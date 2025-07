Jak dba pani dziś o pamięć rodziny? O to, co już jest tylko śladem?

W naszej rodzinie zawsze żyliśmy międzypokoleniowo. Nasze dzieci bardzo lubią spędzać z nami czas i ich przyjaciele również. Podczas ostatniego wernisażu, byłam otoczona przyjaciółmi moich dzieci. To było dla mnie bardzo miłe – że chcą być z nami, że lubią przychodzić do nas do domu, że rozmawiamy, przyjaźnimy się, a wielu z nich to dzieci naszych przyjaciół z dzieciństwa. Ich rodzice i dziadkowie przyjaźnili się z naszymi. To wszystko tworzy duże, bardzo zróżnicowane, ale niezwykle ciekawe i kreatywne grono. Tak właśnie międzypokoleniowo funkcjonujemy. Ta pamięć po prostu jest, bo nie brakuje wspólnych tematów. Mam ogromne szczęście, jeśli o to chodzi.

Czy jest coś, co chciałaby pani przekazać swoim dzieciom – coś, co sama dostała w wychowaniu?

Staramy się przekazać dzieciom, że jedność, wdzięczność za to, co się ma i przyjaźń to wartości naprawdę fundamentalne. I jeszcze jedno: że nie należy skupiać się wyłącznie na swoich problemach. Kiedy człowiek stara się pomagać innym, łatwiej jest przechodzić przez własne trudności.

Wspominała pani wcześniej, że najpierw studiowała sinologię i języki. Czy pamięta moment, w którym zdecydowała, że to jednak sztuka będzie pani drogą?

To były prawdziwe dylematy. Mój dziadek ze strony ojca, wojskowy, pasjonujący się polityką, był przekonany, że świat będzie należał do kobiet i że ja absolutnie muszę iść na sinologię, bo Chiny staną się potęgą. To były wczesne lata 90., nikt jeszcze tak nie mówił, ale on był bardzo dalekowzroczny. Uważał, że komunizm upadnie, że Chiny zdominują świat i że ja powinnam zostać... premierem (śmiech). A żeby to osiągnąć, muszę znać chiński. Poszłam więc na sinologię. I byłam w rozpaczy. Myślałam, że będzie tam więcej nauki o kulturze, historii, a pierwszy rok to była wyłącznie nauka znaków. To było dla mnie nie do zniesienia.



Przeniosłam się na anglistykę, ale już wtedy bardzo chciałam iść na Akademię. Wydawało mi się jednak, że jest za późno, że nie zdążę się przygotować. Zaczęłam więc chodzić do pracowni różnych artystów; do profesora Tchórzewskiego, do wspaniałej profesor Glazer na rysunek, do profesora Jarnuszkiewicza, rzeźbiarza. Oni byli niezwykle serdeczni. Profesor Tchórzewski był zresztą profesorem mojej mamy i tak historia zatoczyła koło. Chodziłam też do pani Teresy Pągowskiej. Po roku przygotowań poszłam na Akademię – i wtedy poczułam, że jestem w swoim żywiole.