Charlotte Chopin: recepta na wyśmienitą formę 102-letniej nauczycielki jogi

Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób regularna praktyka jogi wpływa na zdrowie i samopoczucie Charlotte Chopin?

Jakie czynniki przyczyniły się do decyzji Charlotte Chopin o zostaniu instruktorką jogi?

Jakie są kluczowe elementy diety i stylu życia Charlotte Chopin, które wspierają jej formę fizyczną?

– Byłabym poirytowana! – mówi z uśmiechem rezolutna seniorka, zapytana o to, jaki wpływ na jej samopoczucie miałaby rezygnacja z regularnej praktyki jogi. – Wolę nawet o tym nie myśleć – dodaje w nagraniu zamieszczonym w serwisach społecznościowych „The New York Times”, dynamicznie gestykulując, a następnie starannie układając splecione dłonie na kolanach. Na co dzień udowadnia, że tak statyczną pozycję przyjmuje tylko w trakcie rozmów z rodziną czy przyjaciółmi. Asany, niemal bez wysiłku prezentowane podczas prowadzonych przez nią zajęć jogi, bywają niewykonalne dla osób o kilka dekad młodszych od ich charyzmatycznej nauczycielki.



Charlotte Chopin została instruktorką jogi, by uniknąć nudy

Mieszkanka niewielkiej francuskiej miejscowości Léré miała już za sobą 50. urodziny, gdy, korzystając z namowy przyjaciółki, wzięła udział w pierwszych zajęciach jogi. Niespełna dekadę później postanowiła zostać instruktorką, by, jak podkreśla w wywiadzie, „uniknąć nudy w spokojnym miejscu zamieszkania”. Od tamtego czasu regularnie prowadzi spotkania z kursantami, wybierając specyficzne miejsce na organizację swoich zajęć – były komisariat policji, w którym obecne szatnie w przeszłości pełniły funkcję więziennych celi.

Miejsce zmieniło swoje przeznaczenie, a przybywające tam kursantki bynajmniej nie uczestniczą w zajęciach za karę. – Charlotte jest niesamowitą osobą. Podziwiam ją – mówi z zachwytem Virginie Picard, jedna z osób praktykujących jogę pod okiem 102-letniej mentorki. – Zainspirowała mnie do tego, abym sama została instruktorką, co planuję zrobić w najbliższym czasie. Ważne jest więc dla mnie to, aby regularnie uczestniczyć w treningach – dodaje.

