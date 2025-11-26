Silver splitters: rozwody w dojrzałym wieku bywają pierwszą decyzją podjętą samodzielnie

Na wymienione aspekty zwraca też uwagę Marzena Stelmach-Tondos, podkreślając, że dla wielu jej pacjentów rozwód po kilku dekadach może przynieść ulgę i stać się początkiem nowego życia. – Wbrew potocznym wyobrażeniom zdarza się to coraz częściej. W gabinecie widzę wiele osób, które mówią o późnym rozwodzie nie jako o tragedii, lecz jako o „odmrożeniu się po latach”, odzyskaniu oddechu i powrocie do samego siebie. Dojrzały rozwód to najczęściej kulminacja wieloletniego procesu, w którym ludzie przestają chcieć żyć w półcieniu. Przez lata wiele z nich „zaciskało zęby”, bo tak było trzeba: „dla dzieci”, „dla rodziny”, „żeby nie zawieść”, „bo tak wypada”, „bo już tyle razem przeszliśmy”. W pewnym momencie przychodzi jednak refleksja egzystencjalna: „Mam przed sobą jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt lat życia. W jakiej jakości chcę je przeżyć?” I to właśnie to pytanie, bardzo głębokie, bardzo dorosłe, często daje ludziom ogromną odwagę. Dlatego rozwód w wieku 45, 55 czy 60 lat może być zdumiewająco pozytywnym, transformującym momentem. Paradoksalnie, im dłużej ktoś żył „obok siebie”, tym większe poczucie ulgi może mieć, kiedy wreszcie przestaje udawać, że wszystko jest w porządku – zauważa psycholog.



Silver splitters: ludzie nie mówią o byłym partnerze i kłótniach, a o sobie

Co ważne, po podjęciu tak radykalnego kroku, jakim jest rozwód po kilkudziesięciu latach małżeństwa, pewne komunikaty artykułowane przez byłych współmałżonków stają się powtarzalne. – Ludzie nie mówią o byłym partnerze, nie mówią o kłótniach, nie mówią o „winie”. Najczęściej mówią o sobie. Najbardziej typowe uzasadnienia to: „Wreszcie mogę żyć po swojemu”. Kobiety często opowiadają o powrocie do pasji porzuconych dekady temu, o możliwości wyjechania na weekend bez tłumaczenia się, o jedzeniu, które lubią i rytmie życia, który im bardziej odpowiada. Dla wielu to pierwszy raz, kiedy mogą planować dzień według własnych potrzeb, a nie oczekiwań rodziny – wyjaśnia psycholog, zwracając też uwagę na inne częste sformułowanie zasłyszane w gabinecie terapeutycznym. – „Nie wiedziałam, jak bardzo byłam spięta”. Ogromna liczba rozmów po rozwodzie zaczyna się od zdania: „Dopiero teraz czuję, że mogę swobodnie oddychać”. Kiedy ktoś żyje latami w napięciu, w chłodzie emocjonalnym, w konflikcie, w ciągłej krytyce, w samotności w związku, to napięcie staje się normą. Dopiero po rozstaniu ciało i psychika zaczynają się regenerować – wymienia psycholog.

Do innych stwierdzeń, tak powszechnych wśród kobiet kończących wieloletni związek, należy też i takie: „Czuję, że odzyskałam siebie sprzed lat”. – To najczęściej kobieca narracja. Kobiety są socjalizowane do dawania: czasu, energii, troski. W dojrzałym wieku zaczynają zadawać sobie pytanie: „A co ze mną? Kiedy ja będę ważna?”. I bardzo często dopiero rozwód daje im przestrzeń na tę odpowiedź – wyjaśnia rozmówczyni, przytaczając kolejne, powtarzające się obserwacje swoich pacjentów. – „To nie był koniec, to było wybudzenie”. Niektóre osoby mówią wręcz o „drugiej młodości”, ale nie w powierzchownym sensie, bardziej o odnowieniu poczucia sprawczości. Ludzie zaczynają podróżować, zapisują się na studia, na zajęcia artystyczne, zakładają firmy, nawiązują nowe relacje społeczne. „Wreszcie mogę decydować”. Wielu mężczyzn mówi o poczuciu kontroli nad własnym życiem, szczególnie jeśli wcześniej trwali w relacji z lęku, przyzwyczajenia lub poczucia obowiązku – tłumaczy Marzena Stelmach-Tondos.



Silver splitters a poczucie „utopionych lat”

Podjęta po wielu latach wspólnego życia decyzja o rozstaniu zwykle bywa odkładana ze względu na te czynniki, które wiążą partnerów od pierwszych etapów romantycznej relacji. – Wielu rodziców latami trwa w przekonaniu, że musi „wytrzymać dla dzieci”. Paradoksalnie dorosłe dzieci często mówią później: „Wolelibyśmy, żebyście zrobili to wcześniej”. – zauważa psycholog, dodając, że jednym z kolejnych elementów powstrzymujących małżonków przed rozstaniem mimo doświadczanych trudności w relacji, są normy społeczne i wstyd. – Dzisiejsi 40-60-latkowie dorastali w kulturze, w której rozwód był oceniany, komentowany i traktowany jak porażka. Często latami nie odważyli się zrobić kroku z obawy przed opinią rodziny, parafii, sąsiadów. Dodatkowo lęk przed niepewnością finansową to ogromny hamulec, zwłaszcza u osób, które poświęciły karierę dla rodziny lub całe życie były w cieniu partnera. Kolejnym czynnikiem jest poczucie „utopionych lat”. Jeśli ktoś poświęcił 20-30 lat na związek, niezwykle trudno przyznać, że to nie działa. Psychologia nazywa to „efektem utopionych kosztów”: ludzie wolą tkwić w czymś niesatysfakcjonującym, niż przyznać, że przyszedł czas na zmianę – wyjaśnia Marzena Stelmach-Tondos.