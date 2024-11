Celine Dion pokazała się na scenie. Dała nietypowy koncert

Celine Dion i inne wokalistki podczas wyjątkowego pokazu mody

Pełen energii występ pochodzącej z Kanady autorki takich hitów jak „My Heart Will Go On” czy „Think Twice” nie był jedyną muzyczną atrakcją tego wieczoru. Na scenie pojawiła się też Jennifer Lopez, która oprócz trzech własnych utworów – „Waiting for Tonight”, „On The Floor” i „Let’s Get Loud” – wykonała też fragment piosenki Glorii Gaynor „I Will Survive”, powszechnie uważanej za hymn kobiet przeżywających rozstanie i znajdujących w sobie siłę do rozpoczęcia życia w pojedynkę. Wokalistka i jej mąż Ben Affleck w sierpniu potwierdzili, że są w trakcie rozwodu, czego konsekwencją było między innymi odwołanie przez Lopez zaplanowanej na lato trasy koncertowej „This Is Me... Live”. – Jestem zrozpaczona, że zawiodłam moich fanów czekających na występy, jednak trudna sytuacja rodzinna skłania mnie do tego, abym poświęciła teraz więcej czasu moim dzieciom i najbliższym – informowała wówczas obserwatorów za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Do grona utalentowanych wokalistek, które tego wieczoru miały okazję zaprezentować swoje utwory w wyjątkowej aranżacji, dołączyła też Camila Cabello, wykonująca między innymi takie przeboje jak „Señorita” czy „Havannah”. – Ogromnie się cieszę, że tutaj jestem i uwielbiam moją sukienkę – wyznała pod koniec występu, z gracją prezentując dobraną na tę okazję kwiecistą kreację z kolekcji Elie Saab. Na wyjątkowy gest w stosunku do libańskiego założyciela marki zdecydowała się też Halle Berry, występująca tego wieczoru na wybiegu w charakterze modelki. Aktorka zaprezentowała tę samą suknię z atelier projektanta, którą miała na sobie podczas gali w 2002 roku, gdy odbierała pierwszego w swojej karierze Oscara za główną rolę w filmie „Monster's Ball” (pol. „Czekając na wyrok”).



Celine Dion: świetny nastrój w przeddzień występu

Po udanych występach gwiazdy wspólnie pozowały do zdjęć z projektantem. Wyjątkowy pokaz mody zatytułowany „1001 Seasons of Elie Saab” pozwolił nie tylko zaprezentować ponad 300 kreacji sygnowanych logo marki, ale i po raz kolejny podkreślić, że gwiazdy tego formatu co Celine Dion czy Jennifer Lopez mimo doświadczanych trudności zdrowotnych czy rodzinnych potrafią nieustannie zaskakiwać fanów bezbłędnym doborem repertuaru, choreografii oraz imponującą formą na scenie.

W przeddzień pokazu autorka hitu „Think Twice” rozbawiła obserwatorów swojego profilu na Instagramie, publikując nagranie, na którym próbuje namówić wirtualną asystentkę głosową do odegrania „L’Hymne à l’amour” w wykonaniu Celine Dion. – Nie znam tej piosenki. Znam tylko „My Heart Will Go On” – odpowiada sztucznie wygenerowany głos. Wokalistka z uśmiechem konstatuje, że powinna wypowiedzieć polecenie w języku francuskim, co okazuje się skuteczne i pozwala asystentce bezbłędnie odegrać wskazaną piosenkę.