Charlotte Chopin: recepta na wyśmienitą formę 102-letniej nauczycielki jogi

Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i przychylne opinie ze strony kursantów nie są jedynymi czynnikami, które napawają optymizmem pełną werwy seniorkę.
– Byłabym poirytowana! – mówi z uśmiechem rezolutna seniorka, zapytana o to, jaki wpływ na jej samopoczucie miałaby rezygnacja z regularnej praktyki jogi. – Wolę nawet o tym nie myśleć – dodaje w nagraniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych „The New York Times”, dynamicznie gestykulując, a następnie starannie układając splecione dłonie na kolanach. Na co dzień udowadnia, że tak statyczną pozycję przyjmuje tylko w trakcie rozmów z rodziną czy przyjaciółmi. Asany, niemal bez wysiłku prezentowane podczas prowadzonych przez nią zajęć jogi, bywają niewykonalne dla osób o kilka dekad młodszych od ich charyzmatycznej nauczycielki.
Mieszkanka niewielkiej francuskiej miejscowości Léré miała już za sobą 50. urodziny, gdy, korzystając z namowy przyjaciółki, wzięła udział w pierwszych zajęciach jogi. Niespełna dekadę później postanowiła zostać instruktorką, by, jak podkreśla w wywiadzie, „uniknąć nudy w spokojnym miejscu zamieszkania”. Od tamtego czasu regularnie prowadzi spotkania z kursantami, wybierając specyficzne miejsce na organizację swoich zajęć – były komisariat policji, w którym obecne szatnie w przeszłości pełniły funkcję więziennych celi.
Miejsce zmieniło swoje przeznaczenie, a przybywające tam kursantki bynajmniej nie uczestniczą w zajęciach za karę. – Charlotte jest niesamowitą osobą. Podziwiam ją – mówi z zachwytem Virginie Picard, jedna z osób praktykujących jogę pod okiem 102-letniej mentorki. – Zainspirowała mnie do tego, abym sama została instruktorką, co planuję zrobić w najbliższym czasie. Ważne jest więc dla mnie to, aby regularnie uczestniczyć w treningach – dodaje.
Panie, które w zaciszu byłego komisariatu policji cierpliwie usiłują dotrzymać kroku wyćwiczonej jogince, podkreślają, że ich instruktorka wprawdzie uśmiecha się pogodnie i ma niezwykle pozytywne nastawienie do innych osób, jednak swoje zajęcie traktuje poważnie, oczekując od kursantek rezultatów na najwyższym poziomie. – Jest perfekcjonistką – mówi jedna z uczestniczek. – Jej metody pracy motywują nas do większych starań. Sprawia, że optymistycznie myślę o starości – dodaje.
Tę samą opinię na temat Charlotte Chopin podziela jej 69-letni syn, Claude. Zainspirowany jej przykładem, sam został instruktorem jogi, starając się stosować podobne metody pracy z kursantami, jakie przez lata obserwował u swojej mamy. – Ona po prostu kocha ludzi. Ma niezwykłą łatwość w nawiązywaniu kontaktów, a ja nadal się tego od niej uczę – wyznaje w rozmowie z „The New York Times”.
Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i przychylne opinie ze strony kursantów nie są jedynymi czynnikami, które napawają optymizmem pełną werwy seniorkę. – Nie mam zbyt wielu problemów – przyznaje w cytowanej rozmowie. – Po prostu znalazłam aktywność, która sprawia mi przyjemność i od lat ją praktykuję – dodaje. Zapytana o to, jakie korzyści z regularnej praktyki czerpie na co dzień, odpowiada jednym zdaniem. – Joga daje mi ukojenie.
Wygimnastykowane ciało, konsekwencja w podejmowaniu kolejnych wyzwań na sali treningowej, a także sympatia, jaką swoją mentorkę darzą osoby praktykujące jogę pod jej nadzorem, stanowią niezaprzeczalne korzyści wynikające z prowadzonego przez nią trybu życia. Dodatkowym atutem jest naturalna odporność organizmu oraz zdolność do szybkiej regeneracji po przebytych chorobach i urazach. Gdy przed dwoma laty Charlotte Chopin uległa wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego doznała złamania mostka, po trzech miesiącach nie tylko wróciła za kółko, ale i ponownie pojawiła się na sali treningowej, by prowadzić zajęcia.
W utrzymaniu wyśmienitej formy z pewnością pomaga też konsekwentnie prowadzona od lat zdrowa dieta. – Moim ulubionym posiłkiem w ciągu dnia jest śniadanie – podkreśla w wywiadzie, sięgając do lodówki po niewielki słoiczek miodu. – Taką porcję rozsmarowuję na dużym toście i popijam kawą – dodaje z uśmiechem, rękoma wyznaczając rozmiar wspomnianej kanapki. – Pokażę ci – mówi z uśmiechem, dynamicznie poruszając się po kuchni i wyjmując z pojemnika kromkę pełnoziarnistego chleba. – Pozostałe posiłki składają się głównie z warzyw, owoców i sera – wymienia.
Aktywność fizyczna w przypadku mieszkanki niewielkiej francuskiej miejscowości nie ogranicza się do regularnych praktyk jogi. – Każdego dnia większość czasu spędzam na świeżym powietrzu – podkreśla. – Dużo spaceruję i pracuję w ogrodzie. Zasadziłam tutaj sporo drzew i roślin, które wymagają opieki. Czarne winogrona, figi, małe drzewko brzoskwiniowe – wymienia, oprowadzając redaktorkę „The New York Times” po przydomowym ogrodzie. – Prace na zewnątrz zajmują mi czas co najmniej do południa. Potem rozpoczynam zajęcia jogi – wyjaśnia.
Choć jej kursanci regularnie uczestniczą w spotkaniach, a nawet nazywani są przez nią przyjaciółmi, gdy przed laty rozpoczynała przygodę z zajęciami jogi w Léré, władze miejscowości wyraziły wprawdzie na nie zgodę, ale wiele osób nigdy wcześniej nie słyszało o takiej formie aktywności. Obecnie wśród uczestników są głównie panie w wieku 35-60 lat – zarówno aktywne zawodowo, jak i poświęcające czas na organizację życia domowego.
W lokalnej społeczności Charlotte Chopin nie trzeba nikomu przedstawiać, a za sprawą publikacji w „The New York Times” z pewnością stanie się inspiracją dla szerszego grona odbiorców spoza Francji. Istotny krok w kierunku zyskania popularności poza miejscem zamieszkania poczyniła już przed trzema laty, gdy wystąpiła w programie rozrywkowym „La France a un Incroyable Talent”, będącym francuską wersją znanego talent show. Choć jej bezbłędnie wykonywane ćwiczenia, przy których ani na moment nie straciła równowagi, nie zapewniły jej awansu do kolejnego etapu rozgrywek, sława zyskana dzięki występowi w telewizji utorowała drogę do wyjątkowego wyróżnienia. W maju minionego roku prezydent Indii Droupadi Murmu zaprosiła seniorkę do swojego kraju, by podczas uroczystej gali, wręczyć jej order Padma Shri – odznaczenie cywilne przyznawane za wybitne dokonania w wybranej dziedzinie. Nagradzając Charlotte Chopin, doceniono jej wieloletnie zasługi w promowaniu i nauczaniu jogi. „Pani Chopin przełamuje bariery wiekowe poprzez regularne praktykowanie i nauczanie jogi po przekroczeniu 50. roku życia” – można przeczytać na profilu instagramowym prezydent Indii.
Tymczasem energiczna 102-latka, oprócz zdrowego trybu życia i konsekwencji w podejmowaniu ukochanej aktywności, zdradza dodatkowy tajnik swojego świetnego samopoczucia. – Każdego dnia budzę się z wdzięcznością. Cieszę się, że jestem zdrowa, cieszę się, że nadal mogę mieszkać w swoim domu i o własnych siłach przybywać na zajęcia. To wszystko niezmiennie mnie uszczęśliwia – wymienia. – Voilà! – konkluduje z uśmiechem.
