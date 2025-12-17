Z tego artykułu dowiesz się: Jakie objawy depresyjne mogą wiązać się z ryzykiem rozwoju demencji?

Jakie są najważniejsze ustalenia w nowym badaniu dotyczącym demencji?

Jakie możliwości otwierają nowe odkrycia dla profilaktyki demencji?

Autorzy nowej publikacji naukowej podkreślają, że zapobieganie demencji powinno być traktowane priorytetowo w skali globalnej. Demencja dotyka obecnie ok. 55 mln ludzi na całym świecie. Szacuje się, że do 2050 r. choroba obejmie nawet do ok. 153 mln osób.

Nowe badanie: Objawy depresji a ryzyko rozwoju demencji

Najnowsza publikacja w temacie demencji to efekt współpracy zespołów badaczy z University College London (UCL), Inserm i Uniwersytetu Helsińskiego. Publikacja ukazała się 15 grudnia w czasopiśmie „Lancet Psychiatry”. Głównym autorem badania jest dr Philipp Frank z Wydziału Psychiatrii UCL.

Punktem wyjścia badania był raport Lancet Commission z 2024 r. W dokumencie podkreślono, że depresja jest „potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka w wieku średnim” w kontekście późniejszego rozwoju demencji. Związek ten wymagał jednak dalszych badań, w tym analiz opartych na długich okresach obserwacji pacjentów. Autorzy badania zdecydowali się badać depresję (w kontekście ryzyka rozwoju demencji) nie jako „pojedyncze zjawisko”, ale zestaw konkretnych objawów.