Ten rodzaj diety może pomóc w leczeniu chorób serca. Potwierdza to nowe badanie

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Na ich rozwój wpływają m.in. niezdrowe odżywianie oraz stres. Okazuje się jednak, że pewien rodzaj diety może zapobiegać, a nawet cofać choroby serca.

Publikacja: 24.11.2025 11:35

Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwi

Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwionośnych, co przeciwdziałało szkodliwemu wpływowi nadciśnienia.

Foto: Adobe Stock

Małgorzata Krzystała

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były wyniki badań nad wpływem diety roślinnej?
  • W jaki sposób dieta roślinna może wpływać na funkcjonowanie naczyń krwionośnych serca?
  • Jakie są dalsze plany naukowców dotyczące badań klinicznych diety roślinnej u pacjentów z CMD?

Zespół naukowców z Institute for Biomedical Sciences Georgia State University podzielił się wynikami obiecującego badania, które przeprowadzono na szczurach z nadciśnieniem. Zostały one opublikowane w czasopiśmie „Journal of the American Heart Association”.

Naukowcy szukają nowych metod leczenia chorób serca

Badacze postanowili sprawdzić, czy istnieje możliwość ograniczenia poprzez dietę rozwoju choroby znanej jako dysfunkcja mikrokrążenia wieńcowego, inaczej CMD, w zwierzęcym modelu nadciśnienia tętniczego. Choroba ta występuje, gdy dochodzi do uszkodzenia drobnych naczyń krwionośnych regulujących przepływ krwi do tkanki serca. CMD jest spowodowana dysfunkcją śródbłonka i komórek mięśni gładkich naczyń, a jej głównym czynnikiem ryzyka jest nadciśnienie tętnicze. Ta dysfunkcja może powodować częste bóle w klatce piersiowej oraz skutkować koniecznością hospitalizacji. Wiąże się również z ryzykiem niewydolności serca, a nawet zgonu. CMD częściej dotyczy kobiet, które jednocześnie częściej wymagają hospitalizacji po diagnozie.

Obecne metody leczenia dysfunkcji są umiarkowanie skuteczne. Obejmują kontrolowanie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego połączone z zastosowaniem leków przeciwmiażdżycowych i przeciwdławicowych. U części pacjentów wyniki leczenia nie są zadowalające, co wiąże się z koniecznością opracowania nowego podejścia terapeutycznego. W odpowiedzi na tę potrzebę zespół naukowców przeprowadził badanie, które analizowało rolę diety w leczeniu dysfunkcji. Badacze sprawdzili, czy dieta oparta na produktach roślinnych może okazać się pomocna w zwalczaniu CMD u szczurów z nadciśnieniem.

Dieta roślinna może zapobiegać rozwojowi chorób serca

Jak przyznają naukowcy w opublikowanym artykule, dieta roślinna bazująca na owocach i warzywach jest od dawna uznawana za korzystną dla zdrowia, zwłaszcza w kontekście profilaktyki chorób układu krążenia. Aby sprawdzić jej skuteczność w tym przypadku, przez 6 miesięcy karmiono samice spontanicznie hipertensyjnych szczurów (mających genetyczną skłonność do wysokiego ciśnienia krwi) dwoma rodzajami pożywienia. Grupa kontrolna otrzymywała żywność oczyszczoną i pozbawioną produktów roślinnych. Dieta drugiej grupy składała się w 28 proc. z owoców, warzyw, orzechów i roślin strączkowych. Obie diety były zbilansowane pod względem składników odżywczych, więc jedyną znaną różnicą była wysoka zawartość antyoksydantów w diecie roślinnej. Dla porównania, gdyby tę dietę stosował człowiek, każdego dnia spożywałby filiżankę czarnej fasoli, jedną dużą czerwoną paprykę, 1,5 filiżanki brukselki, dwie cytryny, jednego średniego batata, 1,5 filiżanki orzechów włoskich i filiżankę jagód.

Po sześciu miesiącach część szczurów z grupy kontrolnej przeszła na dietę roślinną w celu leczenia już rozwiniętej CMD. Dysfunkcję oceniano, mierząc rezerwę przepływu wieńcowego – jest to metoda, którą stosuje się również w klinikach. Ponadto naukowcy wykonali badania MRI serca w celu oceny przepływu krwi w mięśniu sercowym oraz wyizolowali komórki naczyń z serca, aby ocenić ich funkcję i przeanalizować markery uszkodzeń w tkance. Jakie były wyniki?

„Odkryliśmy, że dieta roślinna zarówno zapobiegała rozwojowi CMD, jak i odwracała już istniejącą CMD u szczurów z nadciśnieniem, co bardzo dobrze przekłada się na praktykę kliniczną” – powiedział Rami S. Najjar, jeden z autorów badania. „Co interesujące, korzystne efekty diety roślinnej występowały mimo utrzymującego się nadciśnienia, co pokazuje, że dieta miała ukierunkowany wpływ na drobne naczynia krwionośne serca” – dodał naukowiec.

Według badaczy efekt stosowania diety roślinnej wynikał z poprawy funkcjonowania komórek naczyń krwionośnych, co przeciwdziałało szkodliwemu wpływowi nadciśnienia. Gdy komórki są uszkodzone, prowadzi to do kurczenia się naczyń wieńcowych, przez co krew nie może swobodnie przepływać. To z kolei skutkuje bólem w klatce piersiowej, na który skarżą się osoby z CMD. Najjar przyznaje, że dieta roślinna jest w stanie przywrócić funkcjonowanie tych komórek, dzięki czemu naczynia mogą prawidłowo się rozszerzać.

Badanie było jednym z pierwszych, które pokazują, że dieta jest w stanie leczyć dysfunkcję. W kolejnym etapie naukowcy chcą przeprowadzić badania kliniczne nad dietą roślinną u pacjentów z CMD.

Źródła:
news.gsu.edu
www.ahajournals.org

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

