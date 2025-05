Pozew przeciwko Jennifer Lopez. Czego dotyczą oskarżenia?

Aktywność w mediach społecznościowych stanowi jeden z istotnych czynników warunkujących popularność gwiazd. Regularnie udostępniane tą drogą zdjęcia, nagrania czy posty pozwalają podsycać zainteresowanie fanów danym artystą, a także utwierdzać ich w przekonaniu, że ich idol lub idolka, mimo upływu lat, nienagannie prezentuje się zarówno na czerwonym dywanie, jak i w prywatnej odsłonie.

Jennifer Lopez to jedna z tych gwiazd, której wprawdzie nie trzeba nikomu przedstawiać, jednak również i ona od lat konsekwentnie dba o to, by informacje na temat jej osiągnięć artystycznych, a także zdjęcia z licznych imprez, w których bierze udział, obiegały świat, zapewniając jej niesłabnącą popularność. Za sprawą zdjęć, które gwiazda przed kilkoma miesiącami opublikowała na swoim profilu instagramowym oraz na platformie X, cel został wprawdzie osiągnięty, jednak rzeczonymi postami zainteresowali się nie tylko fani artystki, ale i autorzy fotografii. Tych ostatnich wykonawczyni hitu „Jennie from the Block” nie zapytała o zgodę na publikację. Jakiego odszkodowania domagają się od Jennifer Lopez?



Jennifer Lopez w przeddzień gali rozdania Złotych Globów

W styczniowy wieczór poprzedzający tegoroczną galę rozdania Złotych Globów pierwszoligowe gwiazdy Hollywood tłumnie zjawiły się na imprezie organizowanej przez Amazon MGM Studios oraz magazyn „Vanity Fair” w Los Angeles. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi Kate Beckinsale, Heidi i Leni Klum, Jodie Foster, Jane Seymour, a także Kyle MacLachlan, Paris Jackson czy Sara Gilbert. Nie zabrakło też Jennifer Lopez, która na tę okazję wybrała długą białą suknię Silvia Tcherassi z imponującym kwiatem na wysokości dekoltu. Stylizację dopełniło dobrane kolorystycznie futro nonszalancko narzucone na ramiona, a także klasyczna torebka Chanel i szpilki Gianvito Rossi Elle.

Ubrania w białym kolorze urodę 55-latki i sprawiły, że wyróżniała się na tle innych uczestników gali, którzy w zdecydowanej większości wybrali na tę okazję stroje w kolorze klasycznej czerni. Autorka hitu „Let’s Get Loud” następnego dnia opublikowała kilka zdjęć z imprezy na swoich mediach społecznościowych, umieszczając pod nimi wymowny wpis „Weekend Glamour”. – „Marilyn Monroe w interpretacji Jlo”; „Ponadczasowa piękność!”; „Jesteś żywą legendą. Oby ten rok ci sprzyjał, jesteśmy z ciebie tacy dumni!” – pisano w komentarzach.