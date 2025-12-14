Nowe odkrycie naukowców. Tak ciało walczy z nowotworem, gdy trenujesz

Aktualizacja: 14.12.2025 19:55 Publikacja: 14.12.2025 18:35
Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że ćwiczenia zmieniają metabolizm całego organizmu w taki sposób, że mięśnie „odbierają” glukozę komórkom nowotworowym, w ten sposób ograniczając ich wzrost.
Z badań przedklinicznych i klinicznych wynika, że regularna aktywność fizyczna chroni przed wzrostem i progresją nowotworów, a osoby z większą wydolnością wysiłkową i wykonujące regularny trening fizyczny mają lepsze rokowania w przypadku raka na wszystkich etapach choroby. Do tej pory w pewnym stopniu wiązano ten efekt z wpływem ćwiczeń na mikrobiom jelitowy oraz układ odpornościowy. Naukowcy nie dysponowali jednak jasnym obrazem zmian metabolicznych, które pośredniczą w interakcjach między organizmem gospodarza a guzem.
Zespół badaczy z Yale University postanowił przyjrzeć się temu mechanizmowi, przeprowadzając badania na myszach, którym wszczepiono komórki raka piersi lub czerniaka. Następnie naukowcy sprawdzili, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na dystrybucję glukozy w organizmie, wzrost guza i ekspresję genów w tkankach. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie PNAS.
Część zwierząt karmiono dietą prowadzącą do otyłości, która, jak wiadomo, przyspiesza rozwój niektórych nowotworów. Połowie myszy zapewniono dostęp do kołowrotków, na których mogły biegać tyle, ile chciały. Nie stosowano wymuszonego programu treningowego, tylko badano spontaniczną aktywność. Po czterech tygodniach guzy u otyłych myszy mających dostęp do kołowrotka były o 60 proc. mniejsze w porównaniu do guzów u myszy pozbawionych możliwości biegania, a także nieco mniejsze niż u myszy prowadzących siedzący tryb życia, z normalną dietą. Jedna 30-minutowa sesja biegu wiązała się ze zwiększonym poborem tlenu oraz glukozy przez mięśnie szkieletowe i serce, przy równoczesnym spadku poboru glukozy przez guzy.
Badacze zwracają uwagę, że podobne zjawisko obserwowano zarówno w przypadku guzów raka piersi, jak i czerniaka. Sugeruje to, że korzystny efekt ćwiczeń nie jest zarezerwowany dla jednego typu nowotworu. Co więcej, okazało się, że aktywność fizyczna może być również istotnym czynnikiem zapobiegającym rozwojowi choroby. Naukowcy odkryli, że otyłe myszy, które ćwiczyły przez dwa tygodnie przed wszczepieniem komórek nowotworowych, miały mniejsze guzy niż myszy prowadzące siedzący tryb życia.
Po przeanalizowaniu danych naukowcy doszli do wniosku, że ćwiczenia zmieniają metabolizm całego organizmu w taki sposób, że mięśnie „odbierają” glukozę komórkom nowotworowym, w ten sposób ograniczając ich wzrost. Badacze opisują ten efekt jako formę konkurencji metabolicznej. Ponadto naukowcy przeanalizowali aktywność genów i zidentyfikowali 417 genów w kluczowych szlakach metabolicznych u myszy, które zmieniają się pod wpływem wysiłku fizycznego. Oznacza to, że tkanki mięśniowe metabolizują glukozę w większym stopniu, a tkanki nowotworowe w mniejszym.
Wyniki wskazują, że wydolność tlenowa i regularny wysiłek nie tylko przyczyniają się do uzyskania lepszych wyników leczenia, ale aktywnie przekształcają „metaboliczną mapę” organizmu. Mięśnie szkieletowe i serce zaczynają zużywać więcej glukozy, podczas gdy guzy są jej pozbawiane, przechodząc w stan stresu metabolicznego i zwalniając tempo wzrostu.
Naukowcy podkreślają, że za korzystnym efektem aktywności fizycznej najpewniej stoi wiele mechanizmów, których pełne spektrum nie zostało jeszcze poznane. Wyniki najnowszego badania pomagają również wyjaśnić, dlaczego niska masa mięśniowa wiąże się z większym ryzykiem zgonu z powodu raka – w takim przypadku mięśnie nie są w stanie efektywnie „odbierać paliwa” komórkom nowotworowym. Autorzy badania przyznają jednak, że rak to choroba wieloczynnikowa, a samo chodzenie na siłownię nie daje nam gwarancji jej uniknięcia. Sugerują też, aby postrzegać ćwiczenia fizyczne jako element terapii onkologicznej, stosowany obok innych metod leczenia. Naukowcy muszą jeszcze sprawdzić, czy te same procesy zachodzą u ludzi, aby dowiedzieć się, czy odkrycia te mają zastosowanie również w naszym przypadku.
