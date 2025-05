Melinda French Gates: jak reagowała na uwagi dotyczące jej wyglądu

Choć sylwetka przyszłej mamy uległa znacznej zmianie w trakcie ciąży, ona sama wspomina ten czas z sentymentem, mówiąc o ekscytacji związanej z narodzinami pierwszego dziecka. – Wreszcie, po raz pierwszy w moim dotychczasowym życiu, czułam, że nie muszę dbać o to, by dobrze wyglądać. Nie mam potrzeby liczenia kalorii i nadmiernego kontrolowania tego, co jem. Chciałam po prostu zdrowo się odżywiać, aby moje dziecko prawidłowo się rozwijało – wspomina.



Melinda French Gates: krzywdzące uwagi ze strony byłego partnera

Nieprzychylne komentarze na temat urody i sylwetki eksmałżonki Billa Gatesa, już w przeszłości były kierowane pod jej adresem przez jednego z poprzednich partnerów. – Jeszcze w college’u spotykałam się z chłopakiem, który często krytykował mój wygląd. Ostatecznie nasz związek się rozpadł, jednak wszystkie uwagi, jakie usłyszałam na mój temat, pozostały w pamięci na długo. Nosiłam je w sobie latami: jako dwudziesto- i trzydziestolatka. Sądzę, że dopiero w okolicach czterdziestych urodzin zrozumiałam, że czuję się dobrze w moim własnym ciele i akceptuję swój wygląd – powiedziała.

Ambitna absolwentka studiów MBA na Uniwersytecie Duke, która jako jedna z niewielu kobiet pracowała w firmie Microsoft w latach 80., od lat znajduje się na publikowanych przez „Forbes” listach najbogatszych osób i najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Założona przez nią firma Pivotal Ventures ma na celu wspierać kobiety w ich rozwoju zawodowym, współfinansować centra oferujące pomoc psychologiczną dla młodych osób, a także rozbudowę systemu pomocy dla seniorów, co ma stanowić istotne wsparcie dla kobiet zaangażowanych w nieodpłatną, niezwykle wymagającą opiekę nad członkami najbliższej rodziny cierpiącymi na przewlekłe schorzenia lub tracącymi sprawność fizyczną. W 2024 roku Melinda French Gates opublikowała starannie opracowany plan przekazania miliarda dolarów na wyżej wskazane cele. – Dziesięciolecia analiz ekonomicznych i badań z zakresu wellbeing czy skutecznego zarządzania pokazały ponad wszelką wątpliwość, że inwestycja w rozwój kobiet i dziewcząt jest korzystna dla każdego – można przeczytać na stronie internetowej Pivotal Ventures. Dokonania pomysłodawczyni inicjatywy stanowią niezbity dowód na słuszność tezy przedstawionej na łamach biografii „The Next Day”. Ustalenie własnego planu działania zanim ktoś zrobi to w jej imieniu, od lat pozostaje jej domeną. Przekonał się o tym nie tylko lekarz, ale i byli partnerzy ambitnej przedsiębiorczyni.

Źródła:

https://www.independent.co.uk/

https://www.forbes.com/

https://www.pivotalventures.org/