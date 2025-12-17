Reklama

Przełomowe ustalenia badaczy. Tych 6 objawów może zdradzić ryzyko demencji

Zbadano potencjalny związek pomiędzy konkretnymi objawami depresyjnymi w wieku średnim, a ryzykiem rozwoju demencji. Wyniki nowej analizy pozwoliły wskazać 6 konkretnych objawów. Uznano je za tzw. „wczesne markery" procesów neurodegeneracyjnych.

Publikacja: 17.12.2025 15:27

Najsilniejszy związek z ryzykiem rozwoju demencji (51 proc.) zaobserwowano u osób, które w pierwszym

Najsilniejszy związek z ryzykiem rozwoju demencji (51 proc.) zaobserwowano u osób, które w pierwszym etapie badania zgłaszały „utratę pewności siebie”.

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Pryga

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie objawy depresyjne mogą wiązać się z ryzykiem rozwoju demencji?
  • Jakie są najważniejsze ustalenia w nowym badaniu dotyczącym demencji?
  • Jakie możliwości otwierają nowe odkrycia dla profilaktyki demencji?

Autorzy nowej publikacji naukowej podkreślają, że zapobieganie demencji powinno być traktowane priorytetowo w skali globalnej. Demencja dotyka obecnie ok. 55 mln ludzi na całym świecie. Szacuje się, że do 2050 r. choroba obejmie nawet do ok. 153 mln osób.

Nowe badanie: Objawy depresji a ryzyko rozwoju demencji

Najnowsza publikacja w temacie demencji to efekt współpracy zespołów badaczy z University College London (UCL), Inserm i Uniwersytetu Helsińskiego. Publikacja ukazała się 15 grudnia w czasopiśmie „Lancet Psychiatry”. Głównym autorem badania jest dr Philipp Frank z Wydziału Psychiatrii UCL.

Punktem wyjścia badania był raport Lancet Commission z 2024 r. W dokumencie podkreślono, że depresja jest „potencjalnie modyfikowalnym czynnikiem ryzyka w wieku średnim” w kontekście późniejszego rozwoju demencji. Związek ten wymagał jednak dalszych badań, w tym analiz opartych na długich okresach obserwacji pacjentów. Autorzy badania zdecydowali się badać depresję (w kontekście ryzyka rozwoju demencji) nie jako „pojedyncze zjawisko”, ale zestaw konkretnych objawów.

Czytaj więcej

„To, co jemy, kształtuje nasze drobnoustroje, a niektóre ich cząsteczki mogą chronić przed cukrzycą”
Nauka
Nowa broń w walce z cukrzycą? Wyniki najnowszych badań mogą zmienić sposób leczenia choroby
Reklama
Reklama

Metodologia badania: Prawie 6 tys. osób i 25 lat obserwacji 

Na potrzeby nowej publikacji wykorzystano dane z badania „Whitehall II”. Jest to brytyjskie badanie kohortowe, przeprowadzone na grupie 5811 osób dorosłych w wieku od 35 do 55 lat, zrekrutowanych z brytyjskiej służby cywilnej. W pierwszym etapie badania (lata 1997-1999) oceniono objawy depresji uczestników projektu. W tym celu wykorzystano kwestionariusz obejmujący 30 tzw. typowych objawów depresji.

Kolejny etap projektu obejmował 25-letni okres obserwacji stanu zdrowia uczestników projektu. W podanym okresie u 10,1 proc. badanych osób rozwinęła się demencja. Dzięki długiemu okresowi obserwacji badaczom udało się zaobserwować potencjalnie ważny związek. Z ryzykiem rozwoju demencji powiązano konkretne objawy przypisane depresji (w wieku średnim).

6 objawów i potencjalnie ważny związek

Do grupy „osób z depresją” zaliczono uczestników projektu, którzy zgłaszali w kwestionariuszu pięć lub więcej objawów depresji. Według autorów nowego badania, członkowie tej grupy mieli o 27 proc. wyższe ryzyko późniejszego rozwoju demencji.

Czytaj więcej

Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że ćwiczenia zmieniają metabolizm całego orga
Nauka
Nowe odkrycie naukowców. Tak ciało walczy z nowotworem, gdy trenujesz

Ważnych informacji dostarczyły także dane o poszczególnych objawach. Naukowcom udało się namierzyć 6 konkretnych objawów, które mogą mieć związek z podwyższonym ryzykiem wystąpienia demencji. Nazwano je „wczesnymi markerami leżącymi u podstaw procesów neurodegeneracyjnych”. Do tej grupy objawów zaliczono:

  • Utratę pewności siebie
  • Brak zdolności do stawiania czoła problemom
  • Brak odczuwania sympatii/„ciepłych uczuć" wobec innych ludzi
  • Ciągłe poczucie nerwowości i napięcia
  • Niezadowolenie ze sposobu wykonywania zadań
  • Trudności z koncentracją
Reklama
Reklama

Najsilniejszy związek z ryzykiem rozwoju demencji (51 proc.) zaobserwowano u osób, które w pierwszym etapie badania zgłaszały „utratę pewności siebie”. „Brak zdolności do stawiania czoła problemom” powiązano z ryzykiem 49 proc. późniejszego rozwoju demencji. Najniższe ryzyko rozwoju demencji (29 proc.) dotyczyło osób z objawami trudności z koncentracją.

Warto również dodać, że analiza nie wykazała związku ryzyka rozwoju demencji z takimi objawami (powiązanymi z depresją), jak m.in. problemy ze snem czy obniżony nastrój.

Czytaj więcej

Wyniki badań sugerują m.in., że czynniki genetyczne mogą wpływać na sposób, w jaki organizm reaguje
Zdrowie
Ćwiczenia w tym wieku najlepiej chronią przed demencją. Nowe wyniki badań

Eksperci o wynikach: Dalsze badania konieczne

Zarówno autorzy, jak i eksperci komentujący publikację podkreślają że nowa analiza otwiera dalsze pole do badań. Te są niezbędne m.in., aby poszerzyć analizę o badania objawów kobiet i mniejszości etnicznych (w oryginalnym badaniu większość stanowili biali mężczyźni). Eksperci zwracają także uwagę na złożoność i różnorodność objawów depresji. Zastrzegają także, aby nowo odkrytego związku nie traktować ze zbyt dużym uproszczeniem.

„Należy zauważyć, że nie każda osoba z depresją zachoruje na demencję, a osoby z demencją niekoniecznie będą miały depresję” – podkreśla na łamach The Independent dr Richard Oakley z Alzheimer’s Society (ekspert nie brał udziału w badaniu).

Główny autor badania dr Philipp Frank wyjaśnia z kolei, że odkryte wzorce to nowe możliwości dla wczesnej, spersonalizowanej profilaktyki demencji. „Codzienne objawy, których wiele osób doświadcza w średnim wieku, wydają się nieść ważne informacje na temat długoterminowego zdrowia mózgu” – podsumowuje badacz.

Reklama
Reklama

Źródła:

independent.co.uk

news-medical.net

thelancet.com

Artykuł ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, nie może zastąpić kontaktu z lekarzem. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy medycznej, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Depresja demencja zdrowie psychiczne
„To, co jemy, kształtuje nasze drobnoustroje, a niektóre ich cząsteczki mogą chronić przed cukrzycą”
Nauka
Nowa broń w walce z cukrzycą? Wyniki najnowszych badań mogą zmienić sposób leczenia choroby
Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że ćwiczenia zmieniają metabolizm całego orga
Nauka
Nowe odkrycie naukowców. Tak ciało walczy z nowotworem, gdy trenujesz
Badacze podkreślają, że dieta bogata w polifenole jest łatwa do wprowadzenia, ponieważ zawiera wiele
Nauka
Naukowcy odkryli nowe właściwości m.in. kawy i herbaty. Wystarczy mała zmiana
Witamina C obecna w krwiobiegu przenika do wszystkich warstw skóry i wiąże się z poprawą jej funkcjo
Nauka
Ta witamina ma wpływ na produkcję kolagenu i odnowę skóry. Przełomowe badanie naukowców
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Dr Anna Jelec: Popularność konkretnych słów i zwrotów w języku angielskim to złożone zagadnienie, bo
Nauka
Słowo roku według Oxford University Press ma trafny polski odpowiednik
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama