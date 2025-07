Wspólne rytuały pozwalają pielęgnować przyjaźń

Aby tak wartościowa relacja mogła trwać latami, warto ją pielęgnować, mając na uwadze kilka istotnych czynników. – Teoria wymiany społecznej wskazuje, że relacje przyjaźni utrzymują się, gdy korzyści obu stron są zrównoważone: niekoniecznie w zakresie ilościowym, ale jakościowym. Jeśli obie strony opisują relację jako posiadającą dla nich sens i wartość, wtedy będzie ona utrzymana. Regularny kontakt buduje trwałość emocjonalną. Sprzyjają mu nawet proste rytuały, np. wspólna kawa w każdą sobotę, które wzmacniają więź i dają poczucie przewidywalności. Przyjaźń przetrwa, jeśli osoby dostosują relację do zmieniających się faz rozwoju rodziny, nowych ról (np. narodziny dzieci, utrata pracy, starzenie się). Trwałe przyjaźnie potrafią przetrwać spory, ale wymaga to: otwartości na dialog, asertywności i umiejętności przepraszania; kluczowe jest unikanie pogardy, krytyki w komunikacji. Życiowe zmiany (przeprowadzka, zmiana pracy, rodzicielstwo, poważna choroba) mogą osłabić kontakt między przyjaciółmi. Utrzymywanie relacji mimo tych zmian wymaga adaptacyjnej elastyczności, często przeformułowania ważnych jej obszarów – zastrzega psycholog.

Mimo podejmowanych wysiłków w pielęgnowaniu przyjacielskiej relacji, niektóre więzi zostają osłabione lub zerwane, co może wynikać z niesprzyjających okoliczności lub niepożądanych zachowań jednej ze stron – Z teorii kontraktu psychologicznego wiemy, że kluczowe są niepisane oczekiwania wobec przyjaciela, na przykład lojalność, poufność. Ich naruszenie (np. upublicznianie tajemnic, niedotrzymywanie umów) niszczy fundamenty relacji. Jeśli relacja staje się jednostronna (np. tylko jedna osoba daje wsparcie, czas, zainteresowanie), pojawia się tzw. emocjonalne wypalenie relacyjne. Gdy jedna ze stron przestaje angażować emocje i czas, druga może poczuć się odrzucona, co prowadzi do rozluźnienia więzi. Pamiętajmy, że z czasem ludzie mogą ewoluować w różnych kierunkach – np. znacząco zmienić światopogląd, przekonania polityczne, religijne. Gdy jedna z osób przechodzi głęboką przemianę (np. religijną, światopoglądową, zawodową), może dojść do rozbieżności w obrębie wartości, które były wcześniej spójne. Jeśli nie ma wspólnej bazy wartości, pojawia się dysonans poznawczy, który może prowadzić do wycofania się jednej z osób z relacji. Brak akceptacji zmian w życiu drugiej osoby (np. zmiana orientacji seksualnej), może doprowadzić do zerwania relacji z powodu braku elastyczności poznawczej i emocjonalnej. Przyjaźń może zniszczyć zazdrość – szczególnie, gdy zostaje zachwiana równowaga w osiągnięciach życiowych (status, związek, dzieci). Sukcesy jednej strony mogą wzbudzać silne niekorzystne emocje i przekonania u drugiej (np. zazdrość, poczucie niższości). Jeśli emocje te nie są przepracowane, mogą zniszczyć więź. Czasami rozpad przyjaźni wynika nie z konfliktu, a z okoliczności zewnętrznych – np. emigracji, braku okazji do spotkań, trudności zdrowotnych uniemożliwiających regularny kontakt.

Niezależnie od metryki, umiejętności zarządzania finansami czy preferencji dotyczących sposobu spędzania wolnego czasu, przyjacielskie relacje warto pielęgnować – choćby po to, by wspólnie nagrane filmy czy wykonane zdjęcia stanowiły okazję do niekończących się rozmów, a nie jedynie pamiątki odkurzane sporadycznie, przy okazji domowych porządków.