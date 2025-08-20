Aktualizacja: 20.08.2025 15:08 Publikacja: 20.08.2025 11:47
Analizując odpowiedzi badanych biorących udział w eksperymencie, naukowcy zauważyli, że poszczególne kategorie zapachów mają bardzo konkretny wpływ na emocje.
Foto: Adobe Stock
Trwający boom na różnego rodzaju perfumy, którego początki sięgają jeszcze okresu pandemii, napędza powszechna potrzeba poprawienia sobie kiepskiego nastroju. Pandemia minęła, jednak trudy codziennego życia i niepewność przyszłości sprawiają, że ludzie wciąż potrzebują szybko i stosunkowo niewielkim kosztem poprawić sobie humor.
Perfumy do ciała i do domu czy aromatyczne kosmetyki i inne pachnące produkty to prosty i niedrogi sposób na natychmiastowe wsparcie naszego kruchego dobrostanu psychicznego. Nie potrzeba badań naukowych (których już zresztą sporo zrealizowano), aby wiedzieć, że konkretne zapachy mogą wywoływać mniejsze lub większe poczucie relaksu. Jak dotąd jednak nie opracowano żadnego narzędzia, które mogłoby w kompleksowy sposób zmierzyć subiektywnie odczuwany relaksujący wpływ poszczególnych nut zapachowych.
Czytaj więcej
Dane dotyczące rynków turystycznych wskazują, że rośnie popularność trendu staycation, czyli spęd...
Lukę tę postanowiła zapełnić grupa naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego, którzy podkreślają, że praktyki relaksacyjne – również aromaterapia – mają szerokie zastosowanie w kontekście radzenia sobie ze stresem. Eksperci zauważają jednocześnie, że problem depresji dotyczy 280 milionów ludzi na całym świecie, zaś z lękami boryka się ponad 300 milionów – i że obydwa zjawiska od szeregu lat przybierają na sile.
Eksperyment zrealizowano we współpracy z ekspertami z japońskiego koncernu Takasago, producenta substancji aromatycznych dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i perfumeryjnego. W badaniu wzięło udział 110 zdrowych osób obydwu płci (w niemal równych proporcjach) z poprawnie funkcjonującym zmysłem węchu i zdolnościami poznawczymi na właściwym poziomie.
Uczestnikom badania zaprezentowano ponumerowane próbki różnych zapachów. Następnie przeprowadzono wśród nich ankiety, w których opisywali swoje wrażenia i emocje po kontakcie z danym zapachem.
Na podstawie zebranych odpowiedzi wyodrębniono trzy efekty wpisujące się w poczucie relaksu: uwolnienie od stresu, nostalgię (subiektywne wspomnienia, które przywołał zapach) oraz redukcję takich negatywnych emocji jak stan lękowy. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Scientific Reports”, którego wydawcą jest wydawnictwo Springer Nature.
Analizując odpowiedzi badanych, naukowcy zauważyli, że poszczególne kategorie zapachów mają bardzo konkretny wpływ na emocje. Przykładowo aromaty cytryny i limonki wykazały najsilniejszy wpływ na długotrwałe poczucie relaksu, z kolei aromaty kawy i wanilii najczęściej wywoływały poczucie nostalgii.
Czytaj więcej
Zmęczenie, bóle głowy, nerwowość i problemy ze snem. Tych objawów w trakcie urlopu doświadcza cor...
Eksperci opracowali też nowe narzędzie o nazwie Skala Relaksacji Smaków i Zapachów (ang. Relaxation Scale of Flavors and Fragrances). Twierdzą, że skali można używać zarówno w warunkach klinicznych, jak i domowych.
Psychologowie mogą korzystać ze skali w celu zmierzenia efektów profesjonalnej psychoterapii z użyciem aromatów. Analogicznie z narzędzia mogą korzystać również „zwykli” ludzie, aby sprawdzić, czy ich własne praktyki przynoszą odpowiednie rezultaty.
„Zapachy, które można dodawać do różnego rodzaju produktów, mogą stanowić proste narzędzie radzenia sobie ze stresem w każdej sytuacji” – podkreślają autorzy raportu. „Pomagając ludziom w efektywnym używaniu zapachów, możemy przyczynić się do tego, że w przyszłości będą oni mogli właściwie zarządzać własnymi emocjami i, co za tym idzie, wspierać swój dobrostan” – podsumowują eksperci.
Źródło:
www.nature.com
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwający boom na różnego rodzaju perfumy, którego początki sięgają jeszcze okresu pandemii, napędza powszechna potrzeba poprawienia sobie kiepskiego nastroju. Pandemia minęła, jednak trudy codziennego życia i niepewność przyszłości sprawiają, że ludzie wciąż potrzebują szybko i stosunkowo niewielkim kosztem poprawić sobie humor.
Wyniki badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii przeprowadzonego na zlecenie Empiku, dostarczają ciekawy...
Tradycyjnie kojarzone z kobiecym towarzystwem wieczory panieńskie mogą wkrótce zmienić swój charakter i stać się...
Czy niewielkie urządzenie wielkości myszki od komputera może pomóc w uporaniu się z bólem po utracie dziecka? Ta...
Obawę przed zwolnieniami grupowymi w najbliższym czasie wyraża 28 proc. pracowników w Polsce. Najnowsze badanie...
Raport Autopay „Finanse Młodych Polek i Polaków 2025” pokazuje, że pokolenie najmłodszych dorosłych z otwartymi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas