10. Różnorodne okoliczności, w których coś świętujemy.

Czy przekąski można jeść bezkarnie?

– Przekąski są częścią rzeczywistości i mogą być elementem dobrze zbilansowanej diety – mówi Martyna Smolińska, dietetyczka i ekspertka kampanii Smakuj Świadomie. – Sięgamy po nie z kilku powodów. Przede wszystkim są szybkim sposobem na zaspokojenie głodu, dodają energii, są łatwo dostępne, a często stanowią też element celebracji, miłych chwil i spotkań z bliskimi. Wiele takich nawyków sięga jeszcze dzieciństwa, kiedy słodki batonik był nagrodą, pocieszeniem albo sposobem na nudę. Te mechanizmy przenosimy w dorosłość, sięgając po przekąski nie z głodu, ale z przyzwyczajenia czy potrzeby odreagowania napięcia. W takim kontekście trudno mówić o „słabej woli”. To raczej kwestia utrwalonych wzorców – wyjaśnia.

To wszystko nie oznacza jednak, że sięganie po przekąski jest jednoznacznie złe. Można je bowiem wkomponować do codziennej, zbilansowanej diety – tak, aby dawały przyjemność, a nie stawały się powodem do frustracji czy poczucia winy. To ważny element zdrowej relacji z jedzeniem.

– W takiej relacji nie ma miejsca na skrajne restrykcje ani nadmierne objadanie się, a jedzenie różnych produktów odbywa się z uważnością i w odpowiedzi na sygnały głodu oraz sytości – mówi ekspertka.

Zdaniem dietetyczki zauważenie swoich nawyków żywieniowych i mechanizmów stojących za sięganiem po przekąski to bardzo ważny pierwszy krok w kierunku zmiany sposobu jedzenia oraz odzyskania większej samokontroli. U wielu osób zwiększenie świadomości i zastosowanie prostych strategii, takich jak uważne jedzenie czy elastyczne podejście do diety, pozwala stopniowo wprowadzać korzystne zmiany. W sytuacjach, gdy objadanie się ma charakter utrwalony i wiąże się z trudnościami w samodzielnym regulowaniu nawyków żywieniowych, wsparcie specjalisty (np. dietetyka i psychologa) może znacząco zwiększyć skuteczność procesu i pomóc w trwałej poprawie relacji z jedzeniem.