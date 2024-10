Zaniedbywanie przyjaźni nie służy rozwojowi kariery? Wyniki badań

W trakcie licznych wywiadów udzielanych podczas prac nad serialem „Modern Family” Julie Bowen była pytana o relację z odgrywającą rolę jej macochy żywiołową Sofią Vergarą. Konsekwentnie podkreślała, że darzy ją wielką sympatią, a podejmowane przez dziennikarzy próby skonfliktowania obu aktorek nie mają żadnych podstaw. – Nigdy nie pozwoliłam przedstawicielom mediów zakłócić relacji między nami. Uwielbiam Sofię i bardzo sobie cenię naszą przyjaźń. Jest wspaniałą osobą, od której wiele się nauczyłam. Emanuje pewnością siebie i naturalnością w zachowaniu – podkreśliła w rozmowie z Jennie Garth w podcaście „I Choose Me”.

Reklama

Serdeczne relacje oraz pielęgnowane latami przyjaźnie mają nie tylko dobroczynny wpływ na samopoczucie, ale i na wiele innych sfer ludzkiego życia. Osoby, które w nadmiarze obowiązków zawodowych zaniedbują przyjaciół rezygnując z podtrzymywania utworzonych więzi, mogą odczuć konsekwencje nie tylko w postaci samotności, ale i braku możliwości wspólnego celebrowania ważnych momentów w życiu czy uzyskiwania wsparcia w trudnych chwilach oraz konsultowania ważnych kwestii przed podjęciem kluczowych decyzji. Jakie inne korzyści wynikają z tej ważnej relacji i jak podtrzymywanie przyjaźni przekłada się na rozwój kariery zawodowej?



Czytaj więcej Styl życia Międzynarodowy Dzień Przyjaźni: jak pielęgnować tę ważną relację? W Międzynarodowym Dniu Przyjaźni, obchodzonym 30 lipca, psycholożki radzą, jak utrzymać serdeczną relację z bliską osobą i które cechy charakteru powinien mieć dobry przyjaciel.

Wpływ przyjaźni na zdrowie i poziom odporności organizmu

W ramach obszernego raportu poświęconego dobroczynnemu wpływowi przyjaźni na wiele kluczowych sfer życia, redaktorzy „Harvard Business Review” przyjrzeli się 148 badaniom analizującym tę kwestię. Wyciągnięte na tej podstawie konkluzje nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że więzi społeczne pozwalają nie tylko zaspokoić wiele potrzeb psychologicznych, ale współdecydują o ludzkim zdrowiu, zwiększając wydajność układu odpornościowego i redukując poziom hormonów stresu. W ramach jednego z przytoczonych badań przeprowadzonych w 2012 roku – „Social relationships and health: Is feeling positive, negative, or both (ambivalent) about your social ties related to telomeres?” – 136 uczestników w wieku 48-77 lat zostało poproszonych o uzupełnienie indeksu relacji społecznych, który pozwala określić jakość więzi między poszczególnymi osobami z najbliższego otoczenia. Wyniki zestawiono z wykonanymi w tym samym gronie badaniami ogólnego stanu zdrowia pacjentów, jak również ich podatności na choroby. Wykazano, że jakość osobistych relacji ma związek z poziomem odporności na choroby, co skłoniło autorów badania do wysnucia konkluzji, że istnieje zintegrowany mechanizm biologiczny, dzięki któremu więzi społeczne mają istotny wpływ na ludzkie zdrowie.

Otaczanie się przyjaciółmi i dbałość o pielęgnowanie tych najcenniejszych relacji ma też bezpośredni wpływ na ogólną odporność organizmu i podatność na takie infekcje, jak choćby przeziębienie. W ramach przeprowadzonego w 2003 roku badania „Sociability and Susceptibility to the Common Cold”, 334 ochotników zostało poproszonych o uzupełnienie kwestionariusza oceniającego jakość tworzonych przez nich relacji. Następnie narażono ich na działanie wirusa, który wywołuje przeziębienie. Zauważano, że wysoki poziom zaangażowania w tworzenie więzi międzyludzkich bezpośrednio koreluje ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia tej infekcji.