Zapachy mogą pomóc w walce ze stresem? Japończycy rzucają nowe światło na to zagadnienie

Grupie japońskich naukowców udało się ustalić, jakie są zależności między zapachami a różnymi emocjami. Eksperci opracowali też proste narzędzie, które pozwala w domowych warunkach zmierzyć wpływ, jaki mają poszczególne zapachy na poczucie relaksu.

Publikacja: 20.08.2025 11:47

Analizując odpowiedzi badanych biorących udział w eksperymencie, naukowcy zauważyli, że poszczególne

Analizując odpowiedzi badanych biorących udział w eksperymencie, naukowcy zauważyli, że poszczególne kategorie zapachów mają bardzo konkretny wpływ na emocje.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Trwający boom na różnego rodzaju perfumy, którego początki sięgają jeszcze okresu pandemii, napędza powszechna potrzeba poprawienia sobie kiepskiego nastroju. Pandemia minęła, jednak trudy codziennego życia i niepewność przyszłości sprawiają, że ludzie wciąż potrzebują szybko i stosunkowo niewielkim kosztem poprawić sobie humor.

Zapach jako oręż w walce z lękami i depresją: nowe ustalenia naukowców

Perfumy do ciała i do domu czy aromatyczne kosmetyki i inne pachnące produkty to prosty i niedrogi sposób na natychmiastowe wsparcie naszego kruchego dobrostanu psychicznego. Nie potrzeba badań naukowych (których już zresztą sporo zrealizowano), aby wiedzieć, że konkretne zapachy mogą wywoływać mniejsze lub większe poczucie relaksu. Jak dotąd jednak nie opracowano żadnego narzędzia, które mogłoby w kompleksowy sposób zmierzyć subiektywnie odczuwany relaksujący wpływ poszczególnych nut zapachowych.

Lukę tę postanowiła zapełnić grupa naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego, którzy podkreślają, że praktyki relaksacyjne – również aromaterapia – mają szerokie zastosowanie w kontekście radzenia sobie ze stresem. Eksperci zauważają jednocześnie, że problem depresji dotyczy 280 milionów ludzi na całym świecie, zaś z lękami boryka się ponad 300 milionów – i że obydwa zjawiska od szeregu lat przybierają na sile.

Eksperyment zrealizowano we współpracy z ekspertami z japońskiego koncernu Takasago, producenta substancji aromatycznych dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i perfumeryjnego. W badaniu wzięło udział 110 zdrowych osób obydwu płci (w niemal równych proporcjach) z poprawnie funkcjonującym zmysłem węchu i zdolnościami poznawczymi na właściwym poziomie.

Uczestnikom badania zaprezentowano ponumerowane próbki różnych zapachów. Następnie przeprowadzono wśród nich ankiety, w których opisywali swoje wrażenia i emocje po kontakcie z danym zapachem.

Na podstawie zebranych odpowiedzi wyodrębniono trzy efekty wpisujące się w poczucie relaksu: uwolnienie od stresu, nostalgię (subiektywne wspomnienia, które przywołał zapach) oraz redukcję takich negatywnych emocji jak stan lękowy. Raport z badania opublikowano na łamach czasopisma naukowego „Scientific Reports”, którego wydawcą jest wydawnictwo Springer Nature.

Domowa aromaterapia: nowe narzędzie pomoże radzić sobie ze stresem

Analizując odpowiedzi badanych, naukowcy zauważyli, że poszczególne kategorie zapachów mają bardzo konkretny wpływ na emocje. Przykładowo aromaty cytryny i limonki wykazały najsilniejszy wpływ na długotrwałe poczucie relaksu, z kolei aromaty kawy i wanilii najczęściej wywoływały poczucie nostalgii.

Eksperci opracowali też nowe narzędzie o nazwie Skala Relaksacji Smaków i Zapachów (ang. Relaxation Scale of Flavors and Fragrances). Twierdzą, że skali można używać zarówno w warunkach klinicznych, jak i domowych.

Psychologowie mogą korzystać ze skali w celu zmierzenia efektów profesjonalnej psychoterapii z użyciem aromatów. Analogicznie z narzędzia mogą korzystać również „zwykli” ludzie, aby sprawdzić, czy ich własne praktyki przynoszą odpowiednie rezultaty.

„Zapachy, które można dodawać do różnego rodzaju produktów, mogą stanowić proste narzędzie radzenia sobie ze stresem w każdej sytuacji” – podkreślają autorzy raportu. „Pomagając ludziom w efektywnym używaniu zapachów, możemy przyczynić się do tego, że w przyszłości będą oni mogli właściwie zarządzać własnymi emocjami i, co za tym idzie, wspierać swój dobrostan” – podsumowują eksperci.

Źródło:
www.nature.com

