek, dzięki czemu naczynia mogą prawidłowo się rozszerzać.

Badanie było jednym z pierwszych, które pokazują, że dieta jest w stanie leczyć dysfunkcję. W kolejnym etapie naukowcy chcą przeprowadzić badania kliniczne nad dietą roślinną u pacjentów z CMD.