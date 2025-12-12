Aktualizacja: 12.12.2025 16:27 Publikacja: 12.12.2025 16:18
Jolanta Taperek: Mózg nie wysyła maila z informacją „Hej, przeładowałaś mnie”.
Zdaniem badaczy krótkie filmiki (Reels/TikTok), niezwykle popularne w ostatnich latach, „przestrajają” ważny układ mózgu – uczą go szukania szybkiej, natychmiastowej nagrody; po to, aby internauci scrollowali bez końca. Im więcej tego rodzaju treści się konsumuje, tym trudniej wrócić do „normalnych” źródeł satysfakcji, takich jak czytanie, praca czy codzienne rozmowy. Często zauważają to nauczyciele w szkołach, którzy alarmują, że dzieci i młodzież mają problem z przeczytaniem ze zrozumieniem choćby jednego rozdziału książki.
Ekspertka mówi o tym, dlaczego odłożenie telefonu na 20 minut może zrobić dla dobra głowy więcej niż kolejny kurs produktywności.
Jolanta Taperek: Najtrudniejszy jest pierwszy krok, czyli przyznanie przed sobą „To już nie jest tylko nawyk, to mnie naprawdę męczy”. Tu się wszystko zaczyna, bo dziś przeciętnie spędzamy 5– 7 godzin dziennie w telefonie. A to – z perspektywy mentalnej – ogromny koszt: energetyczny, poznawczy i emocjonalny. W praktyce oznacza to, że większość naszego dnia oddajemy bodźcom, które niczego w naszym życiu nie budują. Problem? Mózg lubi to, co szybkie i łatwe. Scroll daje natychmiastową nagrodę. Uświadomienie sobie tego bywa jak zimny prysznic. „Odwyk” jest kolejnym krokiem. Ale tu nie chodzi o odcięcie się jak od substancji psychoaktywnych, tylko o granice. O mądre korzystanie. O odzyskanie kontroli nad tym, co działa na mózg. I to da się zrobić, krok po kroku.
To zależy od poziomu „wplątania”. Część osób potrafi samodzielnie wprowadzić proste, realne zmiany – brak telefonu w sypialni, limity czasu, wylogowywanie się, odinstalowanie części aplikacji, wyciszenie powiadomień, zostawienie telefonu w drugim pokoju choćby na godzinę – i one działają, bo to zmienia środowisko, a nie tak zwaną. silną wolę. Ale gdy u dzieci czy nastolatków pojawia się agresja, lęk, wybuchy złości, albo dorośli zaczynają doświadczać objawów odstawiennych – wtedy zdecydowanie rekomenduję wsparcie zewnętrzne. To już nie jest „nawyk”. To uzależnienie behawioralne, które wymaga wsparcia. Dziś mamy do wyboru wielu ekspertów, którzy mogą być dla nas wartościowym wsparciem takich jak: trener mentalny, psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra.
Dobra wiadomość? Mózg naprawdę potrafi się regenerować. Jego neuroplastyczność działa na naszą korzyść. Najtrudniejsze są pierwsze 2–3 tygodnie, bo pojawia się nuda, rozdrażnienie, pamięć mięśniowa każe sięgać po telefon bez powodu, a dopamina jeszcze nie wie, że zaczęliśmy ją odzwyczajać od szybkich nagród. Po 6–8 tygodniach dzieją się pierwsze małe cuda: pojawia się koncentracja, zdolność cieszenia się małymi rzeczami, regulacja emocji. Po około 3 miesiącach większość funkcji poznawczych wraca do normy. A po 6 miesiącach mózg jest wdzięczny, jak nigdy i to naprawdę czuć w energii, jakości snu i spokoju wewnętrznym.
Mózg nie wysyła maila z informacją: „Hej, przeładowałaś mnie”. On mówi językiem objawów. Są to: brak umiejętności skupienia choćby na jednym rozdziale książki, trudność z obejrzeniem pełnego filmu, kompulsywne sięganie po telefon, problemy z pamięcią, rozdrażnienie, kiedy telefon znika z pola widzenia, trudności z zasypianiem, poranne zmęczenie, mimo „przespanego” czasu. To są jasne sygnały: „Potrzebuję ciszy. Odpoczynku. Przestrzeni. Nie kolejnej rolki na TikToku”. Mózg regeneruje się w rytmie pauzy. Potrzebuje ciszy, natury, oddechu, braku bodźców. Dopiero wtedy tworzy nowe połączenia i zaczyna działać tak, jak powinien.
Tak. Potwierdza to m.in. badanie z 2020 r. opublikowane w Computers in Human Behavior, w którym przeanalizowano różnice między kobietami a mężczyznami w korzystaniu z internetu i mediów społecznościowych.
Najważniejsze wnioski, jakie z niego płyną, to, że mężczyźni częściej uzależniają się od gier i aktywności rywalizacyjnych, a kobiety wykazują większą podatność na uzależnienie od social mediów – szczególnie wtedy, gdy pełnią funkcję „lekarstwa” na samotność, lęk, smutek czy brak wsparcia społecznego.
Tak. I to jeden z najskuteczniejszych sposobów na analogowy reset. Weekend bez telefonu działa jak oddech dla systemu nerwowego i reset dopaminy. Powracamy do realnych rozmów. Odkrywamy, ile rzeczy robimy z automatu, a one wcale nie są nam potrzebne.
Czy to ma być dno szafy? Pudełko w innym pokoju? „Telefonowa lodówka”? Nieważne. Istotne jest, żeby granica była jasna, a decyzja świadoma. Nie chodzi o ucieczkę od technologii, a o odzyskanie kontroli nad tym, jak ona wpływa na życie, relacje, emocje, sen, jakość myślenia i zgodę na własne potrzeby.
Jolanta Taperek
Certyfikowana Trenerka Mentalna i Biznesu, Mentorka Liderów. Przedsiębiorczyni. Wykładowczyni na ATM Biznes. Mówczyni motywacyjna. Dba o dobrostan liderów, pracowników i rodzin.
