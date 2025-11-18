Jaki jest związek między tym, co jesz, a rakiem jelita grubego? Nowe ustalenia naukowców

Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega związek między spożyciem żywności ultraprzetworzonej a ryzykiem rozwoju zmian w jelicie grubym?

Dlaczego zmiany wykryte podczas badania są istotne pod kątem rozwoju nowotworów?

Dlaczego autorzy badania wskazują na ograniczenia wniosków płynących z analizy?

Publikacja w temacie żywności ultraprzetworzonej ukazała się 13 listopada w czasopiśmie „Jama Oncology”. Głównym autorem badania jest gastroenterolog dr Andrew Chan z Mass General Brigham Cancer Institute w Bostonie.

29 tysięcy pielęgniarek i 26-letni projekt

Nową analizę oparto na danych zdrowotne i dietetyczne uczestniczek długofalowego badania „Nurses’ Health Study II”. Projekt ten ma imponujący zakres czasowy, bo rozpoczął się jeszcze w 1989 r. Pierwotnym celem badania było namierzenie ryzyka chorób przewlekłych u kobiet. Uczestniczkami projektu były pielęgniarki (wyłącznie kobiety) urodzone w latach 1947-1964.

Uczestniczki badania proszono co 4 lata o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego preferencji żywieniowych (z ostatnich 12 miesięcy). Na potrzeby najnowszej publikacji pod uwagę wzięto dane ponad 29 tys. kobiet, które: