Barbra Streisand – debiut na Broadwayu

Zwycięstwo utorowało drogę do kolejnej posady, która pozwoliła początkującej artystce szlifować umiejętności wokalne podczas występów w nocnym klubie Bon Soir. – Ma dopiero dwadzieścia lat. Przed trzydziestką zdąży na nowo przepisać historię muzyki – tak słowa krytyka teatralnego Leonarda Harrisa wspominają autorzy biografii „Films of Barbra Streisand”, Christopher Nickens i Karen Swenson.

Przepowiednia wkrótce miała się ziścić. Wystawiana na Broadwayu w 1962 roku sztuka „I Can Get It For You Wholesale”, w której rzeczona dwudziestolatka wcieliła się w rolę sekretarki Miss Marmelstein, otrzymała entuzjastyczne recenzje, a po premierze show publiczność przez kilka minut oklaskiwała występ debiutującej wokalistki. – Nie liczyłam, więc nie wiem, jak długo trwały te owacje, ale może około pięciu minut? – zastanawiała się w rozmowie z BBC w 2016 roku. – Pamiętam jedynie, że przed premierą moja pensja wynosiła 175 dolarów, a następnego dnia podskoczyła do 350 – dodaje.

Choć nie brakowało sceptyków twierdzących, że Streisand była za młoda na to, by odnieść tak spektakularny sukces teatralny, dwudziestolatka otrzymała wówczas nominację do nagrody Tony. Na kolejną przyszedł czas po dwóch latach, za udział w musicalu „Zabawna dziewczyna”, a na samą statuetkę – w 1970 roku, gdy artystkę nagrodzono wyróżnieniem „Star of the Decade” dla uhonorowania jej dokonań scenicznych w ciągu niespełna dekady od debiutu.



Barbra Streisand: Jako artysta musisz ufać własnej intuicji

Obdarzona imponującym głosem i sceniczną charyzmą wokalistka w przemyślany sposób kierowała też swoją karierą poza sceną teatralną. Gdy w 1963 roku nagrała wspomniany debiutancki album, mimo młodego wieku stanowczo negocjowała warunki kontraktu z wytwórnią płytową, zgadzając się na niższe honorarium w zamian za pełną kontrolę nad procesem twórczym i zestawem piosenek umieszczonych w kolekcji. – Zarobki nie były dla mnie ważne. Liczyło się tylko to, bym mogła nagrać każdą piosenkę, jaką chciałam – wspomina w wywiadzie dla BBC udzielonym w 2021 roku. Umiejętności negocjacyjne okazały się też niezbędne przy wyborze nazwy albumu: producenci proponowali tytuł „Sweet And Saucy”, podczas gdy artystka zadbała o to, by świat poznał jej imię i nazwisko. Tytuł „The Barbra Streisand Album” nie budził wątpliwości co do tego, kim jest autorka zamieszczonych na płycie 15 utworów. – Pytałam wówczas: jaka jest prawda? Przecież to płyta autorstwa Barbry Streisand, więc jeśli ktoś zobaczył mnie w telewizji, mógł od razu pójść do sklepu i znaleźć album sygnowany moim nazwiskiem. To było logiczne posunięcie – wyjaśniała w cytowanej rozmowie – Początkowo nie chcieli zapłacić mi za nagranie płyty, dopóki nie sprzedam pół miliona egzemplarzy. Kiedy zdobyłam Grammy, zmieniono zdanie. Jako artysta musisz ufać własnej intuicji i robić to, w co wierzysz ty, a nie ktokolwiek inny – zastrzegła.