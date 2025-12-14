Nowe odkrycie naukowców. Tak ciało walczy z nowotworem, gdy trenujesz

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie mechanizmy stoją za wpływem aktywności fizycznej na zmniejszenie ryzyka raka?

Czy efekty ćwiczeń fizycznych są specyficzne dla jednego typu nowotworu, czy mają szersze zastosowanie?

Jakie znaczenie mają zmiany metaboliczne wywołane przez aktywność fizyczną dla walki z rakiem?

Dlaczego aktywność fizyczna może być postrzegana jako element terapii onkologicznej?

Z badań przedklinicznych i klinicznych wynika, że regularna aktywność fizyczna chroni przed wzrostem i progresją nowotworów, a osoby z większą wydolnością wysiłkową i wykonujące regularny trening fizyczny mają lepsze rokowania w przypadku raka na wszystkich etapach choroby. Do tej pory w pewnym stopniu wiązano ten efekt z wpływem ćwiczeń na mikrobiom jelitowy oraz układ odpornościowy. Naukowcy nie dysponowali jednak jasnym obrazem zmian metabolicznych, które pośredniczą w interakcjach między organizmem gospodarza a guzem.

Co udało się ustalić badaczom?

Zespół badaczy z Yale University postanowił przyjrzeć się temu mechanizmowi, przeprowadzając badania na myszach, którym wszczepiono komórki raka piersi lub czerniaka. Następnie naukowcy sprawdzili, w jaki sposób aktywność fizyczna wpływa na dystrybucję glukozy w organizmie, wzrost guza i ekspresję genów w tkankach. Wyniki ich badań zostały opublikowane w czasopiśmie PNAS.

Część zwierząt karmiono dietą prowadzącą do otyłości, która, jak wiadomo, przyspiesza rozwój niektórych nowotworów. Połowie myszy zapewniono dostęp do kołowrotków, na których mogły biegać tyle, ile chciały. Nie stosowano wymuszonego programu treningowego, tylko badano spontaniczną aktywność. Po czterech tygodniach guzy u otyłych myszy mających dostęp do kołowrotka były o 60 proc. mniejsze w porównaniu do guzów u myszy pozbawionych możliwości biegania, a także nieco mniejsze niż u myszy prowadzących siedzący tryb życia, z normalną dietą. Jedna 30-minutowa sesja biegu wiązała się ze zwiększonym poborem tlenu oraz glukozy przez mięśnie szkieletowe i serce, przy równoczesnym spadku poboru glukozy przez guzy.