Dzięki komu Melinda Gates uwolniła się od presji bycia perfekcyjną?

60-latka wspomina też, jak zorientowała się, że musi skończyć ze schematami wyniesionymi z rodzinnego domu, kiedy na zewnątrz domagała się równego podziału obowiązków między kobietami a mężczyznami, a w domu to syn musiał wyrzucać śmieci i wychodzić z psem, a dwie córki zmywać naczynia i sprzątać ze stołu. Wtedy ze swoimi dziećmi, ale też ich kolegami i koleżankami zaczęła rozmawiać o feminizmie. Mówi, że to bardzo wpłynęło na jej postrzeganie tego tematu. Dzisiaj Melinda Gates jest już babcią i uwielbia tę rolę. Śmieje się, że najlepsze w niej jest to, że można się dużo bawić z dziećmi, a w pewnym momencie po prostu oddać je rodzicom i wrócić do swoich zajęć. „Stosuję się do poleceń córki i zięcia, staram się milczeć, jeśli myślę inaczej niż oni” – dodaje pytana, na ile angażuje się w wychowanie wnuczki.

Wyzwolona z małżeństwa Melinda Gates kontynuuje swoje dzieło

O zdradach swojego męża, miliardera Billa Gatesa, dowiedziała się z wywiadu, którego udzielił tygodnikowi „The New York Times” w 2019 roku. Byli małżeństwem 27 lat. Ona przyznaje, że od początku wierzyła, że pozostaną nim do końca życia. Nie komentowała publicznie rozwodu aż do czasu wydania autobiograficznej książki. „Chciałam podzielić się trochę moim punktem widzenia, ponieważ wiele osób jest uwięzionych w małżeństwie i nie może się z niego wydostać. Ja miałam to szczęście, że mogłam to zrobić” - wyjaśnia. „Staram się żyć zgodnie z moimi wartościami, wartościami, w których wychowałam moje dzieci. Zawsze mówiłam im, że to poprzez podejmowanie działań, robienie rzeczy, które czasami są trudne, nabywa się odporności. To (...) pomaga nam lepiej poznać samych siebie”.

Przez dwie dekady Melinda i Bill Gatesowie prowadzili fundację charytatywną, która wspierała kobiety i dzieci z całego świata. Siedemdziesiąt procent ich działań wspierało projekty na świecie, trzydzieści w Stanach Zjednoczonych. Prowadząc własną organizację, o budżecie ponad 12 miliardów dolarów, Melinda Gates chce odwrócić teraz te proporcje, skupiając się głównie na własnym kraju. Zaniepokojona decyzjami administracji Donalda Trumpa alarmuje, że zagrożone są organizacje walczące o prawa kobiet, a obcięcie finansowania organizacji rządowej USAID pozbawi 16,8 mln kobiet opieki okołoporodowej, a dla miliona dzieci będzie oznaczało problemy z poważnym niedożywieniem.

Pivotal, na której czele stoi Melinda Gates, ogłosiła niedawno program grantowy, w którym można ubiegać się o fundusze z przeznaczonej na ten cel puli miliarda dolarów. Ogłoszenie jego beneficjentów przewidziano na jesień. Dotychczas wsparcie tego typu, w wysokości 20 mln dolarów, otrzymało dwunastu liderów z różnych części globu, np. Shabana Basij‑Rasikh, działająca na rzecz edukacji dziewcząt w Afganistanie. Filantropka podkreśla jednak, że żeby zmieniać świat nie są jedynie potrzebne działania globalne, na szeroką skalę, ale przede wszystkim te lokalne, w których można pomóc potrzebującym we własnej okolicy.